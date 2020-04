Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 15 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Poli Opposti, Capodanno a New York, Attrazione fatale, Vi presento i nostri, 2012 La profezia dei Maya, Il mondo perduto: Jurassic Park, Men of Honor - L'onore degli uomini

Poli Opposti

(Commedia, 2015, durata: 85 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Max Croci con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Anna Safroncik



Poli Opposti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Poli Opposti: Poli Opposti, il film di Max Croci, vede protagonisti Stefano Parisi (Luca Argentero) e Claudia Torrini (Sarah Felberbaum). I due fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. Lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite. Al momento l'amore non è al centro dei loro pensieri, ma è innegabile che sia al centro delle loro vite. Il Dottor Parisi ripara matrimoni in crisi, ma ha appena lasciato la moglie, Mariasole (Anna Safroncik), e consumato il distacco anche dall'ingombrante suocero, il Dott. Beck (Tommaso Ragno), famoso psicologo e irriducibile narciso. Claudia, mamma single del piccolo Luca (Riccardo Russo), è l'implacabile Avvocato Torrini, il peggiore degli incubi per i mariti delle sue clienti. Ne sarebbe terrorizzato persino suo fratello Alessandro (Giampaolo Morelli), bugiardo seriale e sfrontato marito di Rita (Elena Di Cioccio), ormai rassegnata alla gelosia. E Claudia e Stefano si renderanno presto conto che, forse, è inutile lottare contro le leggi della fisica...

Capodanno a New York

(Commedia, 2011, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Garry Marshall con Zac Efron, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Halle Berry,



Capodanno a New York: Il trailer italiano del film



Trama del Film Capodanno a New York: Capodanno a New York, film diretto da Garry Marshall, è ambientato nella Grande Mela durante la vigilia di Capodanno, un giorno in cui tutto sembra possibile: persino ricominciare da capo, rimediare ai vecchi errori, far succedere l'inimmaginabile. Le storie di alcuni estranei s'intrecciano tra loro in modi fortuiti e inattesi per un Capodanno indimenticabile. Due coppie di futuri genitori entrano in competizione per vincere i 25 mila dollari in palio per il primo nato dell'anno. Una giovane cantante (Lea Michele) rimane bloccata in ascensore con l'affascinante vicino di casa (Ashton Kutcher), ma rischia di perdere la sua grande occasione cantando durante la serata più importante dell'anno. Una mamma in carriera cerca di tenere in piedi la sua vita professionale e la relazione con la figlia. Un giovane uomo (Zac Efron) è deciso a realizzare per un giorno tutti i sogni di un'anziana signora sconosciuta. Le vite di questi e di altri personaggi si incrociano tra loro sullo sfondo di una New York invernale, illuminata per le feste.

Attrazione fatale

(Drammatico, thriller, 1987, durata: 123 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Adrian Lyne con Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin, Meg Mundy, Anna Levine







Trama del film Attrazione fatale: Attrazione fatale, film diretto da Adrian Lyne, racconta la storia di Dan Gallagher (Michael Douglas), un avvocato che vive serenamente a Manhattan con sua moglie Beth (Anne Archer) e sua figlia di sei anni, Ellen (Ellen Hamilton Latzen). La sua vita, però, sta per prendere una piega del tutto inaspettata… Un giorno l’uomo incontra Alex Forrest (Glenn Close), un’avvocatessa, con la quale decide di passare un weekend mentre la sua consorte è in visita dai genitori. Concluso il fine settimana di passione, Dan decide di tornare alla sua routine come se niente fosse accaduto. La donna, invece, non la prende affatto bene, al punto di arrivare a tagliarsi le vene dei polsi. L’uomo la aiuta a medicarsi ma, spaventato da quell’episodio, se ne va chiudendo definitivamente la relazione. Alex non si arrende, però, e sviluppa una vera e propria ossessione per l’avvocato, cominciando a pedinarlo ovunque, compresa casa e posto di lavoro. Quando finalmente riesce ad incontrarlo, gli confessa di amarlo e di aspettare un figlio da lui che, preso dal panico, le chiede invano di abortire. Questo la spinge a diventare una vera e propria stalker nei suoi confronti, fino ad arrivare a presentarsi alla moglie fingendo di essere interessata a comprare la loro casa. Nonostante Dan si trasferisca in campagna, l’amante folle riesce a trovarlo e a tartassarlo di messaggi davvero inquietanti: prima gli getta dell’acido sulla macchina, poi gli lascia un nastro magnetico sul quale gli intima di prendersi le sue responsabilità

