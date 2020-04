Stasera in TV: i Film di Oggi Mercoledì 1 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Get on Up - La storia di James Brown, Mine vaganti, La truffa del secolo, John Wick 2, Melissa P., Super eruption

Get on Up - La storia di James Brown

(Biografico, drammatico, 2014, durata: 139 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Tate Taylor con Chadwick Boseman, Viola Davis, Octavia Spencer, Nelsan Ellis, Tika Sumpter, Jill Scott



Get on Up - La storia di James Brown: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Get on Up - La storia di James Brown: La pellicola è un susseguirsi di flashback che ripercorrono la vita del padrino del soul, partendo dalla sua difficile infanzia fino al suo successo globale. È il 1993. James Brown sta camminando in un corridoio, mentre sente dall'esterno la folla che grida a gran voce il suo nome. Proprio in quel momento il cantante comincia a ricordare coloro che ha conosciuto nel corso della sua esistenza e tutto ciò che ha fatto per arrivare dove si trova ora. Anno 1939. Il piccolo James vive da solo con il padre Joe , un uomo violento che sperpera i soldi in scommesse, dopo che la madre Susie se n'è andata via di casa. Il bambino viene poi lasciato alle cure della zia Honey, che inizia a portarlo in chiesa, dove si appassiona al canto e alla danza. A 17 anni, dopo esser finito in prigione per un furtarello, James conosce il giovane cantante Bobby Byrd , con cui stringe una forte amicizia. In seguito, a metà degli anni Cinquanta, James si unisce al gruppo gospel di Bobby, The Famous Flames, grazie a cui viene notato dall'etichetta discografica King records. Il successo della band diventa sempre maggiore, tanto da essere inviati in Vietnam durante la guerra per rallegrare le truppe militari. Tuttavia, James diventa sempre più intrattabile e il suo atteggiamento finisce per rivoltargli contro tutti i musicisti, perfino Bobby, che lo abbandonano. Ma James continua la sua inarrestabile scalata verso il successo, che lo farà diventare la leggenda del funk.

Mine vaganti

(Drammatico, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Ferzan Ozpetek conRiccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Elena Sofia Ricci,



Mine vaganti: Il trailer del film diretto da Ferzan Ozpetek, con Riccardo Scamarcio



Trama del Film Mine vaganti: "Non farti mai dire dagli altri chi devi amare, e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo, sempre." È il monito che l'anziana nonna rivolge al nipote Tommaso rientrato a casa da Roma deciso ad affermare le proprie scelte personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore dei Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In casa c'è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti rivelazioni e colpi di scena. Ed anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi ben più a lungo del previsto.

La truffa del secolo

(Thriller, drammatico, 2017, durata: 112 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Olivier Marchal con Benoît Magimel, Laura Smet, Gérard Depardieu, Michaël Youn, Patrick Catalifo, Fred Epaud, Moussa Maaskri



La truffa del secolo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film La truffa del secolo: La Truffa del Secolo, il film diretto da Olivier Marchal, vede protagonista Antoine Roca, un imprenditore in grosse difficoltà economiche e finanziarie. Per salvare la propria situazione decide di aggirare lo stato francese sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione del carbone. Una truffa che lo condurrà in una spirale discendente fatta di banditismo finanziario e corruzione.

John Wick 2

(Azione, thriller, 2017, durata: 122 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo



John Wick 2: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film John Wick 2: Dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov, il leggendario killer John Wick è pronto nuovamente a ritirarsi a vita privata.La ritrovata pace viene però immediatamente interrotta dal signore del crimine italiano Santino D'Antonio. Viene rivelato, infatti, che John in passato aveva chiesto aiuto alla famiglia D'Antonio per il suo ultimo compito da sicario, in cambio di un pegno. Ora il giovane mafioso è venuto a riscuotere ciò che gli spetta e pretende che l'uomo compia una missione per lui. Dopo aver rifiutato, John vede la propria casa saltare in aria. Senza un posto dove stare, John giunge al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston, il proprietario dell'hotel e custode del registro dei pegni, che gli ricorda che se dovesse rifiutare di restituire il favore, violerà una delle due regole infrangibili dell’organizzazione dei sicari. John allora con riluttanza incontra nuovamente Santino, che lo incarica di assassinare sua sorella Gianna, in modo che possa reclamare il suo posto alla Gran Tavola, il consiglio dei signori del crimine di alto rango. Il killer giunge quindi a Roma per assassinare la boss camorrista, ignorando che Santino è pronto a mettere una taglia di 7 milioni di dollari sulla sua testa a lavoro finito, per evitare che qualunque sospetto ricada su di lui. Quella che doveva essere la sua ultima missione si dimostrerà, ancora un volta, una lotta per la propria sopravvivenza....

Melissa P.

(Erotico, drammatico 2005, durata: 105 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Luca Guadagnino conMaría Valverde, Letizia Ciampa, Fabrizia Sacchi, Primo Reggiani, Geraldine Chaplin, Nilo Mur, Carlo Antonelli







Trama del Film Melissa P.: Melissa P., il film diretto da Luca Guadagnino, segue le vicende di Melissa, una sedicenne siciliana timida, dolce e spaventata dal suo crescere. La giovane vive con la madre, una commessa, che le dà molto affetto, ma non riesce a comprendere appieno le sue turbe adolescenziali. Il padre è un ingegnere che lavora molto lontano, su una piattaforma petrolifera nell’Oceano Indiano. La vera alleata di Melissa è sua nonna paterna, con la quale ha un rapporto di estrema complicità. La ragazzina inizia il suo viaggio alla scoperta del sesso con Daniele, il ragazzo di cui è innamorata da un anno. Il sogno della sedicenne sembra avverarsi, se non fosse che l’esperienza si rivela umiliante e dolorosa, molto diversa da quella piena di tenerezza che si aspettava. A partire da quel momento Melissa inizia a sperimentare, cercando la sua identità attraverso gli occhi degli uomini e attraverso il sesso, appuntando ogni esperienza in quel diario che diventa il suo migliore amico, accogliendo non solo ciò che accade, ma anche le sue incertezze e le sue sofferenze...

Super eruption

(Azione, avventura, drammatico, 2011, durata: 89 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Matt Codd con Richard Burgi, Juliet Aubrey, MyAnna Buring, Alex Wyndham



Super eruption: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Super eruption: Super Eruption è un disaster movie del 2011 diretto da Matt Codd, con Richard Burgi e Juliet Aubrey. Dopo migliaia di anni di silente inattività, l'enorme vulcano nel parco di Yellowstone si risveglia con un'imponente eruzione, mettendo in pericolo non solo la vita della persone nelle vicinanze immediate, ma l'intero equilibrio del clima terrestre; il pianeta infatti rischia un inverno glaciale dovuto all'oscuramento del sole per la gigantesca nube sprigionata dall'esplosione vulcanica, e la sopravvivenza della vita sulla Terra è a repentaglio. Ad accorgersi della catastrofe imminente è la scienziata geologa Katy Brooks, la quale contatta il coordinamento nazionale per le emergenze cercando di allertare le autorità, ma nessuno sembra prendere sul serio le sue previsioni. A darle credito sarà invece Charlie Young, a capo dei Ranger del parco di Yellowstone che, impegnato nelle operazioni di evacuazione e salvataggio dei turisti presenti nell'area naturale al momento dell'eruzione, si rende conto che il pericolo è molto più grave di quello che sembra.

