Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 5 Maggio 2020

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Guardians, La legge del mercato, Innocenti bugie, Volo Pan Am 73, Gomorroide, Attacco al Potere - Olympus Has Fallen, Suburbicon, Monte Carlo

Guardians

La legge del mercato

Sarik AndreasyanAnton Pampushnyy, Alina Lanina, Sanjar Madi, Sebastien Sisak, Valeriya Shkirando, Stanislav Shirin, Vyacheslav Razbegaev: Guardians, il film diretto da Sarik Andreasyan, ha inizio durante gli anni della Guerra Fredda, quando un'organizzazione segreta sovietica denominata "Patriot" lavora per creare una squadra di super-soldati, alterando e migliorando il DNA di molti individui selezionati nei vari territori del'ex URSS. Nascono così i Guardians, veri e propri supereroi muniti di capacità fuori dal comune. Il loro compito è quello di difendere la patria dalla minaccia di poteri soprannaturali. Solo quattro di questi guerrieri, dotati di superpoteri sono riusciti a sopravvivere agli esperimenti e sono scappati senza lasciare tracce, nascondendo per decenni le loro identità. 30 anni dopo, è emerso un nemico superpotente che minaccia di distruggere il mondo. Infatti uno degli scienziati di “Patriot”, il megalomane August Kuratov (Stanislav Shirin​), è pronto a impossessarsi di Mosca e si prepara a dominare tutto il mondo, grazie alla sua incredibile invenzione: una macchina denominata "Modulo 1" che gli consente di controllare qualsiasi attrezzatura motorizzata attraverso degli impulsi elettrici. Per far fronte a questa minaccia, il governo russo decide di mettersi alla ricerca dei Guardians, gli unici in grado di affrontare il malvagio e potente Kuratov. Sarà il Maggiore Elena Larina (Valeriya Shkirando) che dopo alcune indagini rintraccerà e radunerà i 4 Guardians superstiti. La squadra sarà formata da: Ler (Sebastien Sisak), che ha il potere di controllare e manipolare la pietra, Khan (Sanjar Madi), che può muoversi molto velocemente ed è abile con le lame, Arsus (Anton Pampushnyy), capace di trasformarsi in un orso ed infine la giovane Kseniya (Alina Lanina) che diventa invisibile a contatto con l'acqua e che è anche in grado di regolare la temperatura del proprio corpo fino ad essere immune sia alle più alte che alle più basse temperature. Riusciranno i Guardians ad affrontare Kuratov e salvare il mondo?.

(Drammatico, 2015, durata: 93 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller, Yves Ory



Trama del film La legge del mercato: La legge del mercato, film diretto da Stéphane Brizé, racconta la storia di Thierry (Vincent Lindon), un uomo che all'età di 51 anni, disoccupato da oltre quindici mesi, è deluso e alla disperata ricerca di un lavoro. Un impiego gli serve non solo per se stesso, ma anche per la moglie e il figlio, intenzionato a voler continuare gli studi. Dopo diversi corsi di formazione e colloqui su colloqui, l'uomo trova lavoro come guardia di sicurezza in un supermercato, dove deve monitorare i clienti e i suoi colleghi. Questo impiego lo porterà presto faccia a faccia con un dilemma morale. Cosa sarà disposto ad accettare Thierry, pur di mantenere il posto di lavoro?

Innocenti bugie

(Commedia, azione, 2010, durata: 92 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di James Mangold con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis



Trama del film Innocenti bugie: Innocenti bugie, film diretto da James Mangold, racconta la storia di June Havens (Cameron Diaz), una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller (Tom Cruise). June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo. Per protegger June, la spia fa atterrare l'aereo e la narcotizza, spiegandole prima cosa sta accadendo. Roy è in possesso di un'invenzione che potrebbe risolvere i problemi energetici del pianeta, ma un suo collega, Fitzgerald (Peter Sarsgaard), ha fatto il doppiogioco e vuole impadronirsene per venderla a dei trafficanti. Da questo momento in poi la donna viene braccata dall'FBI, ma Roy sarà sempre pronto a soccorrerla, mentre la trascina in un inseguimento transcontinentale.

Volo Pan Am 73

(Drammatico, thriller, biografico, 2016, durata: 122 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Ram Madhvani con Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku, Abrar Zahoor, Jim Sarbh, Ali Baldiwala, Vikrant Singta



Trama del Film Volo Pan Am 73: Volo Pan Am 73, il film diretto da Ram Madhvani, racconta la vera storia di Neerja Bhanot, la coraggiosa hostess che sacrificò la sua vita per salvare quella dei 359 passeggeri a bordo del Volo Pan Am 73, dirottato da un gruppo terroristico. È il 5 settembre 1986. Il volo n. 73 della compagnia Pan Am, con a bordo Neerja (Ram Madhvani), hostess di viaggi intercontinentali di 23 anni, decolla dall'aeroporto di Bombay per Francoforte sul Meno, con destinazione finale New York. Ma durante il primo scalo al Jinnah International Airport di Karachi, in Pakistan, ha inizio la tragedia: quattro uomini armati fino ai denti fanno irruzione nel velivolo prendendo in ostaggio equipaggio e passeggeri. Quando i piloti fuggono da una botola d'emergenza, i terroristi ne richiedono altri per decollare e raggiungere al più presto l'isola di Cipro. Ma dopo più di 17 ore di sequestro la situazione si fa sempre più drammatica, la tensione sale a dismisura e i terroristi aprono il fuoco sui passeggeri. La giovane Neerja, si distinguerà per l'incredibile coraggio mostrato durante il sequestro, tranquillizzando i passeggeri, dando loro coraggio e salvando la vita di oltre 350 persone a costo della sua.

Gomorroide

(commedia, parodia, 2017, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi con Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini



Trama del Film Gomorroide: Gomorroide, il film diretto da I Ditelo Voi, racconta la storia di Francesco (Francesco De Fraia), Mimmo (Domenico Manfredi) e Lello (Raffaele Ferrante), tre attori che lavorano insieme sul set di "Gomorroide", telefilm comico di grande successo, parodia della spietata organizzazione criminale napoletana. I tre attori che interpretano i crudeli e bizzarri camorristi, grazie alla popolarità del film, diventano delle vere e proprie star: Francesco è il playboy vincitore di un Reality Show che ama le donne e il lusso, Lello è il pignolo attore di teatro sperimentale tormentato dall'idea che una fan possa assassinarlo, e Mimmo è un cabarettista con una "passione segreta" che lo ha portato quasi sul lastrico. Se da una parte il telefilm accresce il successo dei tre attori, dall'altra mette in crisi il prestigio della camorra napoletana. Infatti ora le persone hanno meno paura della malavita e si oppongono a tutte quelle prepotenze che prima subivano passivamente. Quando tre proiettili intimidatori vengono recapitati alla sede della rete televisiva per cui lavorano Francesco, Mimmo e Lello, i tre saranno coinvolti in una serie di curiosi equivoci che li costringeranno ad entrare in uno speciale programma di protezione che li porterà su e giù per l'Italia. Questa volta però la camorra non è responsabile di quanto accaduto e accusata ingiustamente di sicuro non resterà a guardare...

Attacco al Potere - Olympus Has Fallen

(Azione, thriller, 2013, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott



Trama del film Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Attacco al potere - Olympus Has Fallen è un film del 2013 diretto da Antoine Fuqua. Il giorno della Vigilia di Natale, un attacco terroristico all'auto del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart) provoca la morte della First Lady (Ashley Judd) e di alcune guardie del corpo. L'agente Mike Banning (Gerard Butler) viene punito da Asher per aver scelto di salvare lui e non sua moglie, costringendolo al reintegro forzato nel Ministero del Tesoro. Tempo dopo, il ministro della Corea del Sud fa visita alla Casa Bianca ma l'incontro con il presidente è impedito da un attacco terroristico. In pochi minuti, un gruppo di nazionalisti della Corea del Nord, capitanato dal feroce Kang Yeonsak (Rick Yune), irrompe nello Studio Ovale e sequestra la delegazione sudcoreana ed americana. Kang vuole ottenere il codice Cerbero, che gli permetterebbe di comandare a distanza il comparto missilistico statunitense per mettere fuori gioco l'America, assicurandosi la vittoria della Corea del Nord sulla Corea del Sud. Per questo minaccia il presidente della Camera Allan Trumbull (Morgan Freeman), costringendolo a ordinare l'evacuazione delle truppe americane oltre oceano. Venuto a conoscenza dell'attacco terroristico, Mike riesce ad infiltrarsi nella Casa Bianca e a salvare il figlio di Asher. Conoscendo tutti i passaggi segreti della struttura, Mike si fa strada verso il bunker nel quale Kang cerca di estorcere l'ultima parte de codice al presidente. Avendo scoperto che Banning ha intenzione di interferire con i suoi piani, Kang incarica l'agente Forbes (Dylan McDermott), che ha tradito il suo paese appoggiando i terroristi, di contattare Mike e tendergli una trappola...

Suburbicon

(Commedia, 2017, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba, Oscar Isaac



Trama del Film Suburbicon: Suburbicon, la black comedy diretta da George Clooney da una vecchia storia dei fratelli Coen, nasconde sotto l'apparenza idilliaca un'implacabile ferocia, dipingendo il meglio e il peggio dell'umanità nelle azioni della gente comune. Il film è lo specchio ideale di un gioioso sobborgo californiano degli anni 50, fatto di casette allineate, giardini curati, gonne a ruota, occhialoni e colletti abbottonati, quasi quanto i suoi impeccabili abitanti. Il più abbottonato di tutti è il protagonista Gardner Lodge (Matt Damon), uomo di specchiata virtù che abita insieme alla sua famiglia in una delle villette pastello costruite con lo stampino. La sua pacifica esistenza viene stravolta da una brutale violazione di domicilio, sarà allora che, riscontrando la stessa lentezza e placidità nelle attività investigative, deciderà di farsi giustizia da solo. L'uomo perbene, consumato dal ricatto e dalla vendetta, è il primo a svelare la maschera di conformismo e ipocrisia che nasconde le meschinità della periferia e della natura umana

Monte Carlo

(Commedia, 2011, durata: 109 Min) in onda alle 21. 10 su Paramount Channel

Un film di Thomas Bezucha con Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith, Andie MacDowell, Brett Cullen, Catherine Tate



Trama del Film Monte Carlo: Monte Carlo, film diretto da Thomas Bezucha, racconta le vicende di Grace Bennet (Selena Gomez), studentessa del Texas alle prese con l'ultimo anno di liceo. La giovane ha un grande sogno nel cassetto: visitare Parigi insieme alla sua migliore amica, Emma Perkins (Katie Cassidy). Inaspettatamente il patrigno di Grace compra alle due amiche i biglietti per partire alla volta della capitale francese. Le due ragazze sono felicissime, ma purtroppo c'è una condizione: deve andare con loro anche Meg (Leighton Meester), la sorellastra di Grace. Nonostante il compromesso, le ragazze sono su di giri per il viaggio: finalmente andranno in Europa. Purtroppo, la vacanza parigina che avevano tanto immaginato si rivela essere deludente. Le tre ragazze, infatti, si sono affidate a un’organizzazione turistica piuttosto scarsa e sono costrette a visitare la città dall'alto di un pullman, trascorrendo le notti in squallidi hotel. Un giorno, però, dopo aver perso involontariamente il pullman che le avrebbe riportate in albergo ed essersi ritrovate sotto un forte diluvio, le ragazze si rifugiano in un hotel di lusso e lì, del tutto inaspettatamente, la giovane Grace viene scambiata da tutti per la ricchissima ereditiera Cordelia Winthrop-Scott. Sarà proprio questo malinteso a dare inizio alla vacanza che le giovani hanno sempre desiderato.

