Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 20 Febbraio 2019

Oltre alla seconda puntata della Fiction La Porta Rossa 2, in onda alle 21.20 su Rai 2, ecco i Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Carol, Tra le nuvole, Un colpo perfetto, Il mistero delle pagine perdute - National Treasure, Lezioni di cioccolato, Sognando l'Africa.

Carol

(Drammatico, sentimentale, 2015, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Todd Haynes con Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Cory Michael Smith, Jake Lacy.



Carol: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Carol: Therese Belivet è una ventenne che lavora come impiegata in un grande magazzino a Manhattan sognando una vita più gratificante. Un giorno incontra Carol, una donna attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente un'intesa e l'innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce al progressivo approfondirsi del loro legame.

Resta anche domani

(Drammatico, fantasy, 2014, durata: 107 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di R.J. Cutler con Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Liana Liberato, Lauren Lee Smith, Jamie Blackley, Stacy Keach.



Resta anche domani: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Resta anche domani: A volte nella vita si fanno delle scelte e, a volte è la vita che sceglie per te. Per la schiva violoncellista del liceo Mia, è successo tutto in un attimo. Uno scenario nevoso, un terribile incidente, e si ritrova di fronte una scelta che solo lei può fare, quella che renderà questo giorno, un giorno cruciale per Mia.

Tra le nuvole

(Commedia, drammatico, 2009, durata: 108 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Jason Reitman con George Clooney, Jason Bateman, Anna Kendrick, Vera Farmiga, Melanie Lynskey, Danny McBride.



Tra le nuvole: Il trailer del film con George Clooney



Trama del Film Tra le nuvole: Ryan Bingham è sempre stato soddisfatto della sua libertà, vissuta fra i vari aeroporti, alberghi e automobili in affitto d'America. Tutto ciò di cui ha bisogno entra comodamente in una valigia a rotelle: Ryan è un viaggiatore privilegiato, un membro esclusivo di tutti i programmi "mille miglia" di ogni compagnia aerea. E ora che sta per raggiungere l'ambito obiettivo di 10 milioni di miglia... si rende conto che nulla nella sua vita ha davvero senso. Quando si innamora di un'attraente viaggiatrice, il suo "capo", su consiglio di una giovane e rampante "ottimizzatrice" aziendale, gli propone di lavorare per sempre in sede, privandolo dei suoi amati e frequenti viaggi. Di fronte alla nuova – terrorizzante! - prospettiva di mettere radici in qualche posto, Ryan inizia a riflettere su cosa significa realmente avere una casa...

Un colpo perfetto

(Thriller, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker.







Trama del Film Un colpo perfetto: Laura Quinn, manager della London Diamond Corporation, la più potente compagnia di diamanti del mondo, vede le sue ambizioni di carriera continuamente frustrate dal maschilismo che domina in azienda. Decide così di allearsi con il signor Hobbs, un anziano usciere in cerca di soldi per curare la moglie malata. L'obiettivo è ripulire il caveau della compagnia e far pagare ai capi i torti subiti. Le conseguenze saranno di enorme portata e la stabilità dell'intera economia mondiale sarà messa in pericolo.

Il mistero delle pagine perdute - National Treasure

(Azione, avventura, 2007, durata: 124 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Jon Turteltaub con Nicolas Cage, Jon Voight, Diane Kruger, Helen Mirren, Harvey Keitel, Ed Harris.







Trama del Film Il mistero delle pagine perdute - National Treasure: Le nuove avventure di Benjamin Gates, archeologo e avventuriero, lanciato questa volta sulle tracce di un tesoro che riguarda il presidente Abraham Lincoln e il suo omicida John Wilkes Booth. Il mistero da risolvere è rappresentato da alcune pagine mancanti del diario di Lincoln...

Lezioni di cioccolato

(Commedia, 2007, durata: 99 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Claudio Cupellini con Luca Argentero, Violante Placido, Neri Marcorè, Hassani Shapi.







Trama del Film Lezioni di cioccolato: Un concorso per inventare un nuovo cioccolatino è l’unica occasione che Mattia, geometra in carriera, ha per evitare di essere denunciato dal suo operaio “in nero” Kamal: l’egiziano, infatti, fratturatosi in un cantiere a causa delle condizioni di scarsa sicurezza, costringe il suo datore di lavoro a sostituirlo nel corso di pasticceria che prevede, per il migliore, l’ottenimento di una somma di denaro sufficiente a mettersi in proprio… A Mattia non resta che camuffarsi da immigrato musulmano: tra gag esilaranti e ricette da capogiro, Mattia avrà modo di scoprire il dialogo fra culture diverse…

Sognando l'Africa

(Drammatico, 2000, durata: 112 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Hugh Hudson con Kim Basinger, Vincent Perez, Liam Aiken, Garrett Strommen, Eva Marie Saint, Lance Reddick.







Trama del Film Sognando l'Africa: Kuki, 25 anni, è divorziata ed ha un figlio piccolo, Emanuele, con cui vive a Venezia. Conosce Paolo Gallmann, uomo vitale e dinamico. Si innamorano, si sposano e insieme decidono di andare in Africa, un viaggio che era da tempo nei sogni di entrambi. Nella pianura di Laipikia, in Kenia, la coppia comincia a gestire un ranch di notevoli dimensioni. Le difficoltà non mancano. Si tratta di cambiare mentalità nei confronti della vita quotidiana : i tempi, i ritmi, il clima, il carattere degli indigeni. Kuki poi deve badare al figlio piccolo, mentre Paolo spesso si allontana con gli amici per alcune battute di caccia che lo tengono lontano per lunghi periodi senza che lui riesca ad avvertire.

Altri film in onda questa sera:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV