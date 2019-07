Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 22 Luglio 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Amiche da morire, La meccanica delle ombre, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, X-Files Voglio crederci, La promessa dell'assassino, La nona porta, La Nostra Vacanza in Scozia, L'impero del Sole.

Amiche da morire

(Commedia, 2013, durata: 93 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Giorgia Farina con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni, Marina Confalone, Corrado Farina.



Amiche da morire: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Amiche da morire: Il film racconta una storia che si svolge d'estate su un'isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli diversità si trovano costrette a far fronte comune per salvarsi la pelle. Gilda, una bellezza verace venuta dal continente, che da anni sbarca il lunario facendo il mestiere più antico del mondo; Olivia, una giovane moglie da manuale, bella ed elegante che suscita le invidie delle donne per la sua vita idilliaca accanto a un bel marito; Crocetta il brutto anatroccolo che si mormora porti iella a qualsiasi sventurato le si avvicini e tenti di conquistarla. A complicare la loro vita arriva un fiero quanto brusco commissario di polizia, Nico Malachia. Il commissario intuisce che le tre nascondono un segreto.

La meccanica delle ombre

(Thriller, 2016, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Thomas Kruithof con François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Daniel Hanssens.



La meccanica delle ombre: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La meccanica delle ombre: Il film racconta di Duval, contabile ex alcolista, riflessivo e meticoloso. Da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro. Così, quando una misteriosa organizzazione gli chiede di trascrivere delle intercettazioni telefoniche, accetta senza porre domande: rimarrà invischiato in un pericoloso intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

(Azione, thriller, 2006, durata: 104 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Justin Lin con Lucas Black, Bow Wow, Brian Tee, Zachery Ty Bryan, Nikki Griffin, Sung Kang.



The Fast and the Furious: Tokyo Drift: il trailer del film



Trama del Film The Fast and the Furious: Tokyo Drift: Sean Boswell è un adolescente irrequieto dedito alle corse clandestine di auto superveloci. Per questo motivo si mette nei guai con la giustizia e, per evitare la galera, è costretto a trasferirsi da suo padre, militare di stanza a Tokyo. Non passa molto tempo prima che Sean entri in contatto con la locale comunità di piloti clandestini, ma il suo esordio nel circuito nipponico è segnato dalla sconfitta contro D.K., signore indiscusso delle corse legato alla Yakuza...

X-Files Voglio crederci

(Thriller, horror, 2008, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Chris Carter con David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly, Xzibit, Mitch Pileggi, Carrie Ruscheinsky, Spencer Maybee.







Trama del Film X-Files Voglio crederci: Nel bel mezzo della notte un'impiegata dell'FBI viene rapita a casa sua. Guidati da un ex prete pedofilo dalle strane visioni, gli agenti Whitney e Drummy indagano. Ma le loro ricerche si rivelano ben presto vane, gli indizi sono pochi e il tempo stringe. L'agenzia governativa decide così di far ricorso, ancora una volta, agli agenti Mulder e Scully...

La promessa dell'assassino

(Drammatico, thriller, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl, Sinéad Cusack, Donald Sumpter.







Trama del Film La promessa dell'assassino: Il misterioso e ruvido Nikolai è legato ad una delle più note famiglie criminali di Londra. Nikolai gestisce la sua vita in maniera attenta e metodica; tutto questo viene però sconvolto quando sulla strada di Nikolai appare Anna, un'ostetrica che vuole indagare sulla mistero che circonda una sua paziente, una prostituta morta durante il parto. Nel corso delle sue ricerche Anna scopre accidentalmente delle prove compromettenti per la famiglia cui Nikolai è legato. L’incontro con Anna scatenerà una serie di delitti, menzogne e ricompense, con Nikolai a fare da perno a tutti gli avvenimenti.

La nona porta

(Thriller, horror, 1999, durata: 130 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Roman Polanski con Johnny Depp, Lena Olin, Emmanuelle Seigner, Frank Langella, Barbara Jefford, Willy Holt.







Trama del Film La nona porta: Dean Corso svolge, con grande entusiasmo, un lavoro che esige pochi scrupoli, oltre ad una buona cultura e nervi d'acciaio. Cercatore di libri rari per collezionisti, viene ingaggiato del famoso bibliofilo Boris Balkan. La sua missione sarà scovare gli ultimi due esemplari del leggendario manuale d'invocazione satanica "Le nove porte del Regno delle Ombre", confrontarli con l'esemplare, ritenuto unico, di cui è in possesso Balkan, e giudicarne l'autenticità. Corso si dedica a tale ricerca facendo appello alle sue illimitate risorse: tutti i mezzi sono buoni perché non è permesso fallire.

La Nostra Vacanza in Scozia

(Commedia, family, 2014, durata: 95 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Guy Jenkin e Andy Hamilton con Rosamund Pike, David Tennant, Billy Connolly, Ben Miller, Amelia Bullmore, Emilia Jones.



La Nostra Vacanza in Scozia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Nostra Vacanza in Scozia: Abi e Doug, che vivono ormai da separati in casa, mettono su un'allegra commediola familiare nel tentativo di nascondere la crisi, e partecipare come un nucleo unito e felice al settantacinquesimo compleanno del padre di Doug Gordie. Il comportamento immaturo e inaffidabile dei genitori non sfugge però allo sguardo sagace dei tre intelligentissimi figli Lottie, Mickey e Jess, protagonisti di una serie di situazioni che coinvolgono la famiglia nel lungo viaggio verso la Scozia. Preoccupati delle tensioni nascoste tra mamma e papà, i tre bambini proveranno ad aiutare la coppia a modo loro, con un pizzico d'ingenuità e immaginazione necessaria ad appianare le divergenze.

L'impero del Sole

(Drammatico, 1987, durata: 152 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Steven Spielberg con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano, Leslie Phillips, Masatô Ibu.







Trama del Film L'impero del Sole: Nel 1941 il ragazzo inglese Jim Graham - dieci anni - vive a Shangai in mezzo agli agi con l'hobby immaginifico degli aerei-giocattolo. Durante l'invasione della Cina da parte dei Giapponesi, nella confusione della fuga, Jim perde i genitori. Dopo lungo vagabondare, rientra nella villa deserta e vi rimane finché, esaurite le provviste, si avventura in bicicletta per Shangai, pattugliata dai Giapponesi. Quasi investito da due spregiudicati americani, Basie e Frank Demerest, viene catturato con loro dai Giapponesi e rinchiuso in un campo di concentramento. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio dall'infanzia all'adolescenza.

