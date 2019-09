Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 23 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: The Contract, L'uomo della pioggia, Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2, Rambo, La Quinta Onda, Octopussy operazione piovra, Aspirante vedovo.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Contract, L'uomo della pioggia, Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2, Rambo, La Quinta Onda, Octopussy operazione piovra, Aspirante vedovo.

The Contract

(Drammatico, thriller, 2006, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Bruce Beresford con John Cusack, Jamie Anderson (III), Morgan Freeman, Didem Erol, Megan Dodds, Jonathan Hyde.







Trama del Film The Contract: Ray Keene, nonostante sia abituato a trattare con i ragazzi dato che fa l'allenatore di basket e di baseball, da quando due anni prima ha perso la moglie malata di cancro ha difficoltà di rapporto con Chris, il figlio adolescente. Quando il ragazzo viene fermato dalla polizia perché sta fumando uno spinello Ray lo porta con sé a campeggiare nei boschi nel tentativo di riprendere confidenza con lui. Intanto Frank Cordell, un assassino mercenario, viene arrestato dall'FBI mentre sta contrattando l'omicidio di un personaggio importante. Durante il trasporto di Cordell in auto con la scorta di tre agenti federali, i suoi uomini cercano di liberarlo ma l'auto dei federali cade nel fiume e la corrente la spinge lontano. A questo punto entra in gioco Ray che riesce a portare in salvo i tre agenti e Cordell che ritiene suo obbligo riuscire a consegnare alla polizia...

L'uomo della pioggia

(Thriller, 1997, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Francis Ford Coppola con Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny De Vito, Jon Voight, Mary Kay Place.







Trama del Film L'uomo della pioggia: Appena laureatosi in giurisprudenza, Rudy Baylor, si scontra subito con la realtà dei fatti. Il bisogno di lavorare lo porta a cercare clienti e casi legali ovunque sia possibile. Ma ciò significa frequentare tipi di dubbia fama per sbarcare il lunario mentre, allo stesso tempo, vuole combattere le ingiustizie di un sistema che favorisce i ricchi e i potenti.persona sbagliata al momento sbagliato - costringendo il malcapitato a condurlo da un luogo all'altro della città.

Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2

(Avventura, azione, fantasy, 2015, durata: 137 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore.



Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2: Il trailer finale in italiano - HD



Trama del Film Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2: Katniss Everdeen capisce che la posta in gioco non riguarda soltanto la sopravvivenza, ma anche il futuro.Con l'intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow in uno scontro finale. Accompagnata dai suoi più cari amici - inclusi Gale, Finnick e Peeta - Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, dove rischierà la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del Presidente Snow, sempre più ossessionato dal pensiero di distruggerla. Le trappole mortali, i nemici e scelte morali che aspettano Katniss la metteranno alla prova più di qualsiasi arena in cui abbia combattuto.

Rambo

(Azione, 1982, durata: 88 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Ted Kotcheff con Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott.







Trama del Film Rambo: Giunto in una cittadina del Nord alla ricerca di un ex commilitone del Vietnam, l'eroe di guerra John Rambo è arrestato per vagabondaggio da un arrogante sceriffo. Ribellatosi alla sua brutalità, Rambo fugge sulle montagne e viene braccato dai poliziotti. La sua perfetta preparazione militare gli consente di tenere in scacco oltre duecento uomini della Guardia Nazionale.

La Quinta Onda

(Thriller, drammatico, fantascienza, 2016, durata: 112 Min) in onda alle 21.25 su Rai 4

Un film di J Blakeson con Chloë Grace Moretz, Liev Schreiber, Maika Monroe, Nick Robinson, Maria Bello, Maggie Siff.



La Quinta Onda: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Quinta Onda: In uno scenario dominato dalla paura e dall'angoscia, l'adolescente Cassie cerca disperatamente di salvare il fratellino Sammy. Mentre si prepara all'inevitabile e letale quinta ondata, Cassie incontra un giovane misterioso che potrebbe rivelarsi la sua unica speranza. La giovane eroina potrà però fidarsi ed accettare il suo aiuto?

Octopussy operazione piovra

(Thriller, 1983, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di John Glen con Roger Moore, Maud Adams, Kabir Bedi, Steven Berkoff, Robert Brown, Desmond Llewelyn.







Trama del Film Octopussy operazione piovra: Reduce da una missione nelle Antille, James Bond viene incaricato di indagare su un traffico di gioielli falsi provenienti dalla Russia, che sono già costato la vita a 009, l'agente che si stava occupando della vicenda. Nel traffico sono coinvolti un principe indiano, un generale russo ed un'affascinante e misteriosa donna, Octopussy. Approfittando del circo 'Octopussy', di proprietà della donna che lo usa come copertura per i suoi traffici, il generale russo e l'indiano vogliono introdurre in Germania un ordigno nucleare, il cui scoppio porterebbe conseguenze politiche positive per le mire sovietiche.

Aspirante vedovo

(Commedia, 2013, durata: 84 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti.



Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD



Trama del Film Aspirante vedovo: Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l’altro. L’unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l’impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d’industria. Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell’aereo non è mai salita...

Altri film in onda questa sera:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV