Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 19 Febbraio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Django Unchained, Il Mondo sulle Spalle, Big Game - Caccia al Presidente, Al posto tuo, Al posto tuo, Quo Vado?, Miss Detective, Miss Detective, L'ultima legione.

Django Unchained

(Azione, western, 2013, durata: 165 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill.



Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Django Unchained: Il film è ambientato nel Sud degli attuali Stati Uniti, due anni prima dello scoppio della Guerra Civile. Il protagonista della storia è Django: uno schiavo la cui storia brutale con il suo ex padrone lo conduce faccia a faccia con il cacciatore di taglie di origine tedesca, il Dott. King Schultz. Schultz è sulle tracce degli assassini fratelli Brittle, e solo l’aiuto di Django lo porterà a riscuotere la taglia che pende sulle loro teste. Il poco ortodosso Schultz assolda Django con la promessa di donargli la libertà una volta catturati i Brittle - vivi o morti. Il successo dell’operazione induce Schultz a liberare Django, sebbene i due uomini scelgano di non separarsi. Al contrario, Schultz parte alla ricerca dei criminali più ricercati del Sud con Django al suo fianco. Affinando vitali abilità di cacciatore, Django resta concentrato su un solo obiettivo: trovare e salvare Broomhilda, la moglie che aveva perso tempo prima, a causa della sua vendita come schiavo.

Il Mondo sulle Spalle

(Drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Nicola Campiotti con Giuseppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, Gianluca Gobbi.



Il Mondo sulle Spalle: Clip del Film - HD



Trama del Film Il Mondo sulle Spalle: Marco è un tecnico specializzato in assemblaggio di componenti video. È bravo, affidabile e gode la fiducia del datore di lavoro e dei compagni. Aspetta un figlio da Carla, che ha conosciuto sull'autobus andando al lavoro. Nella vita di Marco sembra che tutto vada per il verso giusto. Ma le cose cambiano in pochi giorni, all'improvviso. La moglie ha un parto prematuro e il bambino nasce con una malformazione cardiaca. È il momento di farsi forza, di dedicarsi alla propria famiglia e invece il destino ha in serbo un'altra prova. Marco si trova per strada da un momento all'altro insieme ai compagni di lavoro. Per uno di quei giochi incomprensibili della finanza, la multinazionale da cui dipende decide di chiudere la fabbrica senza preavviso, anche se è in attivo. Due fulmini a ciel sereno, che potrebbero lasciare annichiliti, abbandonati alla voglia di arrendersi. E invece no. Marco decide di non rassegnarsi. Il curatore fallimentare gli propone di mantenere attiva l'azienda per un anno insieme ad un manipolo di colleghi, nella speranza che qualcuno decida di rilevarla. Ma deve essere Marco a scegliere il gruppetto con cui continuare, visto che l'amministrazione controllata non permette di tenere tutti.

Big Game - Caccia al Presidente

(Azione, avventura, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Jalmari Helander con Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine.



Big Game - Caccia al Presidente: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Big Game - Caccia al Presidente: Oskari è un ragazzo finlandese di 13 anni in procinto di superare una prova di iniziazione. Come i suoi predecessori, deve passare una notte da solo nella foresta armato soltanto di arco e frecce e deve riportare una preda per provare di essere diventato un uomo. Ma quella notte non incontrerà i classici animali selvatici. Infatti, tra gli alberi precipita una capsula di salvataggio dalla quale esce nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d'America. Il presidente è braccato da spietati terroristi che hanno intenzione di rapirlo e ora il destino dell'uomo più potente del mondo è nelle mani di un ragazzino alle prime armi. Oskari e il Presidente dovranno formare una squadra vincente e aiutarsi l'un l'altro per riuscire a sopravvivere alla più straordinaria notte delle loro vite.

Al posto tuo

(Commedia, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Max Croci con Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari.



Al posto tuo: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Al posto tuo: Il film ci pone la domanda: cosa fareste se vi proponessero di scambiare la vostra vita con quella di un estraneo per una settimana? E se la sfida vi mettesse in gioco per mantenere il poso di lavoro? In anni di crisi c'è poco da scherzare a riguardo e due creativi, le cui ditte sono state assorbite da una grossa azienda leader nel settore bagni, decidono di accettare la bizzarra proposta.

Death Race 2

(Azione, fantascienza, thriller, 2010, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Roel Reine' con Luke Goss, Lauren Cohan, Sean Bean, Ving Rhames, Tanit Phoenix, Danny Trejo.







Trama del Film Death Race 2: Alcuni prigionieri di un carcere vengono coinvolti in una folle corsa automobilistica dove in palio c'è la libertà, oltre che la vita. Colui che vincerà cinque corse sarà libero.

Quo Vado?

(Commedia, 2016, durata: 85 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta.



Quo Vado?: Teaser 1: Lo psicologo



Trama del Film Quo Vado?: Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c'è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l'ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Inizia così un'avventura fantastica nella quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

Miss Detective

(Azione, commedia, 2000, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su La5

Un film di Donald Petrie con Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson.







Trama del Film Miss Detective: Un serial killer annuncia che il suo prossimo bersaglio sarà il Concorso di Miss Stati Uniti. L'FBI decide allora di infiltrare una sua agente sotto copertura tra le concorrenti. La ricerca della candidata con le caratteristiche adatte cade sulla scorbutica Sandra Bullock che si presenta come Miss New Jersey di rimpiazzo alla miss eletta, contestata perchè ha girato un film porno. Gli organizzatori del concorso all'inizio sono contrari all'inserimento di questa agente ma uno di loro riesce a trasformarla con risultati sorprendenti. anche se il suo brutto carattere, purtroppo, rimane invariato. Dopo che il killer viene catturato per gli organizzatori il problema è risolto ma non per l'agente che ha scoperto qualcos'altro.

L'ultima legione

(Storico, 2007, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Doug Lefler con Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan, Kevin McKidd, John Hannah.







Trama del Film L'ultima legione: Nel 476, l'Impero Romano d'Occidente sta per crollare sotto l’attacco dei barbari di Odoacre. Il giovanissimo imperatore Romolo Augusto, dopo essere stato deposto ed imprigionato, viene liberato da una eroica legione capitanata da Aureliano Ambrosio Ventidio. I superstiti della legione, l’imperatore 13enne e la bella guerriera Livia Prisca partono alla volta della Britannia, terra natale del saggio Ambrosinus, precettore dell’imperatore.

Altri film in onda questa sera:

