Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 10 Aprile 2019

Oltre alla seconda puntata della Serie TV Il Molo Rosso, in onda alle 21.20 su Rai 2, ecco i Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Alice in Wonderland, Corpi da reato, Educazione siberiana, Il ricco, il povero e il maggiordomo, Baby Mama, Incinta... o quasi, La frode.

Alice in Wonderland

(Fantasy, avventura, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Tim Burton con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Alan Rickman.



Alice in Wonderland: il trailer in italiano del film di Tim Burton



Trama del Film Alice in Wonderland: Alice torna dopo tanti anni nel mondo incantato da lei visitato quando era bambina; lì ritrova i suoi indimenticabili amici d'infanzia: il Coniglio Bianco, Pinco Panco e Panco Pinco, Toperchio, il Brucaliffo, lo Stregatto, e ovviamente, il Cappellaio Matto. Alice intraprende una nuovo, fantastico viaggio alla ricerca del suo destino e per porre fine al terrorizzante regno della Regina Rossa.

Corpi da reato

(Commedia, azione, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport.



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Corpi da reato: Il film vede come protagoniste l'agente speciale dell'FBI, Sarah Washburn, un'investigatrice metodica con un'ottima reputazione - e un'estrema arroganza, e l'ufficiale di polizia di Boston, Shannon Mullins, sboccata e senza mezze misure. Nessuna di loro due ha mai avuto un partner, o anche solo un'amica. Quando questi due incompatibili agenti sono costretti a unire le forze per fermare uno spietato boss della droga, si troveranno a dover combattere contro un pericoloso cartello criminale e, peggio ancora, l'una contro l'altra.

Educazione siberiana

(Drammatico, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Gabriele Salvatores con John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tumalavicius, Eleanor Tomlinson, Peter Stormare.



Educazione siberiana: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Educazione siberiana: L'educazione siberiana è uno strano tipo di "educazione". E' un'educazione criminale, ma con precise e, a volte sorprendentemente condivisibili, regole d'onore. La storia si svolge in una regione del sud della Russia e abbraccia un arco di tempo che va dal 1985 al 1995. In quegli anni avviene uno dei più importanti cambiamenti della nostra storia contemporanea: la caduta del muro di Berlino e la conseguente sparizione dell'Unione Sovietica con tutto quello che questo evento ha poi comportato nei rapporti economici e sociali dell'intero pianeta.

Il ricco, il povero e il maggiordomo

(Commedia, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo e Morgan Bertacca con Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D'Amario, Massimo Popolizio.



Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Il ricco, il povero e il maggiordomo: Il film racconta la storia dell'incontro fortuito di un industriale e del suo autista con un venditore abusivo. Quest'ultimo porta scompiglio in villa, ma complice un tracollo finanziario, si rivela una risorsa quando il ricco perde il suo patrimonio. I tre si ritrovano a casa della madre del poveraccio e tra un problema di convivenza e l'altro, devono trovare un garante per poter ottenere un prestito da una banca e rimettere le cose al loro posto.

Baby Mama

(Commedia, sentimentale, 2008, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Michael McCullers con Tina Fey, Amy Poehler, Greg Kinnear, Romany Malco, Dax Shepard, Maura Tierney.







Trama del Film Baby Mama: Kate Holbrook è un'imprenditrice di successo che ha messo per molto tempo la sua carriera davanti la sua vita personale. Ora a 37 anni sogna di avere un bambino ma i suoi progetti vengono messi in crisi quando scopre che ha solo una possibilità su un milione di rimanere incinta. Imperterrita, Kate consente ad Angie Ostrowiski, una ragazza di South Philadelphia, di diventare il suo improbabile surrogato...

Incinta... o quasi

(Commedia, sentimentale, 2009, durata: 89 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Lara Shapiro con Lindsay Lohan, Luke Kirby, Chris Parnell, Aaron Yoo, Bridgit Mendler.



Incinta... o quasi: Il Trailer ufficiale del Film



Trama del Film Incinta... o quasi: Il film racconta le spassose disavventure di un'impiegata disperata, disposta a tutto per conservare il prezioso posto di lavoro, persino ad allacciare un pancione in vita e fingersi in dolce attesa.

La frode

(Thriller, drammatico, 2012, durata: 107 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Nicholas Jarecki con Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit Marling, Monica Raymund, William Friedkin.



La frode: Il trailer italiano in HD



Trama del Film La frode: Il magnate Robert Miller, alla vigilia del suo 60esimo compleanno, sembra il ritratto del successo sia negli affari che nella vita familiare. Ma dietro la facciata dorata, Miller sta in realtà cercando disperatamente di vendere il suo impero finanziario a una grande banca prima che le frodi da lui perpetrate per anni vengano scoperte. Abile nel nascondere la sua reale situazione finanziaria alla moglie Ellen e alla brillante figlia ed erede Brooke, Miller riesce anche a bilanciare la vita familiare con una relazione extraconiugale con la giovane e bellissima Julie. Ma proprio mentre è a un passo dal chiudere la trattativa, un errore sanguinoso cattura l’attenzione del detective Michael Bryer della NYPD. In una disperata corsa contro il tempo, Miller dovrà cercare un modo per non perdere tutta la sua vita.

Altri film in onda questa sera:

P.S. I Love You (commedia, drammatico, 2007, durata: 126 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

(commedia, drammatico, 2007, durata: 126 Min) in onda Aftershock - Terremoto a New York (azione, drammatico, thriller, 1999, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

(azione, drammatico, thriller, 1999, durata: 120 Min) in onda Niagara (drammatico, 1953, durata: 88 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV