Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 27 Agosto 2019

Film Stasera in TV: Fratelli unici, Professore per amore, Solo gli amanti sopravvivono, Gone, Il ragazzo invisibile, Giustizia privata, La famiglia Addams 2, Windstorm - Liberi nel vento.

Fratelli unici

(Commedia, 2014, durata: 89 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Alessio Maria Federici con Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Sergio Assisi, Eleonora Gaggero.



Fratelli unici: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Fratelli unici: Il film vede protagonisti Pietro e Francesco. Il primo è un uomo affermato che non sa più come si ama, ils econdo è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere completamente la memoria a Pietro: ora è come un bambino. La sua ex moglie Giulia sta per risposarsi e non ne vuole sapere di lui, così Francesco è costretto a portarselo a casa e, per la prima volta, a fare la parte dell'adulto. Ha inizio una folle convivenza le cui punte tragicomiche si svolgono davanti agli occhi di Sofia, la vicina di casa giovane, bella ma soprattutto irritata dalla superficialità di maschio alfa con la quale Francesco cerca di rieducare il fratello.

Professore per amore

(Commedia, sentimentale, 2014, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Allison Janney, Bella Heathcote, Olivia Luccardi.



Professore per amore: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Professore per amore: Nel 1998 lo sceneggiatore Keith Michaels era all'apice della fama: autore di un film di successo che gli era valso l'Oscar, una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell'umorismo e un fascino tutto British. Quindici anni dopo Keith, sulla soglia dei 50, non scrive da tempo, è divorziato, sull'orlo del lastrico. Lontano da Hollywood, si trasferisce per tenere un corso di sceneggiatura in un'università fuori New York, a Binghamton. L'idea di insegnare e di lasciare la città non lo alletta per nulla, ma l'uomo spera di tirar su un po' di soldi e riacquistare un po' di autostima, magari seducendo qualche giovane studentessa. Mai e poi mai avrebbe immaginato di incontrare una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, di appassionarsi così tanto all'insegnamento, che si rivelerà una vera e propria seconda chance per diventare un uomo migliore.

Solo gli amanti sopravvivono

(Drammatico, sentimentale, 2013, durata: 123 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Jim Jarmusch con Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska, John Hurt, Anton Yelchin, Slimane Dazi.



Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Solo gli amanti sopravvivono: Adam, un musicista underground, è gravemente depresso per via della piega che la sua vita umana sta prendendo, nonostante i suoi sforzi. Torna allora a far coppia con la sua enigmatica amante, Eve, con la quale ha diviso diversi secoli di amore. Ma il loro idillio è interrotto dall'arrivo della selvaggia e imprevedibile sorella minore di Eve, Ava.

Gone

(Thriller, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Heitor Dhalia con Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Daniel Sunjata, Joel David Moore.







Trama del Film Gone: Tornando a casa una sera e trovando il letto di sua sorella vuoto, Jill Parrish è convinta che il serial killer che l'aveva rapita due anni prima sia tornato. Gli investigatori della polizia non le credono e Jill è si vede costretta ad affrontare la situazione da sola.

Il ragazzo invisibile

(Fantasy, 2014, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Kseniya Rappoport, Noa Zatta, Laura Sampedro.



Il ragazzo invisibile: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Il ragazzo invisibile: Il film ha per protagonista Michele, un adolescente apparentemente come tanti che vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, la ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare. Eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di lui. Ma ecco che un giorno il succedersi monotono delle giornate viene interrotto da una scoperta straordinaria: Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.

Giustizia privata

(Drammatico, thriller, poliziesco, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di F. Gary Gray con Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Colm Meaney, Bruce McGill, Viola Davis.



Giustizia privata: il trailer del film con Gerard Butler e Jamie Foxx



Trama del Film Giustizia privata: Clyde Shelton è un ingegnere meccanico della CIA che ha deciso di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una sera due malviventi lo aggrediscono uccidendo davanti ai suoi occhi la moglie e la figlia. Nonostante Clyde li abbia visti, riconosciuti e denunciati, il processo non avrà mai luogo perché il Pubblico Ministero Nick Rice patteggia una pena più leggera pur di vincere la causa. Tradito dal sistema giudiziario nel quale credeva, Clyde decide di vendicarsi di chiunque abbia partecipato a quell'accordo.

La famiglia Addams 2

(Commedia, 1993, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Barry Sonnenfeld con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Christina Ricci, Joan Cusack, Carol Kane.







Trama del Film La famiglia Addams 2: Entusiasti di tutto ciò che è macabro gli stravaganti e innamorati coniugi Gomez e Morticia Addams vivono nel loro sinistro maniero coi due figlioletti, la nonna Granny, il cadaverico zio Fester, il domestico Lurch e una "mano" indipendente e tuttofare. Gomez e Morticia alla nascita di Pubert decidono di assumere una tata. I due figli Mercoledì e Pugsley, ne sono gelosi e le inventano tutte per eliminare il neonato. Nello stesso tempo Mercoledì sorveglia Debbie Jelinsky, la tata, perché dietro la sua maschera affettuosa avverte una curiosità per le faccende della famiglia. Debbie si è introdotta nella famiglia Addams perché a conoscenza delle immense ricchezze celate nei sotterranei delle quali intende impadronirsi: siccome apparterrebbero al fratello maggiore di Gomez, lo spettrale Fester, lo circuisce fino a sposarlo. Poi, con il pretesto della sicurezza del piccolo Pubert, riesce a far mandare in un campeggio i due ragazzi per aver via libera ai suoi piani...

Windstorm - Liberi nel vento

(Avventura, drammatico, family, 2013, durata: 101 vMin) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Katja Von Garnier con Hanna Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Nina Kronjager, Jürgen Vogel, Amber Bongard.







Trama del Film Windstorm - Liberi nel vento: Il film è la storia di una straordinaria amicizia nata tra una ragazzina ribelle e un indomito stallone di cui tutti nel ranch hanno timore. A causa dei suoi scarsi risultati scolastici, Mika viene costretta dai suoi genitori a saltare il campeggio e a passare l'estate presso la fattoria della sua severa nonna, lontana da ogni tipo di svago. Qui fa la conoscenza di Sam, un giovane stalliere, e di Windstorm, un cavallo selvaggio ritenuto ormai indomabile e destinato proprio per questo motivo al macello.

