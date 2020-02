Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 11 Febbraio 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Mai Scherzare con le Stelle! - Purché finisca bene, La Signora dello zoo di Varsavia, Qualunquemente, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, L'Angelo del Crimine, Mustang, I Mercenari - The Expendables

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mai Scherzare con le Stelle! - Purché finisca bene, La Signora dello zoo di Varsavia, Qualunquemente, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, L'Angelo del Crimine, Mustang, I Mercenari - The Expendables.

Mai Scherzare con le Stelle! - Purché finisca bene

(Commedia, 2020, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Matteo Oleotto con Alessandro Roia, Pilar Fogliati, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Fiorenza Pieri, Adriano Pantaleo, Maurizio Fanin



Mai Scherzare con le Stelle! - Purché finisca bene: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Mai Scherzare con le Stelle! - Purché finisca bene: il film, diretto da Matteo Oleotto, è la storia di Ines, una giovane psicologa che lavora come operatore ecologico. La ragazza è una grande appassionata di astrologia e una bugiarda perfetta. Accanto a lei abita Alfredo, il suo vicino di casa, laureato in robotica e ricercatore in università. Il giovane ingegnere sta progettando un robot con una peculiarità: comprende i desideri dell'essere umano. Quando a casa di Ines si rompe una tubatura, il soffitto di Alfredo inizia a gocciolare, rischiando di provocare danni al suo robot. Questo incidente domestico è l'occasione per far incontrare i due giovani, che - sebbene abitino nello stesso palazzo - non provano simpatia l'uno per l'altra; infatti, sono completamente diversi tanto da essere quasi opposti. Quando i genitori di Ines irrompono senza preavviso in casa sua, la netturbina vede nell'appartamento del suo vicino un luogo in cui rifugiarsi tanto che la madre e il padre si convincono che Alfredo sia il suo convivente. La giovane un po' sognatrice e confidente in oroscopi e stelle si ritroverà a condividere ogni spazio con l'odiato ingegnere dal temperamento razionale. Sarà guerra o amore?.

La Signora dello zoo di Varsavia

(Drammatico, 2017, durata: 127 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Niki Caro con Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Iddo Goldberg, Shira Haas, Michael McElhatton



La Signora dello zoo di Varsavia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Signora dello zoo di Varsavia: La Signora dello zoo di Varsavia, è un film drammatico del 2017 diretto da Niki Caro e narra una storia realmente accaduta in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo negli anni ’30 e lo zoologo Jan Żabiński dirige lo zoo di Varsavia, con l’aiuto della moglie Antonina lo popola di molte specie animali rare ed esotiche e lo rende uno degli zoo più grandi ed interessanti d’Europa. Ma la guerra incombe e, nel settembre del 1939, i tedeschi invadono la Polonia.

Qualunquemente

(Commedia, 2011, durata: 96Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, Luigi Maria Burruano, Alfonso Postiglione.



Qualunquemente: Il full trailer del film con Antonio Albanese



Trama del Film Qualunquemente: Perché Cetto La Qualunque torna in Italia dopo una lunga latitanza all'estero? E' stata una sua scelta? O qualcuno trama nell'ombra? Con lui rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2

(Horror, fantasy, sentimentale,, 2012, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Bill Condon con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Maggie Grace, Peter Facinelli, Ashley Greene.



The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2: Il trailer italiano ufficiale del film



Trama del Film The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2: Il film del 2012 diretto da Bill Condon, è il capitolo finale dell’omonima saga di romanzi di Stephanie Meyer e sequel di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1. Il parto ha messo a rischio la vita di Bella. La ragazza, tuttavia, è riuscita ad assimilare il veleno di vampiro iniettatole da Edward e si risveglia. La figlia, Renesmee, è tenuta al sicuro da Rosalie e da Jacob che, avendo avuto il suo imprinting con la bambina, ha messo fine alla rivolta dei licantropi. Metà umana e metà vampira, Renesmee cresce in fretta e nessuno sa cosa ne sarà del suo destino. La notizia che una creatura così eccezionale è nata a Forks attira la curiosità dei Volturi e Aliceprevede nelle sue visioni che il clan reale sta marciando verso casa Cullen...

L'Angelo del Crimine

(Drammatico, thriller, 2018, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Luis Ortega con Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego, Mercedes Moran, Cecilia Roth, Luis Gnecco, Peter Lanzani.



L'Angelo del Crimine: Il Trailer Italiano del Film - HD



Trama del Film L'Angelo del Crimine: L'Angelo del Crimine, il film diretto da Luis Ortega è tratto dalla vera storia di Robledo Puch, il serial killer più famoso d'Argentina negli anni '80. Carlos, spavaldo diciassettenne dall'aspetto angelico. Il suo unico desiderio, fin da piccolo, è quello di diventare un ladro. L'incontro con Ramon, suo coetaneo, è folgorante per Carlos, che fin da subito fa di tutto per attirare il suo interesse. I due diventeranno amici inseparabili, insieme intraprenderanno un viaggio all'insegna di nuove scoperte e saranno complici di vari atti criminali e omicidi, fino all'arresto di Carlos. Il giovane ha infatti commesso oltre quaranta furti e undici omicidi, attirando subito l'attenzione della stampa, che per via del suo aspetto angelico lo soprannomina “L’Angelo della Morte”.

Mustang

(Drammatico, 2015, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Deniz Gamze Ergüven con Gunes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Erol Afsin, Ilayda Akdogan.



Mustang: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Mustang: Siamo all'inizio dell'estate. In un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle scatenano uno scandalo dalle conseguenze inattese per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando da scuola. La casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po' alla volta in una prigione, i corsi di economia domestica prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte.

I Mercenari - The Expendables

(Avventura, azione, thriller, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Randy Couture, David Zayas, Terry Crew



I Mercenari - The Expendables: il trailer italiano del film di Sylvester Stallone



Trama del Film I Mercenari - The Expendables: I mercenari – The Expendables è un film del 2010 diretto da Sylvester Stallone. Quando l’intervento degli agenti segreti americani è proibito dagli accordi internazionali o dalla politica, un gruppo di abili mercenari, chiamati Expendables, è pronto a sanare le situazioni più critiche. La squadra è capitanata da Barney Ross e annovera alcuni tra i più abili combattenti del paese come Lee Christmas, il reduce Yin Yang, l’esperto d’armi Hale Ceaser, l’appassionato di esplosivi Toll Road. La squadra si dirige presso il golfo di Aden in Somalia e ingaggia una lotta contro un manipolo di pirati armati fino ai denti, liberando gli ostaggi americani. Mr. Church, enigmatico agente della CIA, propone a Ross e ai suoi uomini di aiutare l’agenzia di spionaggio a rovesciare il dittatore dell’isola di Vilena, probabile complice dell' ex agente corrotto James Munroe che ha a sua volta ingaggiato i pirati appena sconfitti. Giunti sull’isola, i mercenari scoprono che Munroe ha preso il controllo politico sottraendolo al dittatore Garza...

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Premonitions (thriller, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspence

(thriller, 2015, durata: 101 Min) in onda Un amore all'altezza (commedia, sentimentale, 2016, durata: 98 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Romance

(commedia, sentimentale, 2016, durata: 98 Min) in onda Il Campione (commedia, drammatico, 2019, durata: 105 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Comedy

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV