Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 21 Agosto 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Hunger Games, Sissi la giovane imperatrice, Il quinto potere, Broken City, Colpo d'amore, A Good Marriage, Sapore di mare 2 - Un anno dopo, Il tempo delle mele, Cara, insopportabile Tess.

Hunger Games

(Azione, drammatico, fantascienza, 2012, durata: 142 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Gary Ross con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson.



Hunger Games: Il secondo trailer italiano



Trama del Film Hunger Games: Ogni anno tra le rovine di quello che fu il Nord America, lo stato di Panem obbliga ognuno dei suoi dodici distretti a mandare un ragazzo e una ragazza a competere agli Hunger Games. In parte bizzarro spettacolo, in parte stratagemma intimidatorio del Governo, gli Hunger Games sono un evento televisivo nazionale nel quale i "Tributi" devono combattere gli uni con gli altri per la sopravvivenza. Contrapposta ai Tributi ben allenati che si sono preparati agli Hunger Games per tutta la vita, Katniss è costretta a contare sul suo brillante istinto oltre che sull'addestramento di un precedente vincitore dei giochi, l'alcolizzato Haymitch Abernathy. Per tornare a casa al Distretto 12, Katniss deve fare scelte impossibili nell'arena, che metteranno sulla bilancia la sopravvivenza contro l'umanità e la vita e contro l'amore.

Sissi la giovane imperatrice

(Biografico, 1956, durata: 107 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Ernst Marischka con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Vilma Degischer, Gustav Knuth, Josef Meinrad, Magda Schneider.







Trama del Film Sissi la giovane imperatrice: Seguito di "La principessa Sissi" ('55, stesso regista e cast), che inaugurò la serie di film austro-tedeschi sulla storia romanzata di Elisabetta di Baviera. Ormai sposata a Franz, cioè Francesco Giuseppe imperatore d'Austria, non è ancora a suo agio nei panni d'imperatrice. Ed è ostacolata dalla madre di lui, Sofia. Sfarzo, romanticismo e una splendida Romy Schneider.

Il quinto potere

(Thriller, drammatico, 2013, durata: 129 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Bill Condon con Benedict Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Brühl, Stanley Tucci, Alicia Vikander, Dan Stevens.



Il quinto potere: Il trailer italiano del film di Bill Condon



Trama del Film Il quinto potere: La storia ha inizio quando il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange e il suo collega Daniel Domscheit-Berg uniscono le loro forze per diventare dei cani da guardia, in grado di controllare l’attività dei potenti e dei privilegiati. Grazie a un piccolo budget, i due creano una piattaforma online che consente ai loro informatori di trasmettere in forma anonima delle notizie riservate, puntando così i riflettori sui luoghi oscuri dove si nascondono i segreti governativi e i crimini aziendali. In breve tempo, riescono a svelare più notizie importanti di tutti i leggendari mass media tradizionali messi insieme. Ma quando Assange e Berg mettono le mani sulla maggiore raccolta di informazioni riservate nella storia degli Stati Uniti, si scontrano tra di loro e devono rispondere a una questione fondamentale nella nostra epoca: qual è il costo di mantenere riservati i segreti in una società democratica e quale il prezzo da pagare quando si decide di rivelarli?

Broken City

(Thriller, drammatico, 2013, durata: 109 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Allen Hughes con Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Natalie Martinez, Kyle Chandler.



Broken City: Il Trailer Italiano Ufficiale in HD



Trama del Film Broken City: Billy Taggart, è un ex poliziotto di New York, che amava il suo lavoro e lo svolgeva al meglio, fino a quando non si è spinto troppo in là nell'indagine su un omicidio. Ora, è un detective privato che fatica ad arrivare a fine mese. A un certo punto, l'uomo più potente della città di New York, il sindaco Hostetler gli offre l'opportunità di riottenere il distintivo e la pistola. Il sindaco ritiene che sua moglie Cathleen abbia una relazione ed è preoccupato che questo possa mettere a rischio la sua rielezione. Quando Billy inizia a indagare, scopre che in realtà dietro la sua indagine si nasconde ben di più di un tradimento coniugale.

Colpo d'amore

(Commedia, 2013, durata: 94 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Joel Hopkins con Pierce Brosnan, Emma Thompson, Celia Imrie, Timothy Spall, Louise Bourgoin, Laurent Lafitte.



Colpo d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Colpo d'amore: Richard Jones è un uomo di mezza età proprietario di una fruttuosa azienda. Proprio il giorno del suo pensionamento, il ricco buninessman scopre che la sua società è ormai in bancarotta e tutti i fondi pensione dei dipendenti - compreso il suo - sono stati completamente defraudati. Sconvolto, l'uomo chiede aiuto alla sua ex moglie Kate per rintracciare Vincent Kruger, il finanziere francese a cui è stata venduta la sua azienda ormai sul lastrico.

A Good Marriage

(Drammatico, thriller, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Peter Askin con Joan Allen, Anthony LaPaglia, Stephen Lang, Cara Buono, Kristen Connolly, Mike O'Malley.



A Good Marriage: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Good Marriage: Protagonista del film è Darcy Anderson, un'affascinante casalinga appagata e moglie di Bob, stimato ed affidabile membro della sua comunità. Curiosando tra la roba del marito, Darcy trova casualmente una scatola contenente il documento di identità di una povera ragazza vittima di uno spietato assassino. La scatola è del marito, Bob. La donna scopre così un segreto inconfessabile, l'uomo con cui è sposata da 25 anni è un serial killer. Cosa deciderà di fare Darcy ora che ha scoperto che suo marito è un mostro?

Sapore di mare 2 - Un anno dopo

(Commedia, 1983, durata: 105 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Bruno Cortini con Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Isabella Ferrari, Massimo Ciavarro, Gianni Ansaldi, Karina Huff.







Trama del Film Sapore di mare 2 - Un anno dopo: E' passato un anno, e il gruppo della Capannina si ritrova sulla spiaggia della Versilia, anni '60. Solite avventurette sentimentali, soliti scherzetti da spiaggia, c'è qualche personaggio nuovo e qualcuno dei "vecchi" manca, ma, tutto sommato, le situazioni si ripetono: alcune coppie si cementano e altre si sciolgono; qui si bisticcia, lì ci si riconcilia. In fondo tutti si divertono e anche questa volta, come sempre, l'estate finisce e gli amici si separano: li rivediamo vent'anni dopo. Che tristezza: ora hanno messo giudizio, sono diventati adulti e si salutano e si lasciano con gravità e decoro!

Il tempo delle mele

(Commedia, sentimentale, 1981, durata: 110 Min) in onda alle 21.35 su TV8

Un film di Claude Pinoteau, con Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur, Bernard Giraudeau, Dominique Lavanant, Denise Grey.







Trama del Film Il tempo delle mele: E' la storia di una ragazzina di tredici anni, che si affaccia sulla soglia dell'adolescenza con curiosità, timore e fantasia. Le fanno da contorno un mondo familiare costituito da genitori ed una accattivante bisnonna, ed il suo mondo, cioè, i coetanei. La quotidianità della vita di una famiglia e i relativi problemi (rapporto moglie-marito, genitori-figlia, nonna-nipoti), attraverso lei che fa da centro focalizzatore, con i suoi quesiti tanto tragici quanto evanescenti: proprio come la sua età; il primo amore apparso così grande, così forte svanirà come una bolla di sapone col subentrare di un altro amore: un altro sogno più grande, più forte.

Cara, insopportabile Tess

(Commedia, 1994, durata: 98 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Hugh Wilson con Nicolas Cage, Shirley MacLaine, Austin Pendleton, Edward Albert, James Rebhorn, John Roselius.







Trama del Film Cara, insopportabile Tess: Dopo la morte del marito, l'ex first-lady Tess Carlisle si è ritirata in una tranquilla città dell'Ohio, con Frederick, il cuoco, Earl, l'autista e sei uomini dei Servizi Segreti per proteggerla, comandati da Doug Chesnic, agente ligio ai regolamenti e poco incline a sopportare le bizzarrie dell'anziana e vivace signora. L'ex firt-lady si ritroverà presto nei guai.

