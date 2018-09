Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 11 Settembre 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Avengers: Age of Ultron, Fahrenheit 9/11, Premonitions, La Pazza Gioia, Mean Machine, L'amore all'improvviso, Troy, Quartet

Avengers: Age of Ultron (azione, fantasy, avventura, 2015, durata: 150 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Joss Whedon con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy Renner.



Avengers: Age of Ultron: Il Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film: In Avengers: Age of Ultron, quando Tony Stark cerca di avviare un programma di pace, le cose degenerano e i più grandi eroi della Terra, tra cui Iron Man, Captain America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, saranno messi alla prova, mentre il destino del pianeta è a rischio. Il villain Ultron emerge, e spetterà agli Avengers impedirgli di attuare i suoi terribili piani, e presto scomode alleanze e situazioni inaspettate apriranno la strada a un'avventura originale, su scala globale. La squadra deve riunirsi per sconfiggere Ultron, un terrificante megacattivo deciso ad annientare il genere umano. Sulla strada, gli eroi affronteranno due misteriosi nuovi arrivati, Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, e Pietro Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, incontrando anche un vecchio amico in vesti nuove, quando Paul Bettany diventerà Visione..

Fahrenheit 9/11 (documentario, 2004, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Michael Moore con Michael Moore, Debbie Petriken.









Trama del Film: Il documentario cerca di spiegare perché gli Stati Uniti sono finiti nel mirino del terrorismo. Mette in luce lo storico legame tra la famiglia di George W. Bush e Osam Bin Laden e come il presidente Usa avrebbe strumentalizzato la tragedia dell'11 settembre, a livello internazionale, per i propri interessi.

Premonitions (thriller, 2015, durata: 101 Min), in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish, Jeffrey Dean Morgan, Angela Kerecz, Marley Shelton.



Premonitions: Trailer Ufficiale in Italiano - HD



Trama del Film: Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy. Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, né usare le sue capacità. Ma, quando ha delle visioni molto violente della giovane collega di Joe, l'agente speciale dell'FBI Katherine Cowles, cambia idea, pensando che queste possano essere anche una sorta di messaggio personale. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato, Charles Ambrose, ben presto, il medico si rende conto che il suo "dono" è nulla rispetto agli straordinari poteri di questo assassino in missione.

La Pazza Gioia (commedia, drammatico, 2016, durata: 118 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini.



La Pazza Gioia: Il trailer del film - HD



Trama del Film: Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambe classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

Mean Machine (commedia, 2001, durata: 98 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Barry Skolnick con Vinnie Jones, Jason Statham, David Kelly, David Hemmings, Vas Blackwood, Andrew Grainger.









Trama del Film: Danny Meehan è il capitano della nazionale di calcio inglese. Con l'accusa di aver truccato il risultato della partita Inghilterra - Germania, Danny viene cacciato dalla squadra. Ma i suoi guai continuano quando viene condannato a tre anni di carcere perchè accusato di aver aggredito un poliziotto mentre era ubriaco. Il direttore del penitenziario fa carte false affinchè l'allenatore venga assegnato alla sua prigione perchè vorrebbe affidare l'allenamento della squadra di calcio semiprofessionale composta dalle guardie carcerarie proprio a lui. Ma consapevole che allenare le guardie significherebbe firmare la sua condanna a morte, Danny propone al direttore di allenare una squadra di detenuti per battersi contro i secondini in una partita di preparazione al campionato.

L'amore all'improvviso (sentimentale, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 21.25 su Rete 4

Un film di Tom Hanks con Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, George Takei.









Trama del Film: Prima di essere licenziato, l'affabile e cordiale Larry Crowne è un apprezzato responsabile per un'importante catena di negozi in franchising dove lavora dai tempi del suo congedo dalla marina. Sommerso dal mutuo e senza la più pallida idea su come impiegare l'improvviso tempo libero, Larry segue il consiglio dei suoi amici e vicini, Lamar e B'Ella e torna a scuola per un nuovo inizio. All'East Valley Community College si unisce a un variegato gruppo di studenti patiti per lo scooter, tra cui l'affascinante Talia e il fidanzato di lei, Dell, tutti alla ricerca di un futuro migliore. Con sua grande sorpresa, Larry si prende una sbandata per l'insegnate del corso su come parlare in pubblico, Mercedes Tainot, che ha perso tanto la passione per l'insegnamento quanto quella per il marito scroccone, Dean.

Troy (azione, storico, 2004, durata: 161 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson.







Trama del Film: Nell'antica Grecia, la passione dei due tra i più famosi amanti della letteratura, Paride principe di Troia e Elena regina di Sparta, fece scatenare una guerra che distrusse una intera civiltà. Quando Paride porta via Elena al marito Menelao, re di Sparta, compie un affronto intollerabile verso tutta la famiglia, e quindi anche nei confronti del fratello di questi, Agamennone, il potente sovrano di Micene, il quale rapidamente chiama a raccolta tutti i regnanti della Grecia per lavare l'onta subita. In realtà Agamennone non vuole solo difendere l'onore della famiglia, ma anche soddisfare la sua enorme avidità conquistando Troia per prendere il controllo dell'Egeo e assicurarsi così la supremazia del suo già vasto impero. La città governata da Priamo e difesa dal principe Ettore è circondata da alte mura e non è mai stata espugnata. Il solo uomo che può determinare la vittoria o la sconfitta di Troia è il greco Achille, il guerriero più forte in vita all'epoca...

Quartet (commedia, 2012, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Dustin Hoffman con Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon, Sheridan Smith.



Quartet: Il trailer italiano del film di Dustin Hoffman



Trama del Film: A Beecham House, una casa di riposo per cantanti lirici e musicisti immersa nella campagna inglese, si prepara come ogni anno il grande spettacolo per l'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi. Tutti gli artisti residenti tornano sulla scena per raccogliere fondi per mantenere Beecham e, tra gorgheggi e capricci, rinascono ansie da prima donna, rivalità tra istrioni, isterismi. Qualcuno si sente male, qualcuno beve di nascosto, qualcuno rifiuta di cantare. E, ad aumentare la confusione, arriva una nuova pensionante: la diva della lirica Jean Horton, che ritrova Reggie, Wilf e Cissy, gli altri componenti di un quartetto leggendario. Reggie è il suo ex marito e il quartetto si sciolse quando divorziarono.

Altri film in onda questa sera:

Una ragione per vivere e una per morire (western, 1972, durata: 118 Min) in onda alle 21 su Iris

The Package (azione, 2013, durata: 95 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Una ragazza e il suo sogno (family, sentimentale, 2003, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Viva l'Italia (commedia, 2012, durata: 111 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Poveri milionari (comico, 1985, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Tv 2000

11 settembre: Senza scampo (drammatico, 2017, durata:90 Min) in onda alle 21.15 su Cielo