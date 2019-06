Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 12 Giugno 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Pompei, Un matrimonio da favola, Una notte da leoni 2, L'amore secondo Dan, The Prestige, Matrix Reloaded, Hostage, Black Hawk Down.

Pompei

(Azione, avventura, drammatico, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Paul W.S. Anderson con Emily Browning, Kit Harington, Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland, Jared Harris.



Pompei: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD



Trama del Film Pompei: Ambientato nel 79 d.C., Pompei racconta la storia di Milo, uno schiavo diventato un invincibile gladiatore che si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa a un corrotto senatore romano. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l'arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città di Pompei gli crolla attorno.

Un matrimonio da favola

(Commedia, 2014, durata: 91 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi.



Un matrimonio da favola: Il trailer del film - HD



Trama del Film Un matrimonio da favola: Cinque compagni di liceo, inseparabili a scuola, si ritrovano vent'anni dopo la maturità. Daniele, l'unico ad aver fatto carriera, invita tutti al suo matrimonio a Zurigo con Barbara, la figlia del noto banchiere svizzero per cui lavora. Gli ex compagni accettano entusiasti: è l'occasione per una rimpatriata, anche se per loro la vita non è stata altrettanto generosa, ognuno aveva mete e sogni ma nessuno è riuscito a realizzarli. Rivedendosi i cinque amici ritrovano il calore e la complicità di un tempo ma si trovano anche a rimettere in gioco le loro vite e le loro aspirazioni. Durante quel lungo week end in Svizzera avranno modo di raddrizzare i loro destini, in una girandola di equivoci, situazioni comiche e rocamboleschi colpi di scena in cui i cinque faranno saltare i loro precari equilibri ed ognuno finalmente troverà il coraggio di esprimere la sua vera natura.

Una notte da leoni 2

(Commedia, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Todd Phillips, Ed Helms, Nick Cassavetes.



Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film



Trama del Film Una notte da leoni 2: Phil, Stu, Alan e Doug partono alla volta della Thailandia per il matrimonio di Stu. Dopo l’indimenticabile addio al celibato di Las Vegas, Stu decide di non correre rischi e opta per un piccolo e sicuro brunch pre-matrimoniale. Ma le cose non vanno come previsto: quel che accade a Vegas rimane a Vegas, come recita il detto, ma quello che avviene a Bangkok non lo si può nemmeno immaginare.

L'amore secondo Dan

(Commedia, 2007, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pill, Britt Robertson, Marlene Lawston.







Trama del Film L'amore secondo Dan: Dan Burns è un giornalista esperto in questioni familiari; rimasto vedovo, si è rifugiato in una rassicurante routine, in cui cerca di scansare come la peste qualsiasi novità o imprevisto, con l’arduo compito di tenere a bada tre figlie giovani e ribelli. Tutto cambia, improvvisamente, nel corso di un weekend, in cui la grande e turbolenta famiglia Burns si riunisce nella grande casa sulla spiaggia dei nonni, a Rhode Island. Lì Dan incontra Marie, una donna affascinante dalla quale si sente immediatamente attratto fino a quando non si rende conto che si tratta della fidanzata del fratello...

The Prestige

(Thriller, 2006, durata: 128 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Serkis.







Trama del Film The Prestige: La rivalità tra due illusionisti dell'epoca vittoriana, due uomini che non si fermano davanti a nulla nella loro battaglia per scoprire i segreti l'uno dell'altro. Quando contrappongono audacia, desiderio, abilità e scienza i risultati possono essere pericolosi, mortali, ingannevoli...

Matrix Reloaded

(Fantascienza, 2003, durata: 137 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Lana e Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci.







Trama del Film Matrix Reloaded: Thomas "Neo" Anderson ha preso una decisione carica di conseguenze quando ha scelto di porre la domanda che Morpheus e Trinity hanno già posto prima di lui. Cercare e accettare la verità. Liberare la mente da Matrix. Ora, nel secondo capitolo della trilogia di Matrix, Neo controlla perfettamente i suoi straordinari poteri e Zion è assediata dall'Esercito delle Macchine. Solo poche ore separano l'ultima enclave umana sulla Terra da 250.000 sentinelle programmate per distruggere il genere umano. Ma i cittadini di Zion, incoraggiati dalla convinzione di Morpheus che L'Eletto adempierà la Profezia dell'Oracolo e metterà fine alla guerra con le Macchine, puntano tutte le loro speranze su Neo, che si ritrova bloccato da visioni sconvolgenti...

Hostage

(Drammatico, poliziesco, thriller, 2005, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Florent Emilio Siri con Bruce Willis, Kevin Pollak, Jonathan Tucker, Ben Foster, Jimmy Bennett, Michelle Horn.







Trama del Film Hostage: Jeff Talley, poliziotto del dipartimento di Los Angeles esperto di mediazioni con i criminali nelle situazioni di crisi con gli ostaggi, dopo aver fallito una missione in cui hanno perso la vita una donna e un bambino, decide di trasferirsi nel sobborgo di Bristo Camino, prendendo il comando della locale stazione di polizia. La forte delusione e i sensi di colpa lo portano anche ad allontanarsi da sua moglie e sua figlia. Quando tre rapinatori, dopo un colpo finito male, si rifugiano in una casa prendendo in ostaggio una famiglia, Jeff è costretto a scacciare i fantasmi del passato e a rimettersi in gioco.

Black Hawk Down

(Drammatico, guerra, 2001, durata: 144 Min) in onda alle 21.35 su TV8

Un film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, Ewen Bremner.







Trama del film Black Hawk Down: La storia racconta la vicenda di un corpo scelto di militari statunitensi inviati in Somalia, a Mogadiscio, nell'ottobre del 1993 a supporto delle operazioni di pace dell'ONU. Per mettere fine alla tremenda guerra civile che dilania il Paese, la missione prevede anche la cattura di due luogotenenti del Generale Mohamed Farrah Aidid. Sebbene animati dalle migliori intenzioni e dalla speranza di salvare vita umane, catapultati in una terra che vede le diverse fazioni combattersi da almeno un millennio, i militari inaspettatamente vedono fallire i loro piani e la loro missione si trasforma nel più grave scontro a fuoco sostenuto dalle forze armate statunitensi dai tempi della guerra in Vietnam.

Altri film in onda questa sera:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV