Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 18 Marzo 2020

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Assassinio sull'Orient Express, Australia, La legge della notte, Collateral Beauty, X-Men 2, The Ones Below, I fantastici viaggi di Gulliver.

Assassinio sull'Orient Express

(Giallo, drammatico, thriller, 2017, durata: 114 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Kenneth Branagh con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Olivia Colman, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe



Assassinio sull'Orient Express: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Assassinio sull'Orient Express: Dopo lo scioccante omicidio di un ricco uomo d'affari sullo sfarzoso treno che sfreccia attraverso l'Europa nel cuore dell'inverno, Poirot deve ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire chi nel gruppo eterogeneo di passeggeri è l'assassino, prima che colpisca ancora...

Australia

(drammatico, avventura, 2008, durata: 165 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown, Jack Thompson, Ben Mendelsohn, Essie Davis



Australia: Il nuovo trailer del film con Nicole Kidman e Hugh Jackman



Trama del Film Australia: La storia si svolge in Australia nel 1939 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando la nobildonna Lady Sarah Ashley parte dall’Inghilterra per convincere il marito Maitland Ashley a vendere la loro tenuta Faraway Downs a Leslie “King” Carney.A Darwin l’aspetta il mandriano Drover, un amico del marito che ha il compito di accompagnarla alla tenuta. Quando Sarah arriva alla proprietà, scopre che suo marito è stato ucciso e Neil Fletcher, amministratore della tenuta, accusa dell’omicidio uno stregone aborigeno. La sera stessa Sarah conosce Nullah, un dolcissimo bambino, figlio di Daisy, la domestica di Faraway Downs.Insieme a Nullah, Drover e i suoi uomini, Sarah affronta un’avventura attraverso il deserto per trasportare il bestiame come suo marito aveva progettato. Questo scatena le ire di King Carney, che farà di tutto per vendicarsi dell’offesa subita. Arriva la tanto desiderata stagione delle piogge, tutto si risveglia e prende vita e anche Faraway Downs rinasce sotto la guida di Sarah e di Drover. Ma il destino incombe su di loro e dovranno accadere ancora tante cose prima che la pace e la serenità possano essere durature...

La legge della notte

(Drammatico, 2016, durata: 129Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Ben Affleck con Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone



La legge della notte: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La legge della notte: Il film è ambientato nei ruggenti anni 20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d'alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l'opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L'incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.

Collateral Beauty

(Drammatico, 2016, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film diDavid Frankel con Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris, Michael Peña, Enrique Murciano, Kylie Rogers



Collateral Beauty: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Collateral Beauty: Howard Inlet, direttore di un azienda pubblicitaria, profondamente depresso a causa della perdita prematura di sua figlia. Whit, Claire e Simon , suoi amici e collaboratori capiscono che il suo stato d'animo sta diventando un problema per l'azienda: dopo aver perso sua figlia, a Howard non importa perdere tutto il resto. Gli amici per questo, assumono un'investigatrice privata per capire cosa l'amico stia passando e cercare di aiutarlo. Quest'ultima, Sally scopre che l'uomo invia strane lettere indirizzate ad "Amore", "Tempo” e "Morte". Superato lo sconcerto, decidono di assumere attori che incarnino questi stati d'animo per organizzare incontri con Howard e rispondere agli interrogativi presenti nelle sue lettere. Intanto Howard decide di frequentare un gruppo di sostegno e conosce Madeleine che ha perso anche lei la figlia. Si susseguono gli incontri organizzati dai suoi colleghi, fin quando "Amore" riesce a far capire ad Howard che deve permettere all'amore di essere ancora presente nella sua esistenza, in quanto elemento fondamentale per continuare a vivere.

X-Men 2

(Azione, fantascienza, 2003, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film diBryan Singer con Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn







Trama del film X-Men 2: X-Men 2 è un film del 2003 diretto da Bryan Singer, sequel di X-Men. Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione. Quando il teleporta Nightcrawler cerca di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Charles Xavier raduna gli X-Men e rintraccia il mutante grazie al sofisticato macchinario Cerbero. A causa dell’attentato, la popolazione è terrorizzata dai mutanti e il colonnello William Stryker sfrutta la paura per i suoi sordidi scopi. Stryker e la mutante Lady Deathstrike ottengono un mandato per Xavier e si recano nella scuola per catturare quanti più mutanti possibili...

The Ones Below

(Thriller, drammatico, 2015, durata: 87 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film diDavid Farrcon Clémence Poésy, David Morrissey, Stephen Campbell Moore, Laura Birn, Deborah Findlay, Anna Madeley



The Ones Below: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Ones Below: Nel film, Kate e Justin sono una coppia di giovani sposi che ha appena avuto un figlio, e che vive tutte le gioie e le fatiche della neo-genitorialità. I due hanno appena fatto conoscenza dei nuovi vicini di casa, che vivono al piano di sotto: la bella Theresa e il marito, l'inquietante Jon. Ben presto, la neomamma Kate si convincerà che la bella biondona del piano di sotto e suo marito hanno piani diabolici riguardo suo figlio.

I fantastici viaggi di Gulliver

(Commedia, avventura, 2010, durata: 93 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Rob Letterman con Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly, Chris O'Dowd, James Corden, Catherine Tate, Olly Alexander



I fantastici viaggi di Gulliver: il trailer del film



Trama del Film I fantastici viaggi di Gulliver: I fantastici viaggi di Gulliver, film diretto da Rob Letterman, racconta le vicende di Lemuel Gulliver, un impiegato dell’ufficio postale di New York che, durante le ore di lavoro, è solito giocare a Guitar Hero. È perdutamente innamorato di Darcy Silverman, capo dell'ufficio viaggi, e soffre la presenza di Dan, assistente ventenne che, appena arrivato, prima diventa capo e poi dice a Gulliver che non potrà mai fare carriera e raggiungere gli alti vertici. Amareggiato, l’uomo decide di farsi avanti con Darcy e chiederle di uscire, ma quando si trova davanti a lei riesce solo a mentire e dirle che è un grande viaggiatore e che ama scrivere dei suoi viaggi. La donna allora gli chiede di fare un pezzo e lo manda al Triangolo delle Bermude. Durante il viaggio in nave, però, il povero impiegato si trova nel mezzo di una forte tempesta e viene travolto da un vortice, che lo porta nella terra di Lilliput, dove comanda Re Teodoro e abitano dei minuscoli esseri umani.

Altri film in onda questa sera:

Jane Got a Gun (azione, drammatico, western 2015, durata: 122 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

(azione, drammatico, western 2015, durata: 122 Min) in onda Under Suspicion (thriller, 1999, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Suspense

(thriller, 1999, durata: 110 Min) in onda Il Signor Diavolo (horror, 2019, durata: 86 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

