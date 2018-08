Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 27 Agosto 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Big Wedding, Will Hunting - Genio ribelle, L'uomo che fissa le capre, La sottile linea rossa, Il 7 e l'8, Ghost Rider - Spirito di vendetta, American Ultra.

The Big Wedding (commedia, 2013, durata: 89 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Justin Zackham con Robert De Niro, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Robin Williams, Katherine Heigl, Ben Barnes.



The Big Wedding: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film: Il film racconta di Don e Ellie Griffin, da tempo divorziati ma costretti ancora una volta ad interpretare una coppia felice per il bene del matrimonio del loro figlio adottivo, dopo che la sua madre biologica ultra-conservatrice decide inaspettatamente di volare dall'altra parte del mondo per partecipare al lieto evento.

Will Hunting - Genio ribelle (commedia, drammatico, 1997, durata: 123 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Gus Van Sant con Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck, Cole Hauser.









Trama del Film: Nei quartieri poveri a sud di Boston, Will Hunting, venti anni, vive in modo precario e disordinato insieme ad alcuni amici teppisti e guadagna qualcosa, lavorando come inserviente nel dipartimento di matematica del famoso MIT. Tra una chiacchiera e l'altra, e in incontri occasionali, Will si lascia andare ad improvvise citazioni storiche e risolve senza fatica un problema di matematica che sembrava difficilissimo. Tutto ciò attira l'attenzione del prof. Lambeau, che comincia a seguire Will fin quando il ragazzo, arrestato dopo l'ennesima rissa in un bar, viene condannato alla prigione. Lambeau interviene e ottiene la libertà, promettendo al giudice di affidarlo, per un adeguato trattamento, ad uno psicologo. Dapprima Will deride i medici che provano a curarlo, poi Lambeau decide di affidarsi a Sean, vecchio compagno di università. I due cominciano a parlare.

L'uomo che fissa le capre (commedia, 2009, durata: 90 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Grant Heslov con Ewan McGregor, George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges, Robert Patrick, Stephen Root.







Trama del Film: Bob Wilton è un giornalista di mezza tacca che dopo la fine dle suo matrimoni, si reca in Medio Oriente affamato di scoop. Lì incontra Lyn Cassidy, da oltre vent'anni membro di un reparto segreto dell'esercito statunitense che si prefigge di utilizzare facoltà paranormali in campo bellico. Scopre così che l'esercito e il modo di combattere sono cambiati: il bizzarro reparto si prefigge di utilizzare poteri psichici per poter leggere i pensieri del nemico, passare attraverso solide mura e perfino uccidere una capra semplicemente fissandola. Quando il fondatore del reparto Bill Django sparisce, Cassidy intraprende una missione per trovarlo e Bob si unirà a lui incuriosito dalle sue inverosimili storie..

La sottile linea rossa (guerra, 1998, durata: 170 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Terrence Malick con Sean Penn, Nick Nolte, George Clooney, John Cusack, James Caviezel, Adrien Brody.







Trama del Film: La sottile linea rossa è una storia di guerra, ambientata durante la campagna americana a Guadalcanal tra il 1942 e il 1943, e che ha per protagonista la Compagnia C come Charlie dei fucilieri dell'esercito. Il film è ambientato per lo più durante la grande battaglia sull'isola di Guadalcanal, durante la quale gli uomini della Compagnia Charlie cercano di conquistare una roccaforte giapponese, una collina denominata 210. La storia, ricostruita con estrema e cruda fedeltà comincia al momento dell'approdo sull'isola, ripercorre i mesi dei sanguinosi ed estenuanti combattimenti, dei pattugliamenti nella giungla, dei brevi riposi nei bivacchi e negli ospedali, e termina con la partenza dei sopravvissuti. Eppure, la conquista della postazione giapponese è del tutto secondaria rispetto agli effetti che questa battaglia comune ha sulle vite degli uomini della Compagnia.

Il 7 e l'8 (commedia, 2007, durata: 93 Min), in onda alle 21.25 su Canale 5

Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giambattista Avellino con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Consuelo Lupo, Eleonora Abbagnato, Andrea Tidona, Lucia Sardo.







Trama del Film: Tommaso e Daniele sono due individui profondamente diversi, per temperamento, storia personale e livello sociale. Daniele frequenta senza troppi slanci la Facoltà di Giurisprudenza, e con lo stesso entusiasmo, una fidanzata politicamente corretta che fa l'assistente all'Università. Il padre colonnello dei carabinieri gli ha sempre insegnato a rigare dritto e stare alla larga dai perditempo. Ma il destino, che la sa più lunga, mette sulla sua strada un tipo poco affidabile, un ladro di segnali stradali e taroccatore di professione, specializzato in dvd e schede telefoniche, che guarda caso è nato il suo stesso giorno, nella stessa città, persino nello stesso ospedale. Una volta incontrati i due, loro malgrado, non potranno più dividersi.

Ghost Rider - Spirito di vendetta (azione, fantasy, thriller, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Mark Neveldine, Brian Taylor con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth.



Ghost Rider - Spirito di vendetta: Il trailer italiano del film



Trama del Film: In Ghost Rider 2 Nicolas Cage torna a calarsi nei panni di Johnny Blaze. In questo nuovo capitolo della saga, Johnny è ancora alle prese con la maledizione del cacciatore di taglie del diavolo, ma dopo l'incontro con il leader di un gruppo di monaci ribelli, sembra disposto a tutto pur di salvare un ragazzino dalle grinfie del diavolo, e liberarsi una volta per tutte dalla maledizione che lo perseguita.

American Ultra (commedia, azione, 2015, durata: 96 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Nima Nourizadeh con Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Walton Goggins, Topher Grace, Connie Britton, John Leguizamo.



American Ultra: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film: Mike vive con la sua fidanzata Phoebe in una piccola cittadina americana, dove il suo passatempo preferito è l'uso abbondante di droghe. A sua insaputa, però, Mike è anche un agente super addestrato e letale: improvvisamente, quando il suo passato segreto torna a tormentarlo, Mike viene catapultato nel bel mezzo di un'operazione governativa mortale e per poter sopravvivere sarà costretto a ricorrere all'eroe che è in lui.

Altri film in onda questa sera:



La tela dell'assassino (thriller, 2004, durata: 97 Min) in onda alle 21.25 su Rete 4

Bernard & Doris - Complici amici (commedia, 2006, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Io speriamo che me la cavo (commedia, 1992, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Rimini Rimini (commedia, 1987, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Delitti inquietanti (poliziesco,1996, durata: 91 Min) in onda alle 21 su 20

Cavalcarono insieme (western, 1961, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie