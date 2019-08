Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 26 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Qualcosa è cambiato, Se mi lasci non vale, Via dall'incubo, I Vichinghi, Un colpo perfetto, Point break - Punto di rottura, Daredevil, Agente 007, la spia che mi amava.

Qualcosa è cambiato

(Commedia, 1997, durata: 138 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di James L. Brooks con Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Night.







Trama del Film Qualcosa è cambiato: A New York, Melvin Udall, scrittore di romanzi sentimentali, soffre di disturbi di tipo ossessivo e maniacale. Si diverte ad insultare, offendere, ferire gli altri che reagiscono con durezza. Di fronte al suo appartamento abita Simon, pittore di talento, stella del momento nel panorama artistico newyorchese, gay dichiarato e vittima delle malignità del dirimpettaio. Tutti i giorni Melvin fa colazione in un ristorante, dove l'unica cameriera che sopporta le sue battute è Carol, una ragazza madre con un figlio che soffre di asma cronica. Quando però il vicino Simon subisce una violenta aggressione in casa, per Melvin inizierà a cambiare tutto...

Se mi lasci non vale

(Commedia, 2016, durata: 96 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D'Aquino, Carlo Giuffré.



Se mi lasci non vale: Il nuovo trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Se mi lasci non vale: Vincenzo e Paolo sono accomunati dallo stesso triste destino: entrambi sono stati lasciati dalle proprie compagne. Una sera, i due si incontrano per caso in un locale, si riconoscono l'uno nel dolore dell'altro e fanno subito amicizia. Tuttavia le delusioni amorose continuano a bruciare come il primo giorno, finché Vincenzo non ha l'illuminazione: l'unico modo per smettere di star male e voltare pagina è la vendetta! I due escogitano dunque un piano machiavellico per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita....

Via dall'incubo

(Azione, drammatico, thriller, 2002, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Michael Apted con Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis, Dan Futterman, Noah Wyle.







Trama del Film Via dall'incubo: Da quando Slim ha incontrato Mitch, un ricco e affascinante imprenditore, sembra aver trovato finalmente la felicità: si è sposata, ha una bella casa e un'adorabile figlioletta, Grace. Ad un certo punto però le cose cambiano e Slim si rende conto che non sono affatto così idilliache. Suo marito ha una doppia personalità e dietro l'aspetto del tranquillo padre di famiglia si nasconde un uomo sinistro e manipolatore. Per proteggere se stessa e soprattutto la piccola Grace decide di scappare e cambiare identità. Purtroppo Mitch non sembra rassegnarsi all'idea di lasciarla in pace e Slim cambia tattica, smette di fuggire e combatte con tutte le sue forze.

I Vichinghi

(Avventura, azione, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Claudio Fäh con Ryan Kwanten, Ed Skrein, Charlie Murphy, Tom Hopper, Leo Gregory, Ken Duken.



I Vichinghi: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film I Vichinghi: Un gruppo di predoni vichinghi, sotto il comando del giovane leader Asbjörn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare Lindisfarne del suo oro. Una violenta tempesta però manda in pezzi la loro imbarcazione al largo della Scozia e lascia i vichinghi intrappolati nel territorio nemico. L'unica loro possibilità di sopravvivenza è quella di raggiungere la roccaforte vichinga di Danelage.

Un colpo perfetto

(Thriller, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker.







Trama del Film Un colpo perfetto: Laura Quinn, manager della London Diamond Corporation, la più potente compagnia di diamanti del mondo, vede le sue ambizioni di carriera continuamente frustrate dal maschilismo che domina in azienda. Decide così di allearsi con il signor Hobbs, un anziano usciere in cerca di soldi per curare la moglie malata. L'obiettivo è ripulire il caveau della compagnia e far pagare ai capi i torti subiti. Le conseguenze saranno di enorme portata e la stabilità dell'intera economia mondiale sarà messa in pericolo.

Point break - Punto di rottura

(Azione, avventura, 1991, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley, James LeGros.







Trama del Film Point break - Punto di rottura: L'investigatore Johnny Utah, si infiltra all'interno di un gruppo di surfisti per smascherare una singolare banda di rapinatori di banche, rimanendo però affascinato dal loro stile di vita.

Daredevil

(Azione, 2002, durata: 103 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Mark Steven Johnson con Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell, Jon Favreau, Joe Pantoliano.







Trama del Film Daredevil: Sebbene l'avvocato Matt Murdock sia cieco, i suoi altri quattro sensi hanno un potere sovraumano. Di giorno, Murdock rappresenta i diseredati. Di notte, è Daredevil, il tutore mascherato dell'ordine, di pattuglia nelle strade più buie della città, impegnato senza tregua nella difesa della giustizia...

Agente 007, la spia che mi amava

(Thriller, 1977, durata: 130 Min) in onda alle 21.35 su TV8

Un film di Lewis Gilbert con Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline Munro, Lois Maxwell.







Trama del Film Agente 007, la spia che mi amava: Dopo aver recuperato al Cairo, battendo la spia sovietica Anya Armasova, un microfilm con il segreto per sconvolgere le difese atomiche della Nato, James Bond, viene incaricato di far luce sulla scomparsa di due sommergibili nucleari. Poichè uno di questi è russo (e avendo Gran Bretagna e Unione Sovietica deciso di unire le loro forze per l'occasione), James Bond si trova a collaborare proprio con Anya. Insieme, le due spie scoprono che a far sparire i sommergibili è stato l'armatore nordico Stromberg, il quale, giudicando il mondo prossimo allo sfacelo, intende fondarne uno nuovo nelle profondità marine.

