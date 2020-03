Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 25 Marzo 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Full Metal Jacket, Joy, Il Regno, John Wick, I Pinguini di Mr. Popper, The Mexican - Amore senza la sicura, King Arthur

Full Metal Jacket

(Drammatico, guerra, 1987, durata: 116 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Stanley Kubrick con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, John Terry



Full Metal Jacket: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick



Trama del Film Full Metal Jacket: Nel campo di addestramento Marines di Parris Island, un plotone di giovani americani si prepara alla partenza per il Vietnam. Per rendere i soldati vere e proprie macchine mortali, il Sergente maggiore Hartman, un uomo severo e duro, li sottopone ad estenuanti prove fisiche e mentali. Hartman sembra non conoscere la pietà, esaltato dalla lotta al comunismo e dalla violenza verbale e psicologica. Nel clima di crescente frustrazione creato dal Sergente e dalla prospettiva della morte sul fronte vietnamita, il brillante Joker tiene testa alle angherie, mentre il sempliciotto contadino Palla di Lardo è il bersaglio degli insulti e delle vessazioni di Hartman. Quando il ragazzo mette nei guai l’intero plotone, i compagni si ribellano e lo puniscono. L’episodio provoca un profondo trauma in Palla di Lardo che, tuttavia, diventa sempre più bravo nell’addestramento fisico, guadagnandosi anche qualche lode da parte di Hartman. La condizione di alienazione e avvilimento, tuttavia, indurrà il ragazzo a compiere un gesto inaspettato prima della partenza per il fronte. Qualche mese dopo, Joker si trova in Vietnam come corrispondente di guerra. Stanco di dover alterare le informazioni per glorificare ed elogiare i soldati americani, il ragazzo e il fotografo Rafterman si recano personalmente al fronte durante l’Offensiva del Tet, nel gennaio 1968. Nel corso della missione, Joker osserva personalmente la disumanizzazione provocata dalla guerra, la psicosi collettiva che affligge i giovani americani completamente atterriti dalla morte e, con un gesto che non ha nulla di glorioso, ne diventa, tristemente, partecipe.

Joy

(Drammatico, 2015, durata: 124 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di David O. Russell con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Elisabeth Rohm, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Diane Ladd



Joy: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Joy: Joy è una ragazza molto intelligente e ambiziosa, che ha sempre avuto una vera e propria passione per le invenzioni. Le sue prospettive future, tuttavia, sono soffocate dalla complessa situazione personale. Per mantenere i figli dopo il divorzio, infatti, è costretta a lavorare come hostess di terra, accettando di svolgere il gravoso turno di notte. Anche tra le mura domestiche la situazione non è delle migliori: Joy condivide la casa con sua madre, una donna completamente ossessionata dalla visione compulsiva dalle soap opera, e con la nonna Mimi, l’unica a comprendere il suo potenziale. Nel seminterrato della casa, inoltre, vive l’ex marito di Joy, Tony Miranne, cantante squattrinato che non contribuisce in alcun modo al sostentamento della famiglia. Anche il rapporto con il padre Rudy non è idilliaco, aggravato dalla vicinanza di quest’ultimo alla sorellastra Peggy, che Joy non ha sempre detestato. Un giorno, la ragazza si trova a dover raccogliere i vetri di alcuni bicchieri di vino andati in frantumi e, mentre pulisce, si ferisce alle mani. È allora che in Joy si riaccende la scintilla e la giovane decide di inventare un utensile che permetta alle donne di pulire senza ferirsi o sporcarsi.

Il Regno

(Thriller, 2018, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Rodrigo Sorogoyen con Antonio de la Torre, Monica Lopez, José María Pou, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Luis Zahera



Il Regno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del film Il Regno: Il Regno, film diretto da Rodrigo Sorogoyen, è la storia di Manuel Gómez Vidal, un carismatico politico che nella vita ha tutto: successo, ottima posizione sociale, il calore della famiglia e molti amici intorno a sé. È il braccio destro del presidente Frías ed è rispettato sia nel privato che sul lavoro, ma Vidal è anche un uomo corrotto che sfrutta la sua posizione politica per ottenere denaro illegalmente insieme ai suoi colleghi di partito. Quando uno di questi, Gallardo, viene accusato di frode e corruzione e infine arrestato, Manuel proverà a coprire il misfatto, sperando che la polizia non cerchi nuove prove. Ma dopo che alcune conversazioni personali trapelano, la sua reputazione ricca di onore cade miseramente. Per salvarsi dalla crisi, il partito lo abbandona in questa situazione, cercando di tutelarsi in vista delle prossime elezioni. Lo stesso Frías prende le distanze da Manuel per mantenere pulito il suo nome, mentre il resto dei colleghi gli scarica addosso ogni colpa. Ormai solo e infangato, il politico inizia a porsi delle domane e giunge a una soluzione: qualcuno di molto vicino a lui ha rilasciato informazioni alla polizia. Fin a che punto sarà disposto a spingersi pur di salvare la sua posizione?

John Wick

(Thriller, azione, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di David Leitch, Chad Stahelski con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Dean Winters, Lance Reddick



John Wick: Il Trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film John Wick: John Wick, dopo aver perso sua moglie Helen a causa di una malattia terminale, vede recapitarsi alla porta un cucciolo di beagle di nome Daisy. L’animale è l’ultimo dono della sua amata, accompagnato da un biglietto che lo esorta a non scordare mai come si fa ad amare. Tempo dopo, John sta facendo il solito giro in macchina con la sua ormai inseparabile cagnolina e incontra in una stazione di benzina un trio di gangster russi. Il leader Iosef insiste per comprare la sua auto, una Ford Mustang del ‘69, incassando a più riprese una risposta negativa. Arrabbiati, i mafiosi seguono John a casa sua quella notte, lo fanno cadere privo di sensi, rubano la macchina e uccidono Daisy. Iosef scopre presto da suo padre Viggo Tarasov, il boss della criminalità russa a New York City, chi è John Wick: un assassino soprannominato "Baba Yaga" a causa delle sue opere letali. Quando John volle andare in pensione e sposare Helen, Viggo gli diede il "compito impossibile" di sbarazzarsi dei clan russi rivali. Il sicario completò la missione in un breve periodo di tempo garantendo al criminale russo la posizione di vertice che tanto bramava. Viggo è cosciente che ormai suo figlio è spacciato e prova a chiamare John per una soluzione pacifica. Dopo aver ottenuto solo una promessa di morte, il boss della malavita russa invia dei sicari a casa di John. Dopo averli eliminati, il killer si prepara a dare la caccia a Iosef. Allo spaventato boss russo non resta altro che mettere una taglia di 2 milioni di dollari sulla testa del sicario e offrire personalmente il lavoro al mentore del temuto assassino, Marcus . Per John è il momento di tornare alla sua vecchia vita…

I Pinguini di Mr. Popper

(Commedia, 2011, durata: 94 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Mark Waters con Jim Carrey, Carla Gugino, Kelli Barrett, Madeline Carroll, Angela Lansbury, Ophelia Lovibond, Philip Baker Hall



I Pinguini di Mr. Popper: il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film I Pinguini di Mr. Popper: I pinguini di Mr. Popper, film commedia diretto da Mark Waters, racconta la storia di Tom Popper, un bambino di New York che aspira a diventare un giorno un giovane avventuriero, proprio come suo padre. Col passare degli anni, però, il piccolo sognatore diventa un imprenditore immobiliare, con due figli e un matrimonio fallito alle spalle. La sua vita cambia completamente quando, alla morte del padre, l’uomo riceve in eredità un pacco dall’Antartide che contiene un pinguino Papua, detto Capitano. A questa cassa ne segue un’altra con dentro altri cinque esemplari: Urlacchia, Puzzoso, Amoroso, Mordicchia e Tontino. Tom non sa assolutamente cosa farsene e cerca dispersamente il modo di liberarsene. A complicare la situazione è il suo lavoro, che lo vede impegnato in una compravendita molto importante: quella del Tavern on the Green, uno storico locale sito in Central Park.

The Mexican - Amore senza la sicura

(Avventura, commedia, 2011, durata: 123 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Gore Verbinski conJulia Roberts, Brad Pitt, James Gandolfini, David Krumholtz, Luis Felipe Tovar, J.K. Simmons, Jeremy Roberts







Trama del Film The Mexican - Amore senza la sicura: The Mexican - Amore senza la sicura è la storia di Jerry, un delinquente da quattro soldi che lavora per un influente boss mafioso. Dopo l'arresto di Arnold Margolese Jerry viene obbligato a compiere un'ultima missione: recarsi in Messico per recuperare una rara e preziosissima pistola chiamata "The Mexican", sulla quale, inoltre, sembra che aleggi una terribile maledizione. Nonostante Samantha, la sua fidanzata, voglia a tutti i costi che Jerry esca dal business criminale per non farvi mai più ritorno, il galoppino della mafia sembra non avere altra scelta; o porta a termine l'incarico oppure può considerarsi un uomo morto. Giunto a destinazione, Jerry recupera l'arma con molta facilità, ma il ritorno in patria si rivela essere molto difficile del previsto. Come se non bastasse, mentre si ritrova ad affrontare una sfida dopo l'altra, i suoi superiori assumono un sicario di nome Leroy per rapire Samantha e metterlo sotto pressione affinché porti a termine l'incarico nei tempi prestabiliti.

King Arthur

(Avventura, drammatico, 2004, durata: 130 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Antoine Fuqua con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson,







Trama del Film King Arthur: King Arthur, il film diretto da Antoine Fuqua, è ambientato nel V secolo d.C. in Britannia. Il giovane Artù, di padre romano e madre britanna, è il comandante di un gruppo di sermanti, cavalieri condannati per 15 anni a servire l'Impero Romano dopo la sconfitta subita in una leggendaria battaglia. Lancillotto, Galvano, Galahad, Bors, Tristano e Dagonet, sono i fedeli compagni di Artù, destinati poi a diventare i mitici Cavalieri della Tavola rotonda. La pena sta per terminare quando il gruppo è chiamato ad affrontare un'ultima importante missione imposta dal vescovo Germanius. Prima di abbandonare il Vallo di Adriano, Artù e i suoi compagni dovranno infatti risalire verso il nord per salvare, dall'invasione dei sassoni, il nobile romano Marius e la sua famiglia.Questa nuova avventura metterà in crisi l’animo dei cavalieri e li porterà a compiere una scelta coraggiosa ma necessaria....

