Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 18 Settembre 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A casa tutti bene, I Fantastici 4, La Migliore Offerta, Helter Skelter, Die Hard 2 - 58 minuti per morire, Se solo fosse vero, Something Borrowed - L'amore non ha regole, Shooter.

A casa tutti bene

(Commedia, drammatico, 2018, durata: 105 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini.



A casa tutti bene: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A casa tutti bene: Il film è il ritratto di una grande famiglia riunita per festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni. Sbarcati sull'isola dove la coppia di pensionati si è trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano bloccati sull'isola a causa di un'improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. Il nutrito nucleo familiare sarà dunque costretto a fermarsi più a lungo del previsto sull'isoletta, sotto lo stesso opprimente tetto e in compagnia di numerosi parenti invadenti. Il confronto inevitabile farà riemergere antiche questioni in sospeso, riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite. Ci sarà persino un colpo di fulmine, o forse è solo la tempesta che imperversa all'esterno.

I Fantastici 4

(Avventura, 2005, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Tim Story con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon, Hamish Linklater.







Trama del Film I Fantastici 4: Un gruppo di astronauti acquista dei superpoteri in seguito all'esposizione a radiazioni cosmiche e si trovano ad usarli per combattere i piani del loro nemico, il Dottor Victor Von Doom.

La Migliore Offerta

(Drammatico, thriller, 2012, durata: 124 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Giuseppe Tornatore con Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Amy Adams, Jeremy Renner.



La Migliore Offerta: Il trailer del film di Giuseppe Tornatore



Trama del Film La Migliore Offerta: Il film racconta una vicenda molto semplice, campeggiata dalla parabola umana di un uomo colto e solitario, non più giovane, la cui ritrosia nei confronti degli altri è pari solo all'infallibile maniacalità con cui esercita la professione di esperto d'arte e battitore d'aste. Chiamato ad occuparsi della dismissione del patrimonio artistico di un antico edificio, l'antiquario si ritroverà al centro di una passione che cambierà la sua grigia esistenza.

Helter Skelter

(Biografico, drammatico, 2004, durata: 180 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di John Gray con Jeremy Davies, Clea DuVall, Allison Smith, Eric Dane, Mary Lynn Rajskub, Michael Weston.







Trama del Film Helter Skelter: Il film racconta dell'ascesa del noto criminale Charles Manson e della serie di terribili omicidi compiuti insieme alla sua setta di discepoli denominati "la famiglia": quello dell'attrice Sharon Tate e quello ai danni di Leno LaBianca e sua moglie. È la fine del 1960 quando un guru di nome Charles Manson, la cui esistenza è stata segnata da riformatori, carceri e criminalità, esce di prigione e si dirige alla Summer of Love di San Francisco, dove riunisce attorno a sé una folta cerchia di giovani hippie ammaliati dal suo carisma e dalle sue capacità oratorie. Quell'uomo, leader religioso e morale per i suoi adepti, basava la sua dottrina sulle teorie dell'apocalisse e su una canzone dei Beatles dal titolo Helter Skelter interpretata come: "l'arrivo del caos". Mentre predice guerre interrazziali e catastrofi nucleari ormai prossime, al vecchio ranch in disuso in cui vive la fedele setta di Manson, arriva Linda Kasabian, madre single dal passato travagliato, che si rivelerà essere di fondamentale importanza nel futuro processo per gli omicidi Tate-LaBianca..

Die Hard 2 - 58 minuti per morire

(Azione, thriller, 1990, durata: 124 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Renny Harlin con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson, Franco Nero, Patrick O'Neal.







Trama del Film Die Hard 2 - 58 minuti per morire: Il poliziotto McClane aspetta all'aeroporto innevato di Washington la moglie e deve affrontare da solo un agguerrito gruppo di cattivi, transfughi dai servizi segreti che tengono sospesi in cielo ben diciotto aerei in procinto di atterrare.

Se solo fosse vero

(Commedia, 2005, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Mark Waters con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Spybey, Ben Shenkman, Jon Heder.







Trama del Film Se solo fosse vero: Quando David ha affittato il suo caratteristico appartamento a San Francisco, l'ultima cosa che si aspettava - o che avrebbe voluto - era un coinquilino. Aveva appena cominciato a mettere tutto l'appartamento sottosopra quando compare una giovane donna, carina ma decisamente dominante, di nome Elizabeth insistendo .... che l'appartamento è suo.

Something Borrowed - L'amore non ha regole

(Commedia, sentimentale, drammatico, 2011, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su La5

Un film di Luke Greenfield con Kate Hudson, John Krasinski, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield, Steve Howey, Peyton List.



Something Borrowed - L'amore non ha regole: Il Trailer ufficiale del Film



Trama del Film Something Borrowed - L'amore non ha regole: Rachel sta per compiere i 30 anni, fa l'avvocato a Manhattan ed è ancora single. Le sembra che la vita le sie passata accanto. Il colpo di grazia le arriva però quando apprende che Dex, l'uomo per cui ha una cotta sin dai tempi dell'università, sta per sposarsi e sta per farlo con Darcy, la sua migliore amica. In preda alla depressione, Rachel s'ubriaca il giorno del suo compleanno e finisce per commettere l'irreparabile con Dex, baciandolo e risvegliandosi a letto con lui la mattina dopo. Da quel momento Rachel si trova combattuta tra l'amore e l'amicizia.

Shooter

(Azione, thriller, 2007, durata: 124 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra.







Trama del Film Shooter: Bob Lee Swagger è un uomo amareggiato, che ha lasciato per sempre il suo lavoro nei Marines, dopo aver subito un terribile tradimento. Bob, che si è ritirato a vivere in una remota località di montagna, viene avvicinato dal Colonnello Isaac Johnson, ormai in pensione, il quale gli comunica che il paese ha un disperato bisogno di lui. Johnson gli rivela infatti che qualcuno sta organizzando un attentato contro il Presidente degli Stati Uniti e che solo la sua abilità ed esperienza nel campo della balistica, potrebbero riuscire a sventarlo. Swagger, con riluttanza, accetta, per un’ultima volta, di servire il suo paese, ma ciò che non sa è che l’intera missione è una montatura, frutto di una congiura governativa.

