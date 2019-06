Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 4 Giugno 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Godzilla, La casa di famiglia, The Courier, Warrior, Marilyn, Sex and the City, Disorder - La guardia del corpo, Mediterraneo.

Godzilla

(Azione, fantascienza, 2014, durata: 120 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Gareth Edwards con Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Juliette Binoche, David Strathairn.



Godzilla: Trailer Ufficiale Italiano del film - HD



Trama del Film Godzilla: L'epica rinascita dell'icona Godzilla della Toho, in questa spettacolare avventura, dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, contrappone il mostro più famoso del mondo alle malvagie creature che, sostenute dall'arroganza scientifica dell’umanità, minacciano la nostra esistenza. Godzilla si svolge in continenti diversi e si dipana nel corso di decenni, seguendo l'impatto di una serie di misteriosi e catastrofici avvenimenti, attraverso l’occhio di un gruppo di persone intrappolati nell’epicentro.

La casa di famiglia

(Commedia, 2017, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Augusto Fornari con Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Stefano Fresi, Michele Venitucci.



La casa di famiglia: Il trailer del film - HD



Trama del Film La casa di famiglia: Finito sul lastrico, Alex chiede un prestito alla sorella Fanny e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste e Giacinto. Per esaudire la richiesta dell'uomo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da anni in coma irreversibile. Gli eventi prendono il via dal miracoloso risveglio del capofamiglia, uscito dal coma proprio nel giorno successivo alla firma dal notaio e alla vendita della bella villa di famiglia in campagna dove i quattro fratelli sono cresciuti nell'agio. I medici consigliano di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto accogliente e familiare. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, ai cimeli di famiglia e persino all'amato cane. Inizia anche la recita e la collezione di bugie a fin di bene.

The Courier

(Azione, drammatico, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Hany Abu-Assad con Jeffrey Dean Morgan, Josie Ho, Til Schweiger, Miguel Ferrer, Lili Taylor, Mickey Rourke.



The Courier: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Courier: E' la storia di un corriere incaricato solitamente di compiere missioni impossibili e pericolose, che è riuscito sempre a portare a termine i suoi compiti. Un giorno a contattarlo è Lipsy, agente dell'FBI sotto copertura, che lo recluta per consegnare una misteriosa valigetta a un criminale noto nell'ambiente della malavita, Evil Sivle, ma che al momento nessuno riesce a trovare. Ovviamente Lipsy non rivela la sua vera identità al corriere, che ben presto si ritrova al centro di un circolo vizioso, braccato da altri boss, poliziotti e federali corrotti.

Warrior

(Azione, drammatico, 2011, durata: 139 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Gavin O'Connor con Nick Nolte, Tom Hardy, Joel Edgerton, Jennifer Morrison, Kevin Dunn, Frank Grillo.



Warrior: Il trailer italiano del film



Trama del Film Warrior: Il marine Tommy Conlon, tormentato da un tragico passato, torna a casa dopo quattordici anni per chiedere a suo padre di aiutarlo ad allenarsi per partecipare a "Sparta", la più grande competizione di arti marziali della storia. Da ex-prodigio del Wrestling, Tommy si qualifica brillantemente, mentre il fratello Brendan, ex-lottatore diventato professore di liceo, ritorna al ring in un tentativo disperato di salvare la sua famiglia dalla rovina finanziaria.

Marilyn

(Biografico, drammatico, sentimentale, 2011, durata: 99 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Simon Curtis con Michelle Williams, Kenneth Branagh, Julia Ormond, Eddie Redmayne, Dougray Scott, Judi Dench.



Marilyn: Il trailer italiano del film



Trama del Film Marilyn: Nel 1956, fresco di studi compiuti in scuole come Eton e Oxford, Colin Clarke lavorava come assistente di Sir Lawrence Olivier sul set del film Il principe e la ballerina, nel quale Marilyn Monroe – appena sposatasi con Arthur Miller - recitava al fianco del grande attore inglese. Clark raccontò di quell'esperienza in un libro, tralasciando però di parlare di una specifica settimana che è invece al centro di My Week With Marilyn: una settimana in cui fu incaricato di prendersi cura dell'attrice che necessitava di un periodo di pausa per riprendersi dalle pressioni che sentiva sul set del film.

Sex and the City

(Commedia, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Jennifer Hudson.







Trama del Film Sex and the City: Carrie Bradshaw, l'autrice di successo e l'icona della moda della porta accanto che tutti amano, è tornata con la sua ironia, più tagliente che mai, mentre continua a raccontare storie sul sesso, l’amore e le donne single di New York ossessionate dalla moda. Sex and the City ritrova Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda quattro anni dopo la conclusione della fortunata serie della HBO, mentre le nostre amiche preferite continuano a barcamenarsi nel lavoro e nelle relazioni affrontando la maternità, il matrimonio e il mercato immobiliare di Manhattan.

Disorder - La guardia del corpo

(Drammatico, thriller, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Alice Winocour con Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy, Zaïd Errougui-Demonsant, Percy Kemp, Victor Pontecorvo.



Disorder - La guardia del corpo: Trailer del film, versione originale



Trama del Film Disorder - La guardia del corpo: Vincent, è un soldato francese delle Forze Speciali appena tornato dall'Afghanistan, è affetto da un disturbo da stress post-traumatico. E' stato assunto per garantire la sicurezza di Jessie, la moglie di un ricco uomo d'affari libanese nella lussuosa villa a «Maryland». Mentre inizia a provare uno strano fascino per la donna che deve proteggere, Vincent sembra cadere sempre più in paranoia. A meno che non si stia sbagliando, ed il pericolo sia davvero reale.

Mediterraneo

(Commedia, guerra, 1991, durata: 105 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Gabriele Salvatores con Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba.







Trama del Film Mediterraneo: Nella primavera 1941, durante la seconda guerra mondiale, otto militari italiani ricevono l'ordine di riprendere e presidiare l'isola greca di Syrna, sul mare Egeo, appartenente all'Italia dal 1920 e recentemente abbandonata dai tedeschi. Vi sbarcano cautamente da una piccola nave da guerra, senza trovare resistenza: l'isola appare deserta. Gli otto componenti il presidio sono un campionario pittoresco di sprovveduti. Il tenente Montini che li comanda è un trasognato cultore di poesia e pittura, perduto nel ricordo di Omero; il suo attendente, Farina, un timido tutto "signorsi'"; il mulattiere Strazzabosco, unicamente concentrato sulla sua mula spelacchiata e azzoppata; il marconista Colasanti, un inetto: i fratelli Libero e Felice Munaron, due nostaligici della montagna natia, da cui si trovano lontani per la prima volta; Noventa, un impaurito, sempre in cerca di un'occasione di fuga: il sergente Lo Russo ha velleità militaresche, punteggiate da divertenti smargiassate.

