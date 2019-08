Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 13 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: La guerra dei Roses, Il segreto di David, Il fascino indiscreto dell'amore, Il Ministro, Capricorn One, Ip Man 3.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La guerra dei Roses, Il segreto di David, Il fascino indiscreto dell'amore, Il Ministro, Capricorn One, Ip Man 3.

La guerra dei Roses (Commedia, 1989, durata: 116 minuti), in onda alle 21.05 su Rai 3.

Un film di Danny De Vito, con Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito, Marianne Sägebrecht, G.D. Spradlin, Heather Fairfield, Mary Fogarty, Sean Astin, Harlan Arnold, Dan Castellaneta, Gloria Cromwell e Peter Donat.







Trama del Film: A Washington, Barbara Rose - dopo diciotto anni di sereno matrimonio allietato fin dall'inizio dalla nascita di due figli, Josh e Carolyn, - vuole dividersi dal marito Oliver perchè, dopo un presunto infarto di questi, si è accorta che la possibilità di restare vedova non le dispiaceva affatto, in quanto il marito - che le ha dato tutto ciò che una donna può desiderare (tra cui Susan, una governante per la loro casa perfetta piena di oggetti d'arte) - tutto preso dalla propria carriera di avvocato non ha mai tenuto conto della sua individualità. A malincuore Oliver si rivolge a Gavin D'Amato, un avvocato amico di famiglia, per accordarsi sul divorzio: da questo momento inizia fra i coniugi una guerra accanita in quanto né l'uno né l'altra vogliono lasciare la dimora in cui hanno vissuto. Costretti a vivere separati nella stessa casa, limitano - con tanto di piantina a colori - i rispettivi habitat. L'accordo è finito (e i due figli ancora giovanissimi ne risentono), mentre subentrano ripicche, scherzi atroci, rivalse e cattiverie in un turbine di porcellane preziose (sono di Oliver, ma Barbara infuriata le manda in briciole) e di odio reciproco.

Il segreto di David (Thriller, 2009, durata: 102 minuti), in onda alle 21.15 su Rai 4.

Un film di Nelson McCormick, con Dylan Walsh, Penn Badgley, Sela Ward, Amber Heard, Christopher Meloni, Jon Tenney, Sherry Stringfield, Jason Wiles e Tracey Costello.



Il segreto di David: Il Trailer del film



Trama del Film: Al suo ritorno a casa, dopo aver trascorso un po' di tempo in una scuola militare per ragazzi problematici, Michael (Penn Badgley) trova sua madre Susan (Sela Ward) presa d'amore per il suo nuovo compagno David Harris (Dylan Walsh) che ha conosciuto casualmente al supermercato e che ha deciso di sposare. Più Michael impara a conoscere David e più diventa sospettoso: il suo nuovo patrigno sembra la persona più servizievole del mondo, ma non è forse un trucco per nascondere la sua vera natura? Il ragazzo decide così di indagare sull'uomo e con l'aiuto di alcuni amici scopre che in realtà questo signore dai modi gentili non è altro che un serial killer che ha già eliminato molte famiglie. Nel quartiere, le poche persone che hanno cominciato a notare delle incongruenze nei racconti di David iniziano a sparire misteriosamente. Michael capisce che gli rimane poco tempo per salvare se stesso, sua madre e i suoi due fratelli.

Il fascino indiscreto dell'amore (Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 100 minuti), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Stefan Liberski, con Pauline Etienne e Taichi Inoue.



Il fascino indiscreto dell'amore: Il trailer del film - HD



Trama del Film: Trasposizione cinematografica del romanzo autobiografico "Né di Eva né di Adamo" della scrittrice belga Amélie Nothomb, Il fascino indiscreto dell'amore di Stefan Liberski accompagna la giovane protagonista nella sua permanenza nel Paese dei suoi sogni, quel Giappone nel quale è nata per caso e che ha lasciato quando aveva solo cinque anni. Infatti Amélie (Pauline Etienne) torna in Giappone piena di entusiasmo e d'illusioni e per mantenersi decide di dare lezioni di francese. Incontra così Rinri (Taichi Inoue), il suo primo e unico studente, un giovane giapponese con il quale crea subito un rapporto molto intimo. La storia d'amore fra due giovani coetanei appartenenti a culture diverse è un confronto diretto fra abitudini, caratteristiche e modi di vivere estremamente lontani. Tra sorprese, momenti felici e le insidie di uno shock culturale che insieme poetico e divertente, Amélie scopre al contempo sé stessa e una parte di Giappone che non aveva mai nemmeno immaginato prima.