Vi presento i nostri

(Commedia, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner



Vi presento i nostri: Il trailer del film



Trama del film Vi presento i nostri: Vi presento i nostri, film diretto da Paul Weitz, segue le vicende di Greg Fotter (Ben Stiller), felicemente sposato con Pam (Teri Polo) e papà di due gemelli, Samantha e Harry. Dopo un duro esame per essere accettato nel cerchio della fiducia di suo suocero Jack (Robert De Niro), l’uomo è diventato parte fondamentale della famiglia: bravo marito, ottimo padre, con una carriera in ascesa, tanto da attirare l’attenzione della bellissima Andi Garcia (Jessica Alba), rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial del suo farmaco contro le disfunzioni sessuali. Nonostante il loro sia un matrimonio sereno, gli impegni di lavoro sono numerosi e anche occuparsi dei figli gli richiede molto tempo, soprattutto per la scelta di una scuola che soddisfi le esigenze di entrambi. Jack intanto, rimasto deluso dal suo primo genero Bob (Thomas McCarthy) che ha tradito e lasciato sua figlia Debbie (Nicole DeHuff), ha quasi avuto un infarto. Così decide di puntare tutto su Greg, designandolo come nuovo capo famiglia e denominandolo il Don Fotter. Tutto si complica quando, per il quinto compleanno dei gemelli, tutti arrivano a Chicago per la grande festa: Kevin (Owen Wilson), l’ex di Pam, i nonni paterni, Bernie (Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand), e quelli materni, Dina (Blythe Danner) e, naturalmente, Jack. L’ex agente della Cia comincia a sospettare che qualcosa non vada quando si accorge delle attenzioni che la bella Andi rivolge a Greg, iniziando a indagare e, naturalmente, fraintendendo ogni cosa….

2012 La profezia dei Maya

(Fantascienza, 2011, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Jason Bourque con A.J. Buckley, Jewel Staite, Alan Dale, Bruce Ramsay, Rick Ravanello, Gordon Tootoosis, Matthew Kevin Anderson







Trama del Film 2012 La profezia dei Maya: 2012 La profezia Maya, film diretto da Jason Bourque, racconta di come la Terra sia sconvolta da diversi dissesti geologici, ai quali fanno seguito dei cataclismi, come il terremoto che ha inghiottito il Mar Nero. Quando lo scrittore Rupert Crane (Matthew Walker) si ritrova tra le mani uno strano e antico manoscritto, che gli permette di vere alcune visioni e viene a conoscenza il devastante futuro prossimo del nostro mondo. L'uomo inizia quindi a scrivere un libro, che racconti quanto ha visto, ma prima che i suoi scritti vengano stampati Crane viene rinvenuto morto dal correttore di bozze Erick (A.J. Buckley) e dall'esperta di cultura Maya Brooke (Jewel Staite) in circostanze sospette. I due giovani trovano anche una videocassetta registrata da Crane per loro, nella quale racconta quello che accadrà da quel momento in poi. Coinvolti loro malgrado, Eric e Brooke seguono il consiglio dello scrittore e si mettono alla ricerca di alcune antiche statue per salvare il mondo, mentre una scia di catastrofi distrugge la Terra. Riusciranno in due giovani a fermare l'orda di distruzione prima che sia troppo pardi?

Il mondo perduto: Jurassic Park

(Avventura, fantasy, 1997, durata: 134 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Steven Spielberg con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Arliss Howard







Trama del Film Il mondo perduto: Jurassic Park: In seguito agli esperimenti di John Hammond il parco divertimenti a Isla Sorna, al largo del Costarica, è divenuto un ecosistema popolato da dinosauri. Lo scienziato Ian Malcolm e la sua ex fidanzata Sarah scoprono che uno dei nipoti di Hammond, succeduto allo zio nella gestione della InGen, la società che finanziò gli esperimenti, per risanare il bilancio vuole catturare un dinosauro ed esporlo nello zoo di San Diego.

Men of Honor - L'onore degli uomini

(Drammatico, 2000, durata: 129 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di George Tillman Jr. con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe







Trama del Film Men of Honor - L'onore degli uomini: Carl Brashear non permette a niente di ostacolare i suoi sogni. Figlio di un agricoltore del Kentucky, Carl se ne va di casa in cerca di quella che si aspetta sia una vita migliore. "Non mollare mai... sii sempre il migliore", gli aveva detto suo padre, e Carl prende a cuore quel viatico. Dopo essersi arruolato in Marina, che da poco si è aperta alle minoranze etniche, per due anni Carl scrive oltre cento lettere prima che l'arma lo accetti nel programma di Scuola Sub. L'ufficiale istruttore di Carl, Billy Sunday, non vuol sentire né di Carl né delle sue ambizioni. Sunday, un famoso ufficiale capo istruttore subacqueo della Marina noto tanto per i guai che ha sempre creato quanto per i suoi straordinari risultati come sommozzatore, perseguita e sfida Carl senza pietà aspettandosi che egli getti la spugna e molli. Ma Carl è di un'altra stoffa. Il suo scopo è chiaro, la sua determinazione incrollabile. Niente ostacolerà il suo sogno di diventare un subacqueo della Marina. Nemmeno Billy Sunday. Anni dopo, dopo che Carl è rimasto invalido, lui e Sunday si trovano inaspettatamente ad unire le forze.

