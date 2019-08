Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 14 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Caccia al ladro, American Ultra, Cloud Atlas, New York Academy, Il delitto perfetto, Cate McCall - Il confine della verità, La Principessa Sissi.

Caccia al ladro (thriller, 1955, durata: 103 minuti), in onda alle 21.15 su Paramount Network.

Un film di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams, Charles Vanel, Brigitte Auber, Jean Martinelli, Georgette Anys e René Blancard.







Trama del Film: L'americano John Robie, detto "il Gatto", era diventato celebre in Francia, prima della guerra, per la sua straordinaria abilità nel compiere furti di gioielli. Questa sua criminosa attività gli aveva fruttato però la prigione e soltanto i casi della guerra gliene avevano aperte le porte, permettendo a lui e ad altri detenuti di unirsi alla Resistenza. Terminata la guerra, gli ex detenuti hanno ottenuto definitivamente la libertà in riconoscimento dei servizi resi alla Francia. John Robie si è ritirato sulla Riviera francese in una lussuosa villa ma essendosi verificato nella regione un furto di gioielli, compiuto secondo il suo ben noto metodo, la tranquillità di Robie ne viene compromessa, in quanto la polizia sospetta di lui. Per sottrarsi all'arresto, Robie si reca presso il suo amico Bertani che è stato il suo capo nella Resistenza e dirige ora un ristorante. Il personale del ristorante è composto di ex detenuti, e fra questi c'è un certo Foussard, con sua figlia Danielle. Bertani fa conoscere a Robie un certo Hughson, rappresentante di una compagnia presso la quale sono assicurati preziosi gioielli appartenenti a ricchi signori attualmente in vacanza sulla Riviera. Robie riesce a convincere Hughson della propria innocenza e questi lo presenta ad una delle sue più ricche clienti americane, Madame Stevens, ed alla sua bella figliola, Francie. Le due signore concepiscono la più viva simpatia per Robie: accade però che mentre Robie si trova nelle loro stanze, vengono rubati i gioielli di Madame Stevens. Rinascono i sospetti sul conto di Robie...

American Ultra (commedia, azione, 2015, durata: 96 minuti), in onda alle 21.15 su Rai 4.

Un film di Nima Nourizadeh, con Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Walton Goggins, Topher Grace, Connie Britton, John Leguizamo, Bill Pullman e Tony Hale.



American Ultra: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film: Mike vive con la sua fidanzata Phoebe in una piccola cittadina americana, dove il suo passatempo preferito è l'uso abbondante di droghe. A sua insaputa, però, Mike è anche un agente super addestrato e letale: improvvisamente, quando il suo passato segreto torna a tormentarlo, Mike viene catapultato nel bel mezzo di un'operazione governativa mortale e per poter sopravvivere sarà costretto a ricorrere all'eroe che è in lui.

Cloud Atlas (drammatico, fantascienza, 2012, durata: 164 minuti), in onda alle 21 su 20.

Un film di Tom Tykwer, Andy Wachowski e Lana Wachowski, con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben Whishaw, Halle Berry, Jim Sturgess, Susan Sarandon, Hugh Grant, Jim Broadbent, Keith David, James D'Arcy, Zhu Zhu, Götz Otto, Xun Zhou, Doona Bae e Alistair Petrie.



Cloud Atlas: Il trailer ufficiale italiano - in HD



Trama del Film: Il film racconta una storia in cui le azioni e le conseguenze delle nostre vite hanno impatto l'un l'altra attraverso passato, presente e futuro, come se una sola anima trasformasse un assassino in un salvatore e un unico atto di gentilezza si espandesse attraverso i secoli per ispirare una rivoluzione.

New York Academy (drammatico, musicale, sentimentale, 2016, durata: 96 minuti), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Michael Damian, con Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno e Jane Seymour.



New York Academy: Il trailer italiano del flim - HD



Trama del Film: Quando una ballerina di danza classica, studentessa al Manhattan Conservatory of the Arts, incontra un giovane violinista di talento che si mantiene suonando nelle stazioni della metropolitana di New York, volano scintille. Con l'aiuto di una crew di hip hop riusciranno a superare le loro differenze e a prepararsi per una gara che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Il delitto perfetto (thriller, 1954, durata: 105 minuti), in onda alle 21.00 su Iris.

Un film di Alfred Hitchcock, con Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson, George Leigh, Robin Hughes, George Alderson, Patrick Allen e Leo Britt.







Trama del Film: Tony Wendice teme che la sua ricca moglie, Margot, innamorata dello scrittore americano Mark Milliday, possa essere indotta a chiedere il divorzio, sottraendogli per sempre le proprie ricchezze. Egli decide perciò di sopprimere la donna e, dopo aver architettato il piano che gli sembra il più adatto, va in cerca di un antico compagno di scuola, il capitano Lesgate del quale gli è nota l'attività disonesta. Mediante il ricatto lo obbliga a piegarsi ai suoi voleri. Tony lascia Margot sola in casa la notte e nasconde sotto la guida della scala la chiave dell'ingresso, che ha tolto dalla borsetta di lei. Lesgate si nasconde dietro la tenda, vicino al telefono, aspettando che il segnale telefonico di Tony induca Margot ad avvicinarsi. Ma la donna, aggredita, si difende con le forbici e ferisce mortalmente Lesgate. Mediante una subdola deposizione, Tony fa in modo che Margot sia creduta colpevole di assassinio...

Cate McCall - Il confine della verità (drammatico, 2013, durata: 89 minuti), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Karen Moncrieff, con Kate Beckinsale, James Cromwell, Mark Pellegrino, Clancy Brown, Nick Nolte e Taye Diggs.







Trama del Film: Cate McCall è un avvocato alcolizzato in libertà vigilata per riabilitarsi. Le viene assegnato un caso per difendere una donna accusata di omicidio, che non solo si dichiara innocente e vittima di un errore giudiziario ma anche di aver subito uno stupro da una guardia durante la detenzione. Cate, che non ha mai perso una causa, indaga sul caso con il suo amico Bridges e trovano prove che potrebbero scagionare la donna.

La Principessa Sissi (biografico, 1955, durata: 120 minuti), in onda alle 21.05, su Rai 3.

Un film di Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer, Josef Meinrad, Peter Weck, Karl Fochler, Franz Boheim, Hilde Wagener ed Erich Nikowitz.







Trama del Film: Il Granduca di Baviera ha due graziose figliole, Elena e Sissi. La prima è designata dalla zia, Imperatrice madre d'Austria, a diventare la sposa del giovane Imperatore Francesco Giuseppe. Questi non è troppo entusiasta degli armeggi materni e non vuole dare il proprio consenso... ad occhi chiusi. Nel corso dell'incontro tra i due giovani, predisposto in una isolata località di villeggiatura, Francesco Giuseppe è colpito dalla grazia e dalla bellezza di Sissi, di cui ignora l'identità: la fanciulla infatti, per la sua giovane età, non prende parte agli incontri in programma. Tuttavia Francesco Giuseppe le dichiara il suo amore... Ma anche la ragazza ignorava la verità sullo scopo del viaggio, intrapreso con la madre e la sorella Elena. Quando la verità è manifestata, Sissi non esita: rinuncia a quello che è il suo vero amore, per non intralciare la gioia della sorella teneramente amata. Ma, durante la grande festa nel corso della quale Francesco Giuseppe dovrà annunciare, secondo l'attesa di tutti, il proprlo fidanzamento con Elena, ha luogo la grande sorpresa: l'imperatore dichiara il suo amore a Sissi...

Altri film in onda questa sera:

