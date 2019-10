Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 7 Ottobre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Rambo III, La furia dei Titani, The Burning Plain, In linea con l'assassino, Le Colline hanno gli occhi 2, 007 - Zona pericolo.

Rambo III

(Avventura, 1988, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Peter MacDonald con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Kurtwood Smith, Marc de Jonge, Spiros Focás, Sasson Gaba.







Trama del Film Rambo III: In un monastero buddista dove cerca la pace spirituale, Rambo apprende che il suo ex colonnello è stato catturato dai sovietici in Afghanistan.

La furia dei Titani

(Azione, avventura, 2012, durata: 99 Min) in onda alle 21.05 su 20

Un film di Jonathan Liebesman con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Rosamund Pike, Toby Kebbell.



La furia dei Titani: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film La furia dei Titani: Dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseus, il semidio figlio di Zeus, cerca di trascorrere una vita più tranquilla facendo il pescatore e allevando da solo il figlioletto di 10 anni, Helius. Intanto scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani. Indeboliti pericolosamente dalla mancanza di devozione dell'umanità, gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani prigionieri e del loro feroce capo, Crono, padre dei fratelli Zeus, Ade e Poseidone, che in passato lo avevano rovesciato e condannato a marcire negli abissi del Tartaro, una tenebrosa prigione sotterranea nel profondo degli inferi. Perseus non può far finta di nulla quando Ade, insieme ad Ares - il devoto figlio di Zeus, stringe un accordo con Crono per catturare il padre di tutti gli Dei.

The Burning Plain

(Drammatico, 2008, durata: 147 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Guillermo Arriaga con Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María Yazpik, Joaquim de Almeida, Tessa Ia.







Trama del Film The Burning Plain: Il film esplora le misteriose connessioni tra diversi personaggi separati dal tempo e dallo spazio. Mariana, una ragazza di 16 anni, sta cercando di rimettere in sesto le vite dei suoi genitori in una cittadina messicana di confine. Sylvia, una donna di Portland, deve affrontare un'odissea emotiva per cancellare un peccato del suo passato. Gina e Nick, una coppia alle prese con una relazione clandestina, e Maria, una giovane ragazza che cerca di aiutare i suoi genitori a trovare redenzione, perdono e amore.

In linea con l'assassino

(Thriller, 2002, durata: 81 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Joel Schumacher con Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, Radha Mitchell, Katie Holmes, Paula Jai Parker.







Trama del Film In linea con l'assassino: Se sentissi un telefono pubblico squillare tu che faresti? Risponderesti, non c'è dubbio. Ed è esattamente quello che un giorno fa Stuart Shepard: un pubblicitario di basso profilo con una moglie, Kelly, ed una potenziale cliente che potrebbe anche essere la sua amante, Pamela. Stuart risponde a una chiamata in una cabina telefonica dove va tutti i giorni a telefonare alla ragazza che sta corteggiando. Ma compie un grosso errore poiché, dall'altra parte del telefono, c'è un killer che minaccia di ucciderlo se riaggancerà il ricevitore. Inoltre, un improvviso atto di violenza compiuto dallo stesso killer nei pressi della cabina, attira l'attenzione della Polizia che scambia il povero Stuart per un pazzo omicida.

Le Colline hanno gli occhi 2

(Horror, 2007, durata: 89 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Martin Weisz con Michael McMillian, Jessica Stroup, Daniella Alonso, Jacob Vargas, Lee Thompson Young, Ben Crowley.







Trama del Film Le Colline hanno gli occhi 2: Nel corso di una missione di routine, un’unità di soldati della Guardia Nazionale si ferma ad un avamposto in Messico per rifornire di materiale un gruppo di fisici nucleari. Quando arrivano nell’isolato campo di ricerca, lo trovano misteriosamente deserto. Dopo aver notato un segnale di soccorso proveniente da una catena montuosa nei paraggi, la squadra decide di avventurarsi in una missione di ricerca sulle colline, in modo da localizzare gli scienziati scomparsi. Ovviamente, non sanno che si tratta delle stesse colline che hanno fatto da sfondo alle atroci esperienze della sventurata famiglia Carter e dove dimora una tribù di mutanti cannibali in attesa.

007 - Zona pericolo

(Thriller, azione, 1987, durata: 131 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di John Glen con Timothy Dalton, Maryam D'Abo, Jeroen Krabbé, Joe Don Baker, John Rhys-Davies, Art Malik.







Trama del Film 007 - Zona pericolo: Dopo una rischiosa esercitazione a Gibilterra l'agente James Bond viene inviato a Bratislava, per coprire la fuga del generale russo Georgi Koskov. Qui intuisce che Kara Milovy, una violoncellista, è stata utilizzata per tentare di assassinare il disertore, e la risparmia. Trasferito in Inghilterra Koskov attraverso un gasdotto, 007 porta in salvo Kara utilizzanto come bob l'astuccio del suo violoncello. Di qui parte ben presto in volo per Tangeri, alla ricerca del generale Leonid Pushkin, che il disertore ha accusato come ideatore del piano 'Smiert Spionem', morte alle spie.

