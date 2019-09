Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 25 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Metti la nonna in freezer, I Fantastici 4 e Silver Surfer, Tutta colpa dell'amore, Il codice Da Vinci, Tutte contro lui, King Arthur, Aftermath, JFK - Un caso ancora aperto.

Metti la nonna in freezer

(Commedia, 2018, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di Leva.



Metti la nonna in freezer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Metti la nonna in freezer: Il film vede protagonisti Simone Recchia, un finanziere impacciato ma incorruttibile, pronto a perseguire giustizia a tutti i costi, e Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l'anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta e riuscire a sbarcare il lunario. Così, con la complicità delle sue amiche, pianifica una truffa che le permetta di continuare a incassare la pensione della nonna.

I Fantastici 4 e Silver Surfer

(Azione, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Tim Story con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Doug Jones, Kerry Washington.







Trama del Film I Fantastici 4 e Silver Surfer: I Fantastici Quattro, la prima famiglia di supereroi della Marvel Comics, dovranno affrontare la sfida più grande quando l'intergalattico ed enigmatico Silver Surfer, araldo di Galactus, arriverà sulla Terra per preparare il pianeta a essere consumato. Al suo arrivo Reed, Sue, Johnny e Ben dovranno scoprire il mistero di questo alieno, e affrontare il ritorno a sorpresa del loro nemico mortale, il Dottor Doom.

Tutta colpa dell'amore

(Commedia, sentimentale, 2002, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo.







Trama del Film Tutta colpa dell'amore: Melanie Carmichael ha tutto per essere felice: arrivata, o sarebbe meglio dire fuggita a New York dall'Alabama sette anni prima, oggi è una delle stiliste più in vista della Grande Mela e protagonista dell'Alta Società cittadina. Melanie frequenta il figlio del sindaco di New York Andrew Hennings (Patrick Dempsey) il quale non tarda a chiederle di sposarlo, ma prima di impegnarsi, la giovane donna deve risolvere discretamente un unico piccolo problema: Jake, il marito che ha abbandonato nella loro fattoria in Alabama sette anni prima.

Il codice Da Vinci

(Thriller, 2006, durata: 148 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Paul Bettany, Jean Reno, Étienne Chicot.







Trama del Film Il codice Da Vinci: Per proteggere un segreto, a volte basta chiedere a chi lo custodisce di non rivelarlo. Ma se il segreto può far crollare 2.000 anni di dogmi consolidati, bisogna mettere a tacere i suoi depositari. Costasse anche la loro vita. Nel Museo del Louvre ha avuto luogo uno spettacolare omicidio. Tutti gli indizi fanno pensare ad una setta religiosa che non si ferma davanti a niente, pur di difendere una verità. Solo che la verità non può essere nascosta ancora a lungo e il mistero rischia di essere decodificato.

Tutte contro lui

(Commedia, 2014, durata: 109 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj, Taylor Kinney.



Tutte contro lui: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz e Leslie Mann



Trama del Film Tutte contro lui: Carly Whitten è un avvocato di New York meticolosa e con delle regole molto rigide sulle relazioni con gli uomini. L'incontro con Mark King, di cui s'innamora subito, la costringe però ad abbassare la guardia. Una brutta sorpresa l'attende quando decide di fare una visita improvvisa e non annunciata alla casa di campagna di lui: Carly scopre che che Mark è sposato con Kate, una perfetta casalinga. L'incontro tra le due donne non sfocia però in una rivalità ma bensì in un'alleanza e una complicità. Le due donne si rendono conto di quante cose abbiano in comune e così, quelle che doveva essere nemiche, diventano grandi amiche, instaurando un legame basato sul loro nemico comune. Ben presto le due donne vengono a sapere di un'altra amante, la coppia diventa un trio e le tre le donne si alleano per vendicarsi contro Mark...

King Arthur

(Avventura, azione, drammatico, 2004, durata: 130 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Antoine Fuqua con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone.







Trama del Film King Arthur: Ispirato a un personaggio storico, il film esamina i personaggi del mito in un periodo più ristretto rispetto alla tradizione. Il leggendario re Artù protagonista di gesta epiche ha un nome: Lucius Artorius Castus, un uomo che sente in sé molto vivo il lato romano, ma che ad un certo punto della sua vita si interroga sulla sua identità e sulle sue radici e fa scelte coraggiose che cambieranno il suo destino e quello di un popolo.

Aftermath - La vendetta

(Drammatico, thriller, 2017, durata: 94 Min) in onda alle 21.25 su Rai 4

Un film di Elliott Lester con Arnold Schwarzenegger, Maggie Grace, Kevin Zegers, Hannah Ware, Scoot McNairy, Glenn Morshower.



Aftermath: Il trailer del film, versione originale - HD



Trama del Film Aftermath - La vendetta: La storia racconta di un capo-cantiere che vede morire in un colpo solo sua moglie e sua figlia incinta, in seguito alla fatale disattenzione di un controllore di volo. Rintracciare il responsabile diventa la sua personale ossessione, ma l'altro uomo, traumatizzato a sua volta e coperto da minacce di morte, è stato messo sotto un programma di protezione.

JFK - Un caso ancora aperto

(Thriller, 1991, durata: 188 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Oliver Stone con Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, E.J. Morris.







Trama del Film JFK - Un caso ancora aperto: Il procuratore distrettuale che si occupa delle indagini sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy non è convinto della colpevolezza esclusiva del killer materiale, Lee Oswald, ma è persuaso che il presidente sia stato vittima di un complotto che coinvolge la mafia e i servizi segreti governativi...

