Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 30 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Rambo 2 - La vendetta, North Country - Storia di Josey, Le colline hanno gli occhi, Scontro tra Titani, Il socio, Prima e dopo, Agente 007, bersaglio mobile.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Rambo 2 - La vendetta, North Country - Storia di Josey, Le colline hanno gli occhi, Scontro tra Titani, Il socio, Prima e dopo, Agente 007, bersaglio mobile.

Rambo 2 - La vendetta

(Azione, 1985, durata: 94 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di George P. Cosmatos con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff, Julia Nickson, William Ghent.







Trama del Film Rambo 2 - La vendetta: Mentre è ai lavori forzati, John Rambo ottiene la libertà anticipata a condizione che torni in Vietnam per liberare i prigionieri americani ancora chiusi nei campi.

North Country - Storia di Josey

(Drammatico, 2005, durata: 125 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Niki Caro con Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek, Jeremy Renner, Brad William Henke, Woody Harrelson.







Trama del Film North Country - Storia di Josey: Quando Josey Aimes torna nel nord Minnesota dopo il fallimento del suo matrimonio, ha bisogno di un buon lavoro. E' una madre single con due bambini da mantenere e quindi pensa subito alla fonte di impiego più importante della zona, la miniera di ferro. La comunità vive da generazioni grazie alla miniera. Il lavoro è duro, ma la paga è buona e l'amicizia nata sul lavoro continua nella vita di tutti i giorni, creando rapporti fra le famiglie e i vicini di casa. E' un ambiente dominato dagli uomini in un posto non abituato ai cambiamenti. Incoraggiata dall'amica Glory, una delle poche donne in questo settore, Josey entra in miniera. E' pronta ad affrontare un lavoro pericoloso e duro, ma non le molestie sessuali che lei e le altre minatrici si trovano a subire da parte dei colleghi maschi...

Le colline hanno gli occhi

(Thriller, horror, 2006, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Alexandre Aja con Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw, Emilie de Ravin, Dan Byrd.







Trama del Film Le colline hanno gli occhi: Nuova versione dell'omonimo film del 1977 di Wes Craven, è la storia di una famiglia il cui viaggio si trasforma in un incubo quando il gruppo giunge in una zona nuclearizzata.Lontani dal mondo, i Carter si rendono presto conto che l'area apparentemente disabitata è in realtà il territorio di una famiglia di mutanti assetati di sangue... e che loro sono la preda.

Scontro tra Titani

(Avventura, fantasy, storico, 2010, durata: 118 Min) in onda alle 21.05 su 20

Un film di Louis Leterrier con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos.



Scontro tra Titani: Il nuovo trailer del film



Trama del Film Scontro tra Titani: Le avventure di Perseo, eroe mitologico che per salvare la bellissima principessa Andromeda è costretto ad affrontare imprese di ogni genere e creature mostruose messe sul suo cammino dell'invidioso Zeus: dalla Gorgone Medusa al Kraken.

Il socio

(Thriller, 1993, durata: 154 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Sydney Pollack con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, Hal Holbrook.







Trama del Film Il socio: Mitch McDeere è un laureato con lode di Harvard che rinuncia alle offerte di importanti studi legali di New York per entrare a far parte di uno studio legale di esperti in diritto commerciale in una piccola città del Tennesse, Memphis che gli offre condizioni di lavoro irrinunciabili. Lo studio gli procura una Mercedes, estingue i prestiti ottenuti per poter affrontare l'università e predispone un mutuo per la sua prima casa, una prestigiosa villa. Mitch non impiega molto a scoprire che lo studio legale in questione non è quello che sembra. Quella che appariva come un'occasione d'oro potrebbe costargli la vita...

Prima e dopo

(Drammatico, 1996, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Barbet Schroeder con Liam Neeson, Meryl Streep, Edward Furlong, Julia Weldon, Daniel von Bargen, Alison Follond.







Trama del Film Prima e dopo: In una villa confortevole di un piccolo centro alla periferia di Rochester, una sera d'inverno, fredda e nevosa, Ben Ryan riceve la visita preoccupata di un amico poliziotto che gli chiede la chiave del garage per controllare la sua automobile. Alla reazione di Ben, sorpreso per l'insolita domanda, l'amico gli dice che è stata trovata morta, orrendamente sfigurata, una ragazza frequentata da Jacob, il figlio sedicenne di Ben, che è stato visto poco prima con lei. Ben rifiuta ed esige un mandato di perquisizione, prima di lasciar scendere l'amico nel garage...

Agente 007, bersaglio mobile

(Thriller, 1985, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di John Glen con Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick Macnee, Patrick Bauchau.







Trama del Film Agente 007, bersaglio mobile: James Bond viene incaricato di scoprire la produzione di sofisticatissimi microchips da computer simili a quelli realizzati nella Silicon Valley. Ovviamente, anche i Servizi segreti sovietici sono interessati all'affare, Bond viene inviato a Parigi, dove avvicina Max Zorin - un industriale di orgine russa - fingendo di interessarsi ad un acquisto in un allevamento di cavalli. Nella villa di Zorin, aiutato da un collega, Bond riesce a penetrare in un laboratorio sotterraneo e là trova le prove che gli occorrono...

Altri film in onda questa sera:

Into the Wild - Nelle terre selvagge (avventura, drammatico, 2007, durata: 140 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

(avventura, drammatico, 2007, durata: 140 Min) in onda La maschera di fango (western, 1952, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV