Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 20 Agosto 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Big Wedding, 300, La famiglia Addams, Non è un paese per giovani, Scuola di polizia - Missione a Mosca, Tre metri sopra il cielo, Möbius.

The Big Wedding

(Commedia, 2013, durata: 89 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Justin Zackham con Robert De Niro, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Robin Williams, Katherine Heigl, Ben Barnes.



The Big Wedding: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Big Wedding: Il film racconta di Don e Ellie Griffin, da tempo divorziati ma costretti ancora una volta ad interpretare una coppia felice per il bene del matrimonio del loro figlio adottivo, dopo che la sua madre biologica ultra-conservatrice decide inaspettatamente di volare dall'altra parte del mondo per partecipare al lieto evento.

300

(Azione, avventura, 2006, durata: 117 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Zack Snyder con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Michael Fassbender, Vincent Regan.







Trama del Film 300: Il film racconta la battaglia delle Termopili del 480 a.c. in cui il re Leonida e i suoi trecento soldati spartani, combatterono fino alla morte contro il re persiano Serse e il suo imponente esercito.

La famiglia Addams

(Commedia, 1991, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Barry Sonnenfeld con Paul Benedict, John Franklin, Dana Ivey, Anjelica Huston, Dan Hedaya, Raul Julia.







Trama del Film La famiglia Addams: Entusiasti di tutto ciò che è macabro (e che essi trovano divertente e normale), gli stravaganti e innamoratissimi coniugi Gomez e Morticia Addams vivono nel loro sinistro maniero coi due lugubri figlioletti (la bambina Mercoledì e il maschietto Pugsley), la nonna megera, il mostruoso domestico Lurch, e una "mano" indipendente e tuttofare, capace di esprimersi efficacemente col solo movimento delle dita. Unico cruccio di Gomez è il senso di colpa che gli procura la scomparsa dell'amato fratello Fester, avvenuta venticinque anni prima, in seguito ad una lite con lui, e che egli ha cercato da allora invano, ricorrendo anche a sedute spiritiche. Con sincera gioia Gomez accoglie dunque un maturo sconosciuto (che somiglia un poco a Fester), accompagnato da un'abile mistificatrice, che si finge una dottoressa tedesca, la quale gli assicura di riportargli proprio l'amato fratello perduto...

Non è un paese per giovani

(Commedia, 2017, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Giovanni Veronesi con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini, Nino Frassica.



Non è un paese per giovani: Il trailer del film - HD



Trama del Film Non è un paese per giovani: Se ne stanno andando. Tutti. E insieme a loro se ne va la bellezza, l'avventura, l'entusiasmo, l'amore e il futuro del nostro paese. Sono i ragazzi italiani, tecnologicamente connessi tra di loro come mai prima ma sparpagliati nel mondo alla ricerca di un luogo dove diventare grandi. Due di loro, Sandro e Luciano, ruzzolano fuori dalle rotte battute dai loro coetanei e approdano in una terra di frontiera, Cuba, all'inseguimento di un'attesa svolta economica. Ma il loro destino è segnato e s'imbattono immediatamente in Nora, una ragazza "interrotta", bella e irriducibile, sentimentale, estrema e italiana pure lei, che cambierà le loro vite. La bellezza e la violenza dell'isola, porteranno Luciano a perdere ogni punto di riferimento, proprio quando Sandro invece scoprirà il motivo per cui ha deciso di seguirlo fino a lì.

Scuola di polizia - Missione a Mosca

(Comico, 1994, durata: 83 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2

Un film di Alan Metter con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee.







Trama del Film Scuola di polizia - Missione a Mosca: Il boss mafioso russo Konstantine Konali, ideatore di un popolare videogioco, col quale ha realizzato ingenti guadagni su scala mondiale, è considerato una minaccia da Rakov, comandante della polizia moscovita. Questi, memore del caro amico statunitense Lassard, e dei trascorsi americani di Konali, invita il collega e la sua squadra speciale ad aiutarlo nel catturare il pericoloso criminale. Giungono quindi a Mosca l'ineffabile comandante Lassard, l'imitatore folle sergente Jones, il "rambo" sergente Tackleberry, la bionda capitano Callahan, l'isterico capitano Harris, e l'allievo Connors, che si è iscritto alla lista dei partenti manomettendo il computer. Appena giunti a Mosca, Lassard sbaglia automobile e si introduce nella limousine di una famiglia in lutto, con la quale partecipa al funerale ed inizia a solidarizzare. Frattanto Konali incarica Adam Sharp, genio dei computer, perché gli crei un nuovo videogame che gli consenta di entrare nella memoria di banche e ministeri internazionali.

Tre metri sopra il cielo

(Commedia, 2004, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Luca Lucini con Riccardo Scamarcio, Katy Louise Saunders, Mauro Meconi, Maria Chiara Augenti, Giulia Elettra Gorietti, Claudio Bigagli.



Tre metri sopra il cielo: il trailer del film



Trama del Film Tre metri sopra il cielo: Babi ha diciotto anni, è una studentessa modello e una figlia perfetta, una ragazza romantica che aspetta ancora il suo principe azzurro. Passa il suo tempo tra la scuola e gli amici e insieme a Pallina, la sua amica del cuore. Step ha diciannove anni, se ne è andato di casa perché è un tipo violento e passa le giornate con un gruppo di teppisti frequentando le corse di moto clandestine e rubando nelle case dei suoi coetanei ricchi insieme al suo amico Pollo. I due ragazzi, con i loro mondi così lontani e diversi si incontrano per caso, litigano, si innamorano, nell'arco di un anno che resterà indimenticabile per loro e per tutti quelli che li circondano....

Möbius

(Thriller, 2013, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Eric Rochant con Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth.



Möbius: Il trailer internazionale del film



Trama del Film Möbius: Moise, agente segreto del FSB (spionaggio russo) s'innamora di una donna incaricata di riciclare denaro sporco nei casinò per conto di un ricco oligarca russo.

Altri film in onda questa sera:

Troy (azione, storico, 2004, durata: 161 Min) in onda alle 21.15 su Focus

(azione, storico, 2004, durata: 161 Min) in onda Rugantino (commedia, 1973, durata: 110 Min) in onda alle 21.25 su Nove

(commedia, 1973, durata: 110 Min) in onda L'uomo l'orgoglio la vendetta (drammatico, 1967, durata: 99 Min) in onda alle 21 su Iris

(drammatico, 1967, durata: 99 Min) in onda Land of the Blind (drammatico, thriller, 2006, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

