Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 21 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Allacciate le cinture, Tutto può succedere, Honey, Quel che sapeva Maisie, A Dangerous Method, Earth - Un giorno straordinario, Hotel Transylvania, Karol - Un uomo diventato Papa

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Allacciate le cinture, Tutto può succedere, Honey, Quel che sapeva Maisie, A Dangerous Method, Earth - Un giorno straordinario, Hotel Transylvania, Karol - Un uomo diventato Papa.

Allacciate le cinture

Tutto può succedere

Ferzan OzpetekKasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Luisa Ranieri, Francesco Scianna: Allacciate le cinture, film diretto da Ferzan Ozpetek, racconta la storia di Elena (Kasia Smutniak) e Antonio (Francesco Arca), due giovani di Lecce agli antipodi. Elena è in coppia da due anni con Giorgio (Francesco Scianna), ha in progetto di aprire un bar in un'ex stazione di servizio e lavora insieme alla sua amica e collega Silvia (Carolina Crescentini), fidanzata con Antonio. Alla barista la nuova fiamma della sua amica proprio non va giù; per lei Antonio è troppo rozzo e manifesta atteggiamenti razzisti e omofobi. Sopporta la sua presenza solo per il bene di Sivia, ma non lo stima affatto. Un giorno Antonio arriva al bar per una birra e confessa a Elena di essere dislessico. Questa rivelazione smuove qualcosa in lei, smorza un po' il suo disprezzo verso di lui e finalmente le fa capire che quella repulsione nei confronti del ragazzo, non è altro che un tentativo di reprimere l'attrazione che prova per lui. Non passa molto tempo da quella loro conversazione che Elena si lascia sedurre dal fascino di Antonio e l'attrazione lascia il posto alla passione irrazionale e bruciante. Sono trascorsi tredici anni da quando i due hanno iniziato a frequentarsi. Elena e il suo amico Fabio hanno coronato il loro sogno e ora hanno un locale di successo in una vecchia stazione di rifornimento. Lei e Antonio stanno ancora insieme, sono sposati e hanno due figli, ma nonostante la vita coniugale sia apparentemente tranquilla, i due litigano spesso. Questo equilibrio, costruito negli anni e che ha resistito a tutte le turbolenze del tempo, viene messo a dura prova da una scoperta agghiacciante da parte di Elena...

(commedia, 2003, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Nancy Meyers con Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet, Keanu Reeves, Frances McDormand, Jon Favreau, Paul Michael Glaser







Trama del film Tutto può succedere: Tutto può succedere, è un film del 2003 diretto da Nancy Meyers. Harry Sanborn (Jack Nicholson), è un donnaiolo incallito ultrasessantenne che, nonostante l’età avanzata, continua a fare la corte a donne molto più piccole di lui. Quando viene invitato dalla bellissima Marin (Amanda Peet), sua nuova fiamma, a trascorrere un weekend nella villa di famiglia al mare, Harry si trova inaspettatamente a condividere la casa con la mamma e la zia della compagna, rispettivamente Erica (Diane Keaton) e Zoe. Tra Harry ed Erica, scrittrice di successo, divorziata da tempo e dal carattere forte e stravagante, nasce però una profonda antipatia. Tuttavia, la donna cerca di trattenersi per amore della figlia, sperando che la relazione con Harry sia destinata a concludersi presto. Ma la divertente scrittrice, non si libererà così facilmente del donnaiolo impenitente. Colto da un infarto, Harry riesce a salvare la pelle, ma una volta dimesso, è costretto a farsi ospitare ancora una volta nella casa della scrittrice. Per tutto il tempo utile alla sua convalescenza, toccherà dunque proprio alla riluttante Erica prendersi cura del playboy che tanto detesta. Tuttavia, nonostante abbiano cominciato con il piede sbagliato, la convivenza forzata farà si che qualcosa tra i due cambi. Harry, infatti, arriva inaspettatamente a nutrire dei sentimenti per l'affascinante scrittrice cinquantottenne. Ma anche un altro uomo ha perso la testa per Erica: il giovane e attraente Dr. Julien Mercer (Keanu Reeves), che ha in cura Harry sin dal giorno del suo infarto. Nel frattempo Marin, accortasi della reciproca attrazione tra la mamma e il suo compagno, decide di rompere la relazione con lui e fa di tutto per lasciarli soli nella villa, sperando che esploda tra loro una intensa passione. Diverse complicazioni ostacoleranno il rapporto tra Erica ed Harry e l'epilogo della vicenda sarà del tutto inaspettato...

Honey

(Drammatico, sentimentale, 2003, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Bille Woodruff con Jessica Alba, Lil' Romeo, Mekhi Phifer, David Moscow, Zachary Williams, Joy Bryant, Missy Elliott,







Trama del Film Honey: Honey Daniels per tutta la vita ha atteso di mostrare al mondo le sue capacità di ballerina e coreografa. Per anni la passione e l'ambizione le danno la forza di andare avanti, anche quando chi più l'ama nutre dubbi sul suo possibile successo. Per realizzare il suo sogno si trasferisce dove le strade sono un muro di suoni, energia e musica; di giorno dà lezioni di hip-hop ai bambini del quartiere e di notte, quando termina il suo turno di servizio al bar, si scatena sulla pista da ballo del club dove lavora. Ed è qui che la nota un regista della televisione che decide di darle un'occasione: un posto come ballerina in uno spot pubblicitario...

Quel che sapeva Maisie

(Drammatico, 2012, durata: 93 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Scott McGehee, David Siegel con Julianne Moore, Steve Coogan, Alexander Skarsgård, Onata Aprile, Joanna Vanderham, Sadie Rae



Quel che sapeva Maisie: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Quel che sapeva Maisie: Quel che sapeva Maisie, film diretto da Scott McGehee e David Siegel, racconta la storia della piccola Maisie, una bambina di sei anni, che si ritrova intrappolata nel bel mezzo del divorzio dei suoi genitori. Siamo a New York, dove la rockstar Susanna (Julianne Moore) e il commerciante d'arte Beale (Steve Coogan) sono in lotta tra loro per la custodia della bambina, che prolunga di molto le pratiche per il divorzio. Ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino e così, dopo che il padre sposa la tata Margo (Joanna Vanderham), la madre convola a nozze con l'amico e barista Lincoln (Alexander Skarsgård). La bambina prova disperatamente a capire l'incomprensibile mondo degli adulti e il loro modo di agire, ritrovandosi a fare avanti e indietro tra le case dei genitori. Maisie è una pedina innocente, incastrata nella scacchiera, senza possibilità di movimento e invece di essere l'elemento da tutelare in ogni modo, diventa soltanto un pretesto per litigare. Susanna e Beale, troppo impegnati a cercare di appagare la propria natura egoistica, concepiscono la custodia della figlia come una delle tante sfida, che vedrà solo uno di loro vincitore, a discapito dell'altro. Gli unici capaci di dare la giusta attenzione alla bambina sembrano essere Margo e Lincoln, che estranei alla guerra dei coniugi, cercano di entrare in contatto con lei in questo difficile momento e provare a capire cosa sta passando. Dal canto suo Maisie sta bene, solo quando è in compagnia dei nuovi i partner di Susanna e Beale e presto inizierà a capire che non ha bisogno di una famiglia allargata, ma semplicemente di una surrogata che si prenda veramente cura di lei e sa benissimo chi potrebbero essere dei buoni genitori...

A Dangerous Method

(Drammatico, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Michael Fassbender, Keira Knightley, Vincent Cassel, Sarah Gadon, Katharina Palm



A Dangerous Method: il trailer italiano del film di David Cronenberg



Trama del Film A Dangerous Method: A Dangerous Method, film diretto da David Cronenberg, è ambientato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale tra Zurigo e Vienna. Siamo nel 1904, quando il giovane psichiatra Carl Gustav Jung (Michael Fassbender) è in procinto di iniziare a costruire la propria carriera, seguito dal suo mentore Sigmund Freud (Viggo Mortensen). Jung decide di applicare le conoscenze, apprese dai testi dell'illustre maestro, e piscanalizzare una giovane donna russa, Sabina Spielrein (Keira Knightley). La ragazza è affetta da schizofrenia, che si manifesta in modo spesso aggressivo. Durante le sedute con il dottor Jung, Sabrina confessa di aver vissuto un'infanzia terribile, a causa del padre, un uomo violento e prepotente, che spesso la picchiava. Nel corso della terapia il giovane Carl sarà sempre più attratto dalla sua colta paziente fino a iniziare con lei una turbolenta relazione, nonostante lui sia sposato. Questo rapporto tra i due porterà più volte in conflitto Jung con Freud, convinto che il giovane possa essere il suo degno erede nel campo della psicanalisi. Nel frattempo Sabrina, guarita grazie alla terapia, incoraggiata dal suo amato, segue le orme professionali di Jung. Ma questa esplorazione della sensualità e dei limiti del transfet porteranno Jung, Freud e Sabrina a punto in cui il nodo stretto tra i tre sarà inevitabilnente sciolto, generando importanti cambiamenti nel pensiero moderno e nella disciplina stessa.

Earth - Un giorno straordinario

(Documentario, 2017, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Richard Dale, Peter Webber con la voce italiana di Diego Abatantuono



Earth - Un giorno straordinario: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Earth - Un giorno straordinario: Lo spettacolare documentario BBC, Earth - Un giorno straordinario, è una dichiarazione d'amore per la Terra, un omaggio al pianeta e alle creature che lo abitano. L'inconfondibile voce di Diego Abatantuono accompagna gli spettatori nel viaggio alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai; luoghi incontaminati popolati dai protagonisti delle tante storie che si intrecciano sullo schermo. Una finestra sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli di osservare gli animali in azione: zebre, pinguini, giraffe, le loro vite scorrono parallele nell'arco di un'unica indimenticabile giornata. Ci sono voluti cinque anni di riprese in 4K e dolby Athmos.

Hotel Transylvania

(Animazione, commedia, family, 2012, durata: 91 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Genndy Tartakovsky con le voci italiane di Claudio Bisio, Davide Perino, Cristiana Capotondi, Paolo Marchese.



Hotel Transylvania: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del film Hotel Transylvania: Il film narra la stravagante storia di un gruppo di strampalati e famosi mostri. Protagonista è il Conte Dracula (voce italiana Claudio Bisio), burbero dal cuore d’oro, che dopo aver perso la moglie Martha (uccisa da una folla di umani inferociti), mosso da un odio smisurato verso gli umani e ossessionato dal pericolo che essi rappresentano, decide di costruire l'Hotel Transylvania, albergo di lusso in cui hanno la possibilità di soggiornare senza correre rischi tutti i mostri del mondo. L’Hotel rappresenta un luogo sicuro, in quanto lontano dai pericolosi esseri umani, ed è pertanto la dimora perfetta in cui far crescere la figlia Mavis (voce italiana Cristiana Capotondi). In occasione del centodiciottesimo compleanno di Mavis, Dracula decide di organizzare una grande festa presso il resort mozzafiato, invitando per l’occasione parenti ed amici mostri a cui lui è fortemente legato. Tra i molti invitati troviamo Frankestein, chiamato Frank, con la consorte Eunice, i due coniugi lupi mannari Wayne e Wanda insieme ai loro innumerevoli figli, la mummia Murray e l’uomo invisibile Griffin. In realtà, la giovane vampira desidera ardentemente una sola cosa per il suo compleanno: uscire fuori dalle mura in cui è cresciuta ed esplorare il mondo. Il sogno della figlia mette in crisi l’ansioso padre, che si rende conto di non poter continuare a relegare Mavis dentro le mura domestiche e decide pertanto, di fronte alle sue continue e incalzanti richieste, di concedere alla figlia, seppur con l’inganno, di uscire e visitare il mondo. Il Conte ha in realtà progettato un piano molto elaborato per spaventare Mavis e indurla a tornare indietro: un gruppo di zombie deve farsi trovare nel suo cammino e simulare una terrificante folla di umani inferociti.

Karol - Un uomo diventato Papa

(Biografico, 2005, durata: 180 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Giacomo Battiato con Piotr Adamczyk, Malgorzata Bela, Raoul Bova, Ennio Fantastichini, Hristo Shopov, Jakub Bohosiewicz, Ken Duken, Violante Placido,







Trama del film Karol - Un uomo diventato Papa: La prima puntata ha inizio nel settembre 1939 a Cracovia dove Karol, mentre fa l'operaio alla Solvay, studia filologia e filosofia all'Università, scrive testi teatrali e recita. Già orfano di madre dall'età di otto anni, perde anche il padre nell'invasione della Polonia ad opera dell'esercito tedesco. L'occupazione gli mostra senza appello tutto il male contenuto nell'ideologia nazista. Vede deportare gli amici ebrei e i compagni della Resistenza morire nell'estremo sacrificio per la patria. Il suo amico sacerdote Tomasz viene fatto giustiziare dallo psicopatico governatore tedesco Hans Frank. Scosso da tutta questa sofferenza Karol, a poco più di vent'anni decide di cambiare la propria strada e abbracciare il sacerdozio, nonostante le resistenze dell'amica Hania. Nella seconda parte del film, si assiste al cammino sacerdotale di Wojtyla. Giovane parroco nella nativa Cracovia (di cui poi diventerà Vescovo ausiliario, Arcivescovo e Cardinale), si deve confrontare con il regime comunista, ingaggiando una battaglia per la libertà con il funzionario dei servizi segreti Kordek. Convinto del diritto assoluto di ogni essere umano alla libertà di idee e di religione, si schiera dalla parte degli operai, al fianco dell'amico Nowak. Il film si si chiude con l'elezione di Karol al soglio pontificio e con le immagini di repertorio del suo primo discorso promunciato a piazza San Pietro. La voce fuori campo ammonisce: "Non abbiate paura..."

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Mio fratello rincorre i dinosauri (drammatico, 2019, durata: 101 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema #IoRestoACasa 1

(drammatico, 2019, durata: 101 Min) in onda Lo Squalo (drammatico, thriller, 1975, durata: 125 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema #IoRestoACasa 2

(drammatico, thriller, 1975, durata: 125 Min) in onda C'è tempo (commedia, 2019, durata: 107 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV