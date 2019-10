Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 2 Ottobre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, Arrivano i prof, War Horse, La fontana dell'amore, Hercules - La leggenda ha inizio, Contrattempo, Angeli e Demoni, Operazione Valchiria.

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse

(Commedia, 2016, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Ashley Walters, Antoine Bertrand.



Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite...

Arrivano i prof

(Commedia, 2018, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa.



Arrivano i prof: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Arrivano i prof: Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall'algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi. Così l'Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento con risultati disastrosi. Eppure i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.

War Horse

(Drammatico, avventura, guerra, 2011, durata: 146 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Steven Spielberg con Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Stephen Graham.



War Horse: Il nuovo trailer italiano del film di Steven Spielberg



Trama del Film War Horse: Il film si svolge in Europa durante la Prima Guerra Mondiale e racconta la straordinaria storia di amicizia tra un cavallo di nome Joey e un giovane ragazzo, Albert, che lo alleva e lo addestra. Quando vengono separati, l'eroico viaggio del cavallo Joey, attraverso i duri scenari della guerra, cambierà e ispirerà le vite di tutti coloro che incontrerà sul suo cammino, la cavalleria britannica, i soldati tedeschi, un contadino francese e sua nipote, prima che la storia raggiunga il culmine dell'emozione nel mezzo della Terra di Nessuno.

La fontana dell'amore

(Commedia, drammatico, sentimentale, 2009, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Mark Steven Johnson con Kristen Bell, Alexis Dziena, Josh Duhamel, Will Arnett, Danny De Vito, Jon Heder, Anjelica Huston, Dax Shepard.



La fontana dell'amore: Il trailer del film con Kristen Bell



Trama del Film La fontana dell'amore: Una giovane e ambiziosa newyorchese, che non crede nell'amore, affronta un agitato viaggio a Roma, dove ha il coraggio di prendere delle monete magiche da una "folle" fontana dell'amore, atto che inspiegabilmente suscita forti passioni in uno strano gruppo di inseguitori: un magnate della salsa, un mago di strada, un pittore adorante e una modella presuntuosa. Ma quando un affascinante cronista la insegue con lo stesso zelo, come farà a sapere se il suo amore è veramente sincero?

Hercules - La leggenda ha inizio

(Azione, avventura, 2014, durata: 98 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Renny Harlin con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam McIntyre, Rade Sherbedgia.



Hercules - La leggenda ha inizio: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Hercules - La leggenda ha inizio: Siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina Alcmene cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è avere l’amore della bellissima Hebe, principessa di Creta, che è stata però promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles, fratello dell'eroe. Una volta venuto a conoscenza della grandiosità del proprio destino, il giovane semidio sarà posto di fronte a una scelta: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i tempi.

Contrattempo

(Thriller, 2016, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Oriol Paulo con Mario Casas, Ana Wagener, José Coronado, Bárbara Lennie, Francesc Orella, Paco Tous.



Contrattempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Contrattempo: Il film racconta la storia di un imprenditore di successo pronto a tutto pur di scoprire la verità su una morte misteriosa. Dopo essersi risvegliato in una stanza d'albergo vicino al corpo esanime della sua amante, Adrian Doria viene accusato immediatamente di essere l'artefice dell'efferato omicidio. Nonostante le prove contro di lui sembrino essere schiaccianti, l'uomo tenta la sua ultima possibilità affidandosi a Virginia Goodman, brillante avvocato noto per non aver mai perso una causa. I due lavorano insieme per studiare una strategia che possa scagionarlo dalle accuse, ma l'arrivo di un testimone inaspettato li costringerà a rivedere tutti i loro piani...

Angeli e Demoni

(Thriller, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Curt Lowens, Pierfrancesco Favino.



Angeli e Demoni: Il nuovissimo trailer del film con Tom Hanks



Trama del Film Angeli e Demoni: Robert Langdon scopre le prove della rinascita di un’antica confraternita segreta conosciuta come gli Illuminati, la più potente organizzazione sotto copertura della Storia, e deve anche fronteggiare un pericolo mortale per la sopravvivenza del nemico più disprezzato da questa confraternita: la Chiesa cattolica. Quando Langdon apprende che manca poco all’esplosione di una bomba piazzata in Vaticano dagli Illuminati, arriva in aereo a Roma, dove si allea con Vittoria Vetra, una bellissima ed enigmatica scienziata italiana.

Operazione Valchiria

(Drammatico, storico, biografico, 2008, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Bryan Singer con Tom Cruise, Kenneth Branagh, Carice van Houten, Eddie Izzard, Bill Nighy, Terence Stamp.







Trama del Film Operazione Valchiria: 1944: tornato in Germania dalla campagna d'Africa, dove è stato ferito gravemente, il colonnello Claus von Stauffenberg, un aristocratico tedesco, si unisce alla Resistenza ed entra a far parte dell'operazione Vakyrie, un piano che mira alla presa del potere da parte di un governo ombra una volta morto Hitler. Von Stauffenberg assumerà un ruolo centrale nel piano: sarà proprio lui a dover portare avanti il colpo di stato, uccidendo di sua mano il Führer.

