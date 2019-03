Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 12 Marzo 2019

Oltre alla prima puntata di Meraviglie - La Penisola dei Tesori con Alberto Angela, in onda alle 21.25 su Rai 1, ecco i Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Karate Kid: La Leggenda Continua, Mister Chocolat, La tenerezza, Attacco al potere 2, Una settimana da Dio, Bastardi senza gloria, Che bella giornata.

The Karate Kid: La Leggenda Continua

(Azione, drammatico, family, 2010, durata: 140 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Harald Zwart con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu.







Trama del Film The Karate Kid: La Leggenda Continua: Dre Parker, un dodicenne di Detroit, è costretto a trasferirsi in Cina a causa del lavoro della madre. In breve tempo Dre inizia a simpatizzare per la sua compagna di classe Mei Yin, ma le differenze culturali rendono questa amicizia quasi impossibile. A peggiorare le cose c’è Cheng, un bullo, compagno di classe di Dre, prodigio del kung fu, che si ingelosisce per i sentimenti di Dre nei confronti dell’amica comune. Senza amici, in una paese straniero, Dre non si sente a suo agio se non con Mr. Han, il responsabile della manutenzione del suo condominio, che segretamente è anche maestro di kung fu. Man mano che Han insegna al ragazzo che il kung fu non è una disciplina solo di pugni e abilità, ma anche di maturità e calma, Dre capisce che affrontare i bulli sarà l’avventura della sua vita.

Mister Chocolat

(Drammatico, biografico, 2016, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Roschdy Zem con Omar Sy, Noémie Lvovsky, James Thiérrée, Frédéric Pierrot.



Mister Chocolat: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Mister Chocolat: Rafael Padilla, nome d'arte Chocolat, nacque a Cuba intorno al 1860. Dal circo al teatro, dall'anonimato alla fama, il film racconta il suo incredibile destino di primo artista nero in Francia a calcare la scena di un teatro e, con il clown Footit, a creare un duo comico di successo tra un artista bianco e uno di colore divenuto poi popolare nella Parigi della Belle Epoque, fino a quando questioni legate al denaro, al gioco d'azzardo e alla discriminazione razziale compromisero l'amicizia e la carriera di Chocolat.

La tenerezza

(Drammatico, 2017, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Gianni Amelio con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri, Arturo Muselli.



La tenerezza: Il trailer del film - HD



Trama del Film La tenerezza: In un bel palazzo antico al centro di Napoli vive Lorenzo, che in anni lontani è stato un famoso avvocato. Ora, dopo qualche infortunio professionale, è caduto in disgrazia, per colpa di un carattere bizzarro, che lo porta più all'imbroglio che al rispetto della legge. Anche nei rapporti familiari Lorenzo frana ogni giorno, negando apparentemente senza ragione, l'affetto ai suoi figli. Egoista e brusco, compagno solo del nipotino Francesco, che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera, Lorenzo assiste a un evento in apparenza banale, che però gli cambierà la vita...

Attacco al potere 2

(Azione, thriller, 2016, durata: 100 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Babak Najafi con Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett.



Attacco al potere 2: Il nuovo trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film Attacco al potere 2: Il film ha inizio a Londra, dove il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose e il suo funerale è un evento al quale tutti i leader del mondo occidentale non possono mancare. Ma quella che dovrebbe essere la situazione più protetta del Pianeta, si rivelerà un complotto letale per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese e dare una terribile visione di quello che sarà il futuro. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il Presidente degli Stati Uniti, il suo formidabile capo dei servizi segreti e un agente inglese dell'MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

Una settimana da Dio

(Commedia, 2003, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Tom Shadyac con Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell.







Trama del Film Una settimana da Dio: Bruce Nolan è un reporter televisivo di una rete locale di Buffalo, stato di New York, famoso per le sue storie divertenti, familiari e dal risvolto umano che fanno felici tutti tranne lui! Bruce preferirebbe di gran lunga prendere il posto dell'anchorman prossimo al pensionamento o, al limite, trasformarsi in un inviato speciale che viaggia per le zone calde del mondo. Essenzialmente, Bruce è scontento di quasi ogni aspetto della sua vita e di rado perde occasione per lamentarsene. Grace la sua amorevole fidanzata, che gestisce una scuola materna, è felice della propria vita e adora il suo compagno nonostante il suo pessimismo. Un giorno, dopo l'ennesima beffa ai suoi danni da parte della vita, Bruce perde le staffe e se la prende con l'onnipotente. Quest'ultimo allora, si presenterà in carne e ossa davanti dal reporter con un'opportunità incredibile: diventare Dio per una settimana...

Bastardi senza gloria

(Guerra, avventura, azione, 2009, durata: 148 Min) in onda alle 21.15 su Focus

Un film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender.







Trama del Film Bastardi senza gloria: Nella Francia occupata dai nazisti, Shosanna Dreyfus assiste all’uccisione di tutta la sua famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa. Shosanna riesce a sfuggire miracolosamente alla morte e si rifugia a Parigi, dove assume una nuova identità e diviene proprietaria di una sala cinematografica. Altrove in Europa, il tenente Aldo Raine mette assieme una squadra speciale di soldati ebrei - noti come "The Basterds" - che vengono incaricati dai loro superiori di agire come cani sciolti sul territorio uccidendo ogni soldato tedesco che incontrano e prendendogli lo scalpo. La squadra di Raine di troverà a collaborare con l'attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, una spia degli Alleati, in una missione che mira ad eliminare i leader del Terzo Reich.

Che bella giornata

(Commedia, 2011, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano.



Che bella giornata: Il trailer del film



Trama del Film Che bella giornata: Milano. Checco, security di una misera discoteca della Brianza, a causa del pericolo di attentati che richiede misure straordinarie per i luoghi a rischio, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. In poco tempo e grazie alle sue spiccate capacità intellettuali che provocano infiniti malintesi, Checco diventa la vera minaccia al patrimonio artistico italiano e presto ci si rende conto di non aver fatto un grande affare ad assumerlo. Ma Checco incontra Farah, una studentessa d'architettura che si finge francese e se ne innamora. Farah in realtà è araba ed è a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta.