Il Ministro (Commedia, Drammatico, 2016, durata: 90 minuti), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Giorgio Amato, con Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela, Ira Frontén, Fortunato Cerlino, Jun Ichikawa ed Edoardo Pesce.



Il Ministro: Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film: Franco Lucci è un imprenditore sull'orlo della bancarotta. La salvezza della sua società è appesa a un grosso appalto pubblico che potrebbe ottenere grazie all'intervento di un Ministro del quale è diventato amico e che ha invitato a cena. Insieme a Michele, suo socio e cognato, Franco ha organizzato la serata perfetta: oltre a pagargli una cospicua tangente, i due gli fanno trovare una ragazza disposta ad andare a letto con lui. Il tutto sotto gli occhi di Rita, la moglie di Franco, che cerca di assecondare il marito in questo ultimo disperato tentativo per ottenere l'appalto milionario e salvare tutti i loro privilegi. Ma per colpa della ragazza la serata prende una piega inaspettata.

Capricorn One (Thriller, 1978, durata: 121 minuti), in onda alle 21.15 su Focus.

Un film di Peter Hyams, con Elliott Gould, James Brolin, Brenda Vaccaro, Sam Waterson, O.J. Simpson, Hal Holbrook, Karen Black, Telly Savalas, David Doyle, Lee Bryant, Denise Nicholas e Robert Walden.







Trama del Film: Dopo lunga preparazione e con un contestato impiego di mezzi tecnici e finanziari, la Nasa sta per lanciare verso Marte una navicella spaziale avente a bordo il comandante Charles Brubaker e gli astronauti Peter Willis e John Walker. I responsabili, tuttavia, al corrente di un guasto all'alimentatore che provocherebbe la morte dei cosmonauti in meno di tre settimane, per non deludere l'opinione pubblica e per non dare ragione agli oppositori politici, decidono di simulare la spedizione e costringono i tre all'obbedienza ricattandoli mediante le rispettive mogli Kay, Sharon ed Betty. Le artefatte trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da una base aerea abbandonata in un deserto, ingannano tutti salvo un tecnico, certo Elliot, che ne nota delle discordanze di sincronismo. Il giornalista Robert Caulfield, messosi ad indagare sulla scomparsa dell'amico Elliot, con l'aiuto della stravagante collega Judy Drinkwater, scopre l'inganno e accorre in aiuto del superstite Brubaker con il rudimentale aereo di Albain. Mentre i rappresentanti del governo USA e della NASA celebrano il funerale ufficiale degli eroi scomparsi, giungono sul posto Brubaker e Robert.

Ip Man 3 (Arti-marziali, Azione, Drammatico, 2015, durata: 105 minuti), in onda alle 21.30 su TV8.

Un film di Wilson Yip, con Donnie Yen, Mike Tyson e Lynn Hung.



Ip Man 3: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film: Terzo capitolo della serie dedicata al maestro di arti marziali, Ip Man 3 racconta la vita dell'insegnante di Kung Fu dopo la guerra e l'incontro con il suo allievo più famoso: lo scatenato Bruce Lee. Nel 1959, Ip Man (Donnie Yen) vive a Hong Kong con la moglie e il figlio minore. Quando la scuola del quartiere sta per essere rasa al suolo da una pericolosa banda criminale, il paladino dei deboli riunisce i discepoli più valorosi per fronteggiare la minaccia. Accanto ai combattimenti acrobatici e alle spettacolari sequenze d'azione (con tanto di cameo di Mike Tyson) Ip Man dovrà affrontare anche una difficile battaglia personale: la grave malattia di sua moglie.

Altri film in onda questa sera:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in Tv