Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 2 Maggio 2018

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (commedia, 1993, durata: 125 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Chris Columbus con Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson.







Trama del Film: Daniel Hillard viene licenziato perché improvvisa battute durante il doppiaggio. La moglie Miranda, preoccupata per la sorte dei tre figli, chiede il divorzio, insieme all'affidamento dei tre bambini: Daniel potrà vederli soltanto nei week-end. Costretta ad assumere una governante, Miranda mette un'inserzione sul giornale: Daniel, che è affezionato ai figli, si inventa un travestimento da anziana istitutrice inglese e si presenta nella casa dell'ex moglie. Irriconoscibile, viene assunto come "Mrs. Doubtfire" e può occuparsi dei figli...

Qualcosa di nuovo (commedia, 2016, durata: 93 Min), in onda alle 21.25 su Rai1

Un film di Cristina Comencini con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini, Eleonora Danco.



Qualcosa di nuovo: Clip del film: Ma qui andiamo in galera?! - HD



Trama del Film: Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita (finalmente!) l'Uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però porta con sé incredibili sorprese e, tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni, Lucia e Maria si prenderanno una bella vacanza da se stesse. Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero l'Uomo che tutte cercano perché con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all'aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza.

Zodiac: Il segno dell'Apocalisse (azione, fantascienza, 2014, durata: 89 Min), in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di W.D. Hogan con Christopher Lloyd, Joel Gretsch, Reilly Dolman, Emily Holmes.



Zodiac: Il segno dell'Apocalisse: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film: Il professore di archeologia Neil Martin non ha più lavorato sul campo da quindici anni, da quando ha divorziato e ha deciso di prendersi cura del figlio Colin. Ora Colin ha vent'anni, e riesci a convincere il padre ad accettare un incarico offertogli da Kathryn Keen della Poly Dynamics, una compagnia di ricerca impegnata a trovare soluzioni ai problemi globali. L'incarico è quello di proseguire il lavoro di ricerca del defunto Professor Robert Bowles e porta Neil, Colin e Kathryn in Perù, dove scoprono una misteriosa tavoletta con strani simboli astrologici, tra i quali Il Pianeta X, ovvero il nono pianeta, e una pietra che sembra radioattiva...

Your Highness (commedia, avventura, 2011, durata: 89 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di David Gordon Green con Danny McBride, James Franco, Zooey Deschanel, Natalie Portman, Justin Theroux, Toby Jones, Damian Lewis.







Trama del Film: Il principe Thadeous ha passato la vita all'ombra del perfetto fratello maggiore Fabious , protagonista di imprese eroiche ed amato dalla popolazione. Stanco di essere sempre in secondo piano, anche per la successione al trono, si è impigrito in uno stile di ita basato sul bere, fumare magiche erbe e corteggiare damigelle non tanto virtuose. Ma quando la promessa sposa di Fabious, Belladonna, viene rapita dal perfido stregone Leezar il Re mette Thadeous di fronte ad un ultimatum: partire per una missione di salvataggio o essere diseredato. Thadeous è quindi costretto a parire con Fabious per un viaggio attraverso terre pericolose e minacciose, accompagnato da Isabel, una silenziosa guerriera che pare avere interessi suoi nella missione. Un viaggio nel corso del quale dovranno afforontare creature mostruose e malvagi cavalieri prima di raggiungere il luogo dove Belladonna viene tenuta progioniera. Riuscirà Thadeous a vincere le sue inclinazioni caratteriali e la sua pigrizia e a riabilitare il suo nome?

Little Sister (drammatico, 2015, durata: 128 Min), in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Hirokazu Kore-Eda con Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Ryôhei Suzuki.







Trama del Film: Le tre sorelle Yoshino, Chika e Sachi vivono insieme in una grande casa a Kamakura. Quando il padre - assente da casa da 15 anni - muore, si recano in campagna per il suo funerale ed incontrano la timida sorellastra adolescente, Suzu. Le tre sorelle si affezionano velocemente a Suzu e la invitano a vivere con loro. Suzu accetta con entusiasmo, e una nuova vita di felice scoperta inizia per le quattro sorelle...

Battleship (avventura, fantascienza, 2012, durata: 130 Min), in onda alle 21 su 20

Un film di Peter Berg con Liam Neeson, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol.



Battleship: Il trailer italiano ufficiale definitivo del film



Trama del Film: Ispirato al famoso gioco da tavolo della Hasbro, Battleship, diventa un kolossal action diretto da Peter Berg, che amplifica la battaglia portandola in mezzo al mare e sulle isole Hawaii, contro un attacco alieno di devastante portata. A difendere il mondo, le flotte internazionali della marina militare, riunite nel pacifico per la consueta esercitazione annuale. Sarà la squadra di marines guidata dal testardo e difficile comandante Alex Hopper a bordo della nave da guerra John Paul Jones a tentare l'impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti, dotati di armi e tecnologia mai viste prima.

Maledetto il giorno che t'ho incontrato (commedia, 1992, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Alexis Meneloff, Christopher Owen.







Trama del film: Bernardo Arbusti, romano d'origine residente a Milano, fa il critico rock, ed è alla ricerca di notizie su Jimi Hendrix, di cui dovrebbe stendere la biografia. L'affanno della ricerca gli fa trascurare la fidanzata Adriana, che se ne va, lasciandolo alle sue nevrosi. Affidatosi alle cure dello psicanalista Ludwig Altieri, Bernardo s'imbatte, proprio nel pianerottolo del medico, nella giovane Camilla, attrice anche lei nevrotica, che, durante le riprese, incorre in continue papere, costringendo a innumerevoli ripetizioni di ciak. Nasce fra loro una bizzarra solidarietà, fatta di reciproche confidenze sulle proprie nevrosi, sintomi, pillole e terapie.

Case 39 (horror, 2008, durata: 85 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Christian Alvart con Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McShane, Callum Keith Rennie, Bradley Cooper, Kerry O'Malley.







Trama del film: Emily Jenkins è un’assistente sociale che crede di aver visto di tutto nel suo lavoro, quando incontra una problematica bambina di 10 anni, Lilith. Lavorando al suo caso, Emily si rende conto che Lilith non è solo una bambina vittima di maltrattamenti, ma che i suoi genitori tentano addirittura di ucciderla. Emily decide allora di farsi dare in affidamento la piccola fino a quando non troveranno una famiglia adottiva pronta ad accoglierla. Ma i problemi non sono ancora finiti…

Altri film in onda questa sera:

Spy (thriller, 1996, durata: 115 Min), in onda alle 21 su Cine Sony

Exodus (drammatico, 1960, durata: 200 Min), in onda alle 21.10 su La7

Mary e Martha (drammatico, 2010, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su La5

Debito di sangue (thriller, 2002, durata: 108 Min) in onda alle 21 su Iris

Mr. Crocodile Dundee 2 (avventura, 1988, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Revenge - Vendetta (drammatico, 1990, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

