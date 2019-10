Stasera in TV: i Film di Oggi Martedì 1 Ottobre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il ragazzo invisibile: Seconda generazione, Le Cronache di Narnia - Il Leone, La Strega e L'armadio, Mad Max: Fury Road, Notte prima degli esami - Oggi, Maschi contro Femmine, Spy, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello.

Il ragazzo invisibile: Seconda generazione

(Fantasy, 2017, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino.



Il ragazzo invisibile: Seconda generazione: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Il ragazzo invisibile: Seconda generazione: Per il timido Michele non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di avere doti "speciali". Eppure, ormai sedicenne, Michele Silenzi vive un'adolescenza turbolenta come molti dei suoi coetanei, non solo per i traumatici eventi del passato, ma per il carico delle relazioni che si fanno più complesse: con gli adulti, in particolare con la madre Giovanna, e con la ragazza dei suoi sogni, dolorosamente innamorata di un altro. Solo, infelice, arrabbiato col mondo, la vita di Michele prende una piega inaspettata quando vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella Natasha e la madre naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno la sua esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.

Le Cronache di Narnia - Il Leone, La Strega e L'armadio

(Fantasy, 2005, durata: 140 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Andrew Adamson con Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda Swinton, James McAvoy.







Trama del Film Le Cronache di Narnia - Il Leone, La Strega e L'armadio: Quando il terrore della Seconda guerra mondiale raggiunge Londra, i fratelli Pevensie vengono allontanati dalla città e affidati al professore Digory Kirke. Annoiati dal clima austero di casa Kirke, i fratelli decidono di giocare a nascondino. Mentre Peter conta, Susan, Edmud e la piccola Lucy cercano il nascondiglio migliore. Ma l’armadio in cui Lucy trova rifugio, tuttavia, si rivela essere un misterioso passaggio segreto per la terra di Narnia...

Mad Max: Fury Road

(Avventura, azione, fantasy, 2015, durata: 120 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di George Miller con Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley.



Mad Max: Fury Road: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Mad Max: Fury Road: Il film racconta una storia apocalittica ambientata ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e desolato dove l'umanità è distrutta, e tutti lottano furiosamente per sopravvivere. In questo mondo ci sono due ribelli in fuga, gli unici che possono ristabilire l'ordine. C'è Max, un uomo d'azione e di poche parole, che cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio all'indomani dello scoppio della guerra. E Furiosa, una donna d'azione che crede di poter sopravvivere solo se completerà il suo viaggio a ritroso attraverso il deserto, verso i luoghi della sua infanzia. Mad Max crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, ma si ritrova coinvolto con il gruppo in fuga attraverso la Terre Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall'imperatrice Furiosa...

Notte prima degli esami - Oggi

(Commedia, 2007, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Sarah Maestri, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli, Eros Galbiati.







Trama del Film Notte prima degli esami - Oggi: Luca è alle prese con una nuova storia d'amore. Incontra infatti Azzurra una biologa marina estroversa e poco più grande di lui che lo trascina in pazze avventure metropolitane. Un tira e molla romantico che lascia col fiato sospeso fino al finale. Ma anche a casa di Luca la situazione è complicata. Infatti suo padre Paolo è un cialtrone matricolato, marito bugiardo e eternamente infantile. Suo figlio Luca dovrà tamponare i buffi guai che il genitore combina a ripetizione e fare "da padre a suo padre". A legare il tutto come sempre le avventure goliardiche e spensierate del gruppo di amici che stavolta si trova ad affrontare le prime complicate prove della vita.

Maschi contro Femmine

(Commedia, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone, Francesco Pannofino.



Maschi contro Femmine: Il trailer



Trama del Film Maschi contro Femmine: Il film è una commedia che ruota intorno al tema del conflitto tra uomini e donne. Walter e Monica sono una giovane coppia alle prese con il primo figlio. Come molti nella loro situazione, hanno completamente sospeso le loro interazioni sessuali. Chiara e Diego sono due vicini di casa. Sono come il giorno e la notte. Marta e Andrea sono due migliori amici che condividono uno sgangherato appartamento. Marta è lesbica, Andrea è etero, entrambi sono appena stati lasciati sotto lo sguardo divertito del terzo inquilino.Nelle rocambolesche avventure quotidiane dei nostri protagonisti incontriamo gli amici di sempre Marcello un chirurgo plastico, Piero un benzinaio divertente e un po' volgare e Anna.

Spy

(Commedia, azione, 2015, durata: 120 Min) in onda alle 21.25 su Rai 4

Un film di Paul Feig con Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney.



Spy: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Spy: Susan Cooper è una normale analista della CIA che lavora duramente dietro le missioni più pericolose condotte dall'Agenzia. Quando il suo partner è disperso e un altro agente è compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando. Nella sua prima missione come spia sul campo, dovrà prevenire un disastro nucleare globale.

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello

(Avventura, fantasy, azione, 2001, durata: 178 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2

Un film di Peter Jackson con Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen.



Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson



Trama del Film Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il film è basato sul primo volume dell'omonima trilogia di J.R.R. Tolkien. La storia ha inizio quando l'Unico Anello, forgiato da Sauron per controllare la Terra di Mezzo, finisce, secoli dopo, nelle mani di Bilbo Baggins. Mentre a Hobbiville si celebra il suo compleanno, l'hobbit indossa l'anello per fuggire dalla festa, diventando invisibile. Gandalf, potente stregone e amico di vecchia data dell'hobbit, interviene persuadendo Bilbo a lasciare l'anello al nipote Frodo, al quale assegnerà il difficile compito di distruggere l'anello.

