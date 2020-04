Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 7 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Uomini di Dio, Red, Harry Potter e i doni della morte - parte 2, Una notte da leoni 3, Sole a catinelle, Ricchi di fantasia, Inferno, G.I. Joe - La Vendetta, Remember Me

Uomini di Dio

(Drammatico, 2010, durata: 120 Min) in onda alle 21.05 su Tv2000

Un film di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Sabrina Ouazani, Philippe Laudenbach, Jacques Herlin



Trama del film Uomini di Dio: Un monastero in mezzo alle montagne algerine negli anni 1990... Otto monaci cristiani francesi vivono in perfetta armonia con i loro fratelli musulmani. Progressivamente la situazione cambia. La violenza e il terrore integralista si propagano nella regione. Nonostante l'incombente minaccia che li circonda, i monaci decidono di restare al loro posto, costi quel che costi.

Red

(Azione, thriller, commedia, 2011, durata: 111 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Robert Schwentke con Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Karl Urban



Trama del Film Red: Frank Moses vive a Cleveland dove conduce un'esistenza tranquilla. Ha un'amica, Sarah con cui si sente per telefono quotidianamente. Un giorno però, il suo passato da agente della CIA torna a cercarlo, infatti subisce l'assalto di un commando che cerca di eliminarlo. Temendo per l'incolumità di Sarah, la rapisce e la porta al sicuro a New Orleans dal suo vecchio capo Joe Matheson e scopre che è la stessa CIA ad avergli messo un giovane killer di nome Cooper alle calcagna, temendo per le informazioni riservate di cui Frank è al corrente. Si recano così a New York per chiedere aiuto a Marvin e Gabriel , suoi vecchi amici e colleghi, anch'essi nel mirino dell'intelligence; Cooper però è sempre sulle loro tracce e ogni volta devono riuscire a restare vivi dai suoi tentativi di eliminarli. Poco dopo al team si unisce anche l'ex agente Victoria Winslow e le ricerche condotte insieme per capire cosa stia davvero succedendo li conducono alla villa del trafficante d'armi Dunning. Quando Sarah verrà catturata, Frank dovrà escogitare un'operazione di salvataggio e scoprirà che non tutti quelli che si sono mostrati dalla sua parte lo sono realmente.

Harry Potter e i doni della morte - parte 2

(Azione, fantasy, avventura, 2011, durata: 130 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes



Trama del Film Harry Potter e i doni della morte - parte 2 : Dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort . Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, nascosto all'interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange. Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a elidere l’attentissima guardia dei folletti e a entrare all’interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l'Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia agli Horcrux continua e Harry, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts, nella casa di Aberforth Silente fratello del defunto Albus Silente, dove scopriranno un passaggio segreto per infiltrarsi nel castello, dove devono cercare il diadema di Priscilla Corvonero. Ma quando Severus Piton , il nuovo preside della scuola, viene a conoscenza della presenza di Harry a Hogwarts, la professoressa Minerva McGranitt si erge in difesa del ragazzo dando inizio ad un duello con Piton, costretto alla fuga. La battaglia finale tra le forze del bene e quelle del male ha così inizio: Lord Voldemort ha radunato il suo esercito nella scuola scontrandosi contro gli studenti e l’Ordine della Fenice. Tra colpi di scena e straordinarie rivelazioni, la guerra culminerà con il duello definitivo fra il ragazzo che è sopravvissuto e il signore oscuro. Nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive, ma Harry abbraccerà la possibilità della morte pur di distruggere una volta per tutte Voldemort.

Una notte da leoni 3

(Commedia, 2013, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Todd Phillips con Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Mike Tyson, Heather Graham, John Goodman



Trama del Film Una notte da leoni 3: Due anni dopo gli eventi di Bangkok, Leslie Chow fugge dalla prigione di massima sicurezza nella quale era recluso, sfruttando una rivolta creatasi all'interno dell’edificio. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Alan, in una delle sue bravate, acquista una giraffa e, mentre la trasporta in autostrada, causa accidentalmente la sua decapitazione. In preda alla rabbia e alla frustrazione per l’ennesimo guaio causato dal figlio, il padre di Alan, Sid, muore per un attacco di cuore. Dopo il funerale, il cognato di Alan, Doug rivela ai suoi amici, Phil e Stu , che Alan non prende più da tempo le sue medicine e per questo è fuori controllo. La famiglia di Alan è decisa nel farlo ricoverare in un istituto psicoterapeutico, ma ha bisogno dell’aiuto di Phil e Stu per farlo, dal momento che l’unico modo per convincerlo è che il “branco” lo accompagni verso l’Arizona. Durante il viaggio, il minivan di Phil viene speronato dalla strada da un camion e il gruppo viene preso in ostaggio. Vengono quindi a conoscenza del boss criminale Marshall e di "Black Doug", il suo capo esecutivo. Questi raccontano che Leslie Chow ha sottratto loro la metà di un carico di lingotti d’oro del valore di 42 milioni di dollari, frutto di una rapina. Sapendo che Alan è l’unico ad aver comunicato con Chow durante la reclusione, Marshall decide prendere in ostaggio Doug e di dare agli altri tre giorni per riportargli il loro uomo, altrimenti ucciderà il loro amico

Sole a catinelle

(Commedia, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi



Trama del Film Sole a catinelle: Checco Zalone, emigrato meridionale, vive a Venezia da più di trent’anni. Stanco della monotona vita da cameriere, Checco decide di lasciare il lavoro ma, disgraziatamente, lo stesso giorno sua moglie Daniela viene licenziata a causa della chiusura della fabbrica dove lavora. L’uomo trova un nuovo impiego presso un’azienda di elettrodomestici, lavorando come venditore di aspirapolveri. Checco si ingegna e vende i manufatti alla sua numerosissima parentela, ottenendo così uno strepitoso successo negli affari. Grazie al suo nuovo lavoro, Checco può viziare la moglie e il figlio con regali di lusso e sfarzose proprietà. Conclusa la vendita all’infinita sequela di parenti, tuttavia, l’uomo inizia a collezionare una serie di insuccessi, accumulando molti debiti. Ben presto tutte le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia e Daniela, stanca della disastrosa situazione, lo lascia portando con sé Nicolò. Spinto dal desiderio di consolare suo figlio, Checco gli promette una lussuosa vacanza estiva, a patto che il bambino riesca ad ottenere il massimo dei voti in tutte le materie scolastiche. Inaspettatamente, Nicolò onora la sua promessa ma suo padre non ha i fondi necessari per fare altrettanto. Sperando di ingannarlo, Checco lo convince a partire per la Basilicata, ospite da una sua vecchia zia alla quale tenta di rifilare qualche aspirapolvere con scarsi risultati. La vacanza non è certamente all’altezza delle aspettative e padre e figlio decidono di tornare a casa. Mentre sono in viaggio, i due si imbattono nella bella francese Zoé e in suo figlio Lorenzo, affetto da mutismo selettivo. Grazie alla sua irriverenza, Checco conquista le simpatie del ragazzo e Zoé decide di invitare padre e figlio nella sua lussuosa villa. Le vacanze procedono tra feste e magiche giornate, fino a quando Checco scopre che tra habitué del circolo della donna c’è anche Vittorio Manieri, colpevole del licenziamento di Daniela.

Ricchi di fantasia

(Commedia, 2018, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Francesco Micciché con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili



Trama del Film Ricchi di fantasia: Il film diretto da Francesco Micciché, segue la storia di Sergio e Sabrina. Lui carpentiere e lei ex cantante, sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c'è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere..

Inferno

(Thriller, azione, 2016, durata: 102 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Fausto Sciarappa, Ana Ularu



Trama del Film Inferno: Il professore di simbologia, Robert Langdon , si sveglia in un ospedale di Firenze afflitto da una grave amnesia, dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Pochi giorni prima, il miliardario Bertrand Zobrist era stato intercettato dalla polizia italiana, prima che potesse provocare un’epidemia di peste nel capoluogo toscano. L’uomo, completamente ossessionato da Dante Alighieri e dal terrore per l'incontrollabile crescita demografica, si era gettato da un campanile pur di non cedere le fiale con il potente virus. In ospedale, la dottoressa Sierra Brooks si prende cura di Langdon ma la quiete è interrotta dall’arrivo di una donna in uniforme che ha intenzione di uccidere lo studioso. Sienna riesce a portare Langdon al sicuro, mentre l’uomo ha apocalittiche visioni sul futuro, incentrare sull’Inferno di Dante. Approfittando del computer di Sienna, Langdon trova una mail inviata dall’amico Ignazio Busoni, che lo informa di essere ricercato dalla polizia e nomina Zobrist, senza tuttavia spiegare le dinamiche della vicenda. Non potendo ricordare cosa accaduto, l’uomo compie una serie di ricerche che conducono all’indizio ‘Paradiso 25’ e ad un micro-proiettore, contenente la mappa dell’inferno dantesco disegnata dal Botticelli. Costretto ad indagare, Langdon decifra un misterioso anagramma contenuto nella mappa e si reca prima a Palazzo Vecchio, dove scopre di aver condotto delle ricerche sulla maschera mortuaria di Dante. Confuso dalle visioni, dai ricordi che tornano a galla e dai simboli, Langdon parte per Venezia dove coglie un collegamento tra i suoi studi e Zobrist. L'uomo, tuttavia, ignora di essere terribilmente vicino al pericolo…

G.I. Joe - La Vendetta

(Avventura, azione, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Jon M. Chu con Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Ray Park, Jonathan Pryce



Trama del Film G.I. Joe - La Vendetta: L’ordine politico mondiale è salvo grazie alla distruzione dei Cobra e i G.I. Joe continuano a svolgere delicate missioni in tutto il globo. Mentre Duke stato nominato capo di una nuova unità, composta da Roadblock, Lady Jaye e Flint, Sneake Eyes è sulle tracce dei fuggitivi Storm Shadow e Zartan. Quest’ultimo è riuscito a prendere le sembianze del Presidente degli Stati Uniti e ha intenzione di incastrare i Joe per l’assassino del presidente del Pakistan. Giunti sul luogo dell'attentato per indagare, Duke e la sua squadra riescono a salvarsi per un pelo dall’esplosione di sofisticati micro-robot, mentre Snake Eyes viene indicato come colpevole della morte dell'influente politico. Segretamente, Storm Shadow prende le sembianze del prigioniero per entrare senza destare sospetti in una remota base americana in Germania. Mentre il vero Joe lo osserva nell’ombra, Storm Shadow riesce ad elaborare un astuto piano per salvare il Comandante dei Cobra, rinchiuso nelle profondità della struttura segreta. Ad aiutare i pericolosi terroristi c’è anche Firefly, inventore degli esplosivi che hanno colpito la squadra di Duke. Snake Eyes torna a Tokyo per conferire con il maestro Cieco, che sta allenando sua cugina Jinx, e il Comandante ordina a Firefly di eliminare gli ultimi Joe rimasti. Ricercati dal governo, che gli ha bollati come traditori, i Joe si rifugiano nella città natale di Roadblock che suggerisce loro di contattare il generale Joseph Colton, l’ideatore della loro unità…

Remember Me

(Drammatico, sentimentale, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Allen Coulter con Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper, Lena Olin, Tate Ellington, Gregory Jbara



Trama del Film Remember Me: Tyler Hawkins, un ragazzo tormentato dai fantasmi del suo passato. In occasione del suo ventunesimo compleanno, infatti, Tyler ha rinvenuto il corpo esanime di suo fratello che ha deciso improvvisamente di togliersi la vita. Incapace di superare la tragedia, Tyler ha assunto un comportamento scapestrato e violento che gli ha procurato non pochi problemi con le forze dell'ordine. Il ragazzo, inoltre, trasferisce la sua frustrazione nel burrascoso rapporto con il padre Charles, un ricco avvocato che riesce sempre a toglierlo dai guai. Secondo Tyler, sarebbe stato proprio lo status sociale creato dalla ricchezza del padre ad indurre suo fratello a sentirsi un emarginato, fino a portarlo a compiere il gesto estremo. Un giorno, Tyler si invaghisce di Ally figlia del poliziotto che lo ha arrestato nel corso di una delle solite risse. Sebbene inizialmente il giovane avesse intrapreso questa conoscenza per una scommessa con un caro amico, Ally riesce a fare breccia nel suo cuore dal momento che anche lei ha un passato difficile alle spalle. Quando Ally scopre la verità sul conto del ragazzo, tuttavia, decide di lasciarlo ignara che Tyler si è veramente innamorato di lei. Mentre il ribelle tenta di riconquistarla, suo padre lo chiama d'urgenza nel suo studio nel World Trade Center. È l'11 settembre 2001...

