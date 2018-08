Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 22 Agosto 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 45 anni, Non ti muovere, Drive Angry 3D, Facile preda, Appuntamento a tre, SMS - Sotto mentite spoglie, Un medico, un uomo

45 anni (sentimentale, drammatico, 2015, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Andrew Haigh con Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James.



45 anni: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: 45 Years è il racconto della settimana che precede il festeggiamento del 45° anniversario di matrimonio di una coppia della provincia inglese. La loro quieta routine, fatta di passeggiate col cane, dei prepararivi per il gran giorno e di qualche chiacchiera con gli amici viene sconvolta dall'arrivo di una lettera per il marito. Il corpo del suo primo amore, morto oltre cinquant'anni prima in un incidente di montagna, è stato ritrovato congelato e perfettamente conservato in un ghiacciaio svizzero.

Non ti muovere (drammatico, 2004, durata: 120 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Sergio Castellitto con Sergio Castellitto, Penélope Cruz, Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Marco Giallini, Pietro De Silva







Trama del Film: Una giornata di pioggia, uno stop non rispettato, una ragazza di quindici anni che frena, scivola e cade dal motorino. Una corsa in ambulanza verso l'ospedale. Lo stesso in cui il padre lavora come chirurgo. Mentre un collega opera sua figlia, Timoteo rimane in attesa. Nel terrore dell'evento estremo, racconta, getta la sua maschera di fermezza e cinismo, di padre e marito modello, per svelare un'immagine di sè straniata e violenta. Nella speranza di poter barattare le parole con il silenzio del coma, la morte con la vita, rivela, in un immaginario dialogo con la figlia, un segreto doloroso: la storia, dall'apparenza squallida, di un amore extraconiugale potente e viscerale. Ed ecco apparire un'estate arroventata di tanti anni prima, una squallida periferia urbana, una donna docile e derelitta, con un nome spropositato, Italia.

Drive Angry 3D (thriller, azione, 2011, durata: 104 Min), in onda alle 21 su 20

Un film di Patrick Lussier con Nicolas Cage, Amber Heard, David Morse, Billy Burke, William Fichtner, Charlotte Ross, Katy Mixon.



Drive Angry 3D: Il trailer italiano del film con Nicolas Cage



Trama del Film: Milton è un ex galeotto indurito dalla vita che viene rispedito sulla Terra dall'inferno per la sua ultima possibilità di redenzione: deve fermare e sgominare con le cattive una setta satanica che gli ha ucciso la figlia e ha intenzione di sacrificare la nipotina alla prima notte di luna piena per aprire le porte all'avvento del demonio. Ad aiutarlo c’è Piper, una giovane e sexy cameriera che mette l'auto del suo ex fidanzato a disposizione delle imprese di Milton, che però se la deve vedere anche con la polizia che è sulle sue tracce e con un misterioso killer noto come "Il contabile" che è stato inviato dal Diavolo in persona per riportare Milton nel mondo dei morti.

Facile preda (thriller, azione, 1995, durata: 91 Min), in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Andrew Sipes con William Baldwin, Cindy Crawford, John Bedford Lloyd, Steven Berkoff, Pamela Berrard, Christian Bodegaard.







Trama del Film: La ferita di striscio denunciata dall'avvocato Kate McQuean, specialista in diritto di famiglia, all'ispettore Max Kirkpatrick, sembra una pericolosa disavventura, ma quando la casa di Kate viene distrutta, è chiaro che qualcuno vuole ucciderla, un qualcuno così bene informato da tallonare lei e Max, che deve proteggerla, in ogni spostamento.

Appuntamento a tre (sentimentale, 2000, durata: 98 Min), in onda alle 21.10 su La5

Un film di Damon Santostefano con Matthew Perry, Neve Campbell, Cylk Cozart, Dylan McDermott, John C. McGinley, Oliver Platt.







Trama del Film: Ad Oscar Novak, giovane architetto idealista, viene offerta la possibilità di progettare insieme ad un altro giovane collega un centro culturale di vari milioni di dollari. Per una trovata pubblicitaria è stato scelto dal magnate Charles Newman che viene colpito dalla sua determinazione per cui gli affida anche il compito di sorvegliare la sua fidanzata Amy. Con imbarazzo Oscar, i cui goffi tentativi di spionaggio si rivelano fallimentari, si rende conto di essersi innamorato di Amy. Comprende anche che quest'incarico di fiducia gli è stato affidato perchè Charles lo ritiene gay. Scopre poi che tutti, Amy compresa, credono la stessa cosa. Pur essendo eterosessuale, Oscar si trova ad essere il gay più famoso di Chicago e quando viene premiato come Gay Professional of the Year si trova a dover decidere se continuare a mentire e tenersi il lavoro o dire la verità e conquistare Amy.

SMS - Sotto mentite spoglie (commedia, 2007, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Rete

Un film di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante della Rovere, Enrico Brignano.



SMS - Sotto mentite spoglie: Trailer del film diretto da Vincenzo Salemme



Trama del Film: Tommaso, sposato ed innamorato della moglie, invia un giorno, per sbaglio, un sms alla moglie del suo migliore amico che fraintende la situazione pensando che lui voglia iniziare una relazione con lei. Cominciano così una serie di inevitabili equivoci e situazioni paradossali che porteranno a molte risate ed a macchinosi sotterfugi per non essere scoperti.

Un medico, un uomo (drammatico, 1991, durata: 124 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Randa Haines con William Hurt, Breon Gorman, Denis Heames, Gregor Hesse, Charlie Korsmo, Bruce Jarchow.







Trama del Film: Jack McKee, un brillante e spregiudicato chirurgo quarantenne, opera non lesinando battute e freddure agli assistenti anche nel momenti più drammatici di un intervento. Quando si accorge di avere un tumore alla gola diviene, suo malgrado, un paziente e deve subire analisi fastidiose, supponenza ed arroganza del medici, intralci burocratici. Tuttavia scopre i valori umani e la solidarietà tra malati: fra questi spicca la giovane June Ellis, la quale ha avuto la diagnosi di tumore cerebrale in ritardo per colpa dell'assicurazione, che non le ha consentito l'unico esame in grado di diagnosticarlo in tempo, perchè troppo costoso. Nonostante sappia di essere condannata, la donna ha una grande forza d'animo ed un atteggiamento positivo verso la vita ma soprattutto verso il prossimo. Jack è sposato con Anne, e da tempo il dialogo tra i due è ridotto a delle formule di convenienza. Entrambi sono impegnati nelle rispettive vicende professionali e la nuova situazione li costringe ad avvicinarsi, ma un invisibile barriera sembra sempre frapporsi alla sincerità del loro dialogo.

Altri film in onda questa sera:

Little Big Soldier (azione, 2010, durata: 150 Min), in onda alle 21.30 su Spike

Hydra - L'isola del mistero (fantascienza, horror, 2009, durata: 94 Min), in onda alle 21.15 su Cielo

La mia terra (drammatico, 1959, durata: 135 Min), in onda alle 21.15 su Tv 2000

Superman II (fantasy, 1980, durata: 126 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Regole d'onore (thriller, 2000, durata: 128 Min) in onda alle 21 Cine Sony