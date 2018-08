Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 28 Agosto 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La peggior settimana della mia vita, Last Night, Bull Durham - Un gioco a tre mani, Barry Munday, Non sposate le mie figlie!, Uomini di Dio.

La peggior settimana della mia vita (commedia, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.25 su Canale 5

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Alessandro Siani, Antonio Catania.



La peggior settimana della mia vita: Il trailer del film

Trama del Film: La settimana che precede le nozze di Paolo e Margherita. Paolo ha quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita invece di anni ne ha trenta, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese che vive in un'austera villa sul lago di Como. Forse a causa della soggezione che ha nei confronti dei genitori di Margherita, e probabilmente anche per l'agitazione di dover pronunciare a breve il fatidico sì, fin dall'inizio della settimana Paolo entra in un vortice di tragicomici eventi.

Last Night (sentimentale, 2010, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Massy Tadjedin con Keira Knightley, Eva Mendes, Sam Worthington, Daniel Eric Gold, Guillaume Canet, Griffin Dunne.



Last Night: Il trailer del film

Trama del Film: New York. Una giovane coppia, bella, innamorata e benestante, viene messa alla prova, nella stessa notte, da ogni forma di seduzione e tentazione: mentre Michael è in viaggio di lavoro con la sua nuova e sexy collega Laura , sua moglie Joanna incontra per caso l'altro grande amore della sua vita, Alex. Nell'arco di sole trentasei ore, i due innamorati saranno costretti a confrontarsi con scelte che non avrebbero mai pensato di dover fare.

Bull Durham - Un gioco a tre mani (commedia, 1988, durata: 109 Min), in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Ron Shelton con Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins, Trey Wilson, Robert Wuhl, Tom Silardi, Jenny Robertson.







Trama del Film: Per Annie Savoy, un'insegnante di provincia, il baseball è addirittura una "religione", e pertanto ha molta importanza per lei la squadra locale, Bull Durham, che si trova in serie B. Tanta è questa passione sportiva, che Annie, donna libera e di grande attività amatoria, sceglie ad ogni inizio di campionato un atleta della squadra suddetta e gli dedica anima e corpo: anima, perché coltiva lo spirito del giovanotto leggendogli poesie famose, e corpo, perché ne diventa l'amante, e, almeno per quel periodo, è fedele al prescelto. Poiché i dirigenti del Bull Durham hanno recentemente acquistato un giovane di grande talento, Ebby Calvin "Nuke" La Loosh, un lanciatore dal braccio d'oro, che potrà fare molta strada, e, per farne un vero professionista, viene chiamato un veterano...

Barry Munday (commedia, 2010, durata: 94 Min), in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Chris D'Arienzo con Patrick Wilson, Chloë Sevigny, Mae Whitman, Judy Greer, Malcolm McDowell, Jean Smart, Colin Hanks.







Trama del Film: Barry Munday, aspirante donnaiolo, si sveglia in una stanza d'ospedale dopo essere stato aggredito in un cinema, rendendosi conto di avere perso le parti del suo corpo a cui teneva di più, i testicoli. A peggiorare la situazione gli viene notificata una citazione in giudizio per una causa di paternità da parte di una donna con la quale non ricorda nemmeno di avere fatto sesso. Non volendo perdere l'ultima occasione di diventare padre, Barry decide di imbarcarsi in questa nuova avventura....

Non sposate le mie figlie! (commedia, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara.



Non sposate le mie figlie!: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film: Il film diretto da Philippe De Chauveron, vede protagonisti Claude Verneuil e sua moglie Marie, una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie (Frédérique Bel, Elodie Fontan, Julia Piaton e Emilie Caen), secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura, che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova - non una ma ben 4 volte! Il primo boccone amaro arriva infatti quando la loro primogenita decide di sposare un musulmano. Ma poi la seconda sceglie un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore, che finalmente, grazie al Cielo, ha incontrato un bravo cattolico. Peccato per loro che il ragazzo in questione è nero...

Uomini di Dio (drammatico, 2010, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Sabrina Ouazani, Philippe Laudenbach.







Trama del Film: Un monastero in mezzo alle montagne algerine negli anni 1990... Otto monaci cristiani francesi vivono in perfetta armonia con i loro fratelli musulmani. Progressivamente la situazione cambia. La violenza e il terrore integralista si propagano nella regione. Nonostante l'incombente minaccia che li circonda, i monaci decidono di restare al loro posto, costi quel che costi.

Altri film in onda questa sera:

Tekken (azione, 2011, durata: 92 Min) in onda alle 21 su 20

Facciamo fiesta (commedia, 1997, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Poveri ma belli (commedia, 1956, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Tv 2000

L'ultimo dei mohicani (avventura, 1992, durata: 112 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Wind Chill (horror, thriller, 2007, durata 91 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Acts of Violence (azione, thriller, 2018, durata: 86 Min) in onda alle 21.25 su Nove