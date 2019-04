Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 22 Aprile 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Guerre stellari, Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata, Survivor, Looper - In fuga dal passato, Tentazioni d'amore, La gang del bosco, La peggior settimana della mia vita, Rocky IV.

Guerre stellari

(Avventura, azione, fantascienza, 1977, durata: 121 Min) in onda alle 21.25 su Canale Italia 1

Un film di George Lucas con Harrison Ford, Alec Guinness, Mark Hamill, Carrie Fisher, David Prowse, Peter Cushing.







Trama del Film Guerre stellari: In una lontana Galassia è in atto una rivolta contro i suoi dispotici capi, tra i quali il più cattivo è Dart Fener. Prima di cadere nelle sue mani, la principessa Leila Organa, rappresentante dei ribelli, riesce ad affidare a due robot i piani della "Morte Nera" - la potentissima base spaziale di Dart Fener, capace di disintegrare un intero pianeta - e un appello al vecchio generale Obi Wan Kenobi, che abita sul pianeta Tatooine, perché accorra in aiuto dei rivoltosi. Il messaggio viene raccolto dal giovane Luke Skywalker che, rintracciato Obi Wan Kenobi, parte con lui in soccorso della principessa a bordo di un'astronave guidata dal mercenario Ian Solo e dal suo secondo Chewbecca. Liberata Leila, Luke raggiunge la base segreta degli insorti che, grazie ai piani trafugati dalla ragazza, possono ora sferrare l'attacco decisivo contro la "Morte Nera".

Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata

(Giallo, 2016, durata: 105 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio.







Trama del Film Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata: Sono passati mesi dalla morte di François e Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre. Salvo è da lei, in Liguria, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per qualche giorno. Purtroppo però Montalbano riceve una chiamata dal suo commissariato: c'è stato un omicidio e Fazio gli chiede di tornare subito a Vigata. Anche perché del caso ha già cominciato a occuparsene Augello, che ha imboccato però una pista d'indagine totalmente assurda e non c'è modo di dissuaderlo. Non c'è niente da fare, Montalbano deve partire. Livia è assai dispiaciuta, ma non può che avere pazienza, per l'ennesima volta.

Survivor

(Azione, thriller, 2015, durata: 96 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di James McTeigue con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, Dylan McDermott, Angela Bassett, James D'Arcy.



Survivor: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Survivor: Un'impiegata del Dipartimento di Stato statunitense viene assegnata all'ambasciata USA nella capitale britannica, dove si deve occupare di prevenzione al terrorismo sul suolo patrio: la sua attività la mette rapidamente nel mirino di alcuni estremisti, che piuttosto che ucciderla decidono d'incastrarla per crimini che non ha commesso, mentre progettano un attentato a Times Square la notte di Capodanno.

Looper - In fuga dal passato

(Azione, fantascienza, thriller, 2012, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Rian Johnson con Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Piper Perabo, Paul Dano, Jeff Daniels.



Looper - In fuga dal passato: Il trailer italiano del film



Trama del Film Looper - In fuga dal passato: La vita di John Brennan sembra perfetta fino a quando sua moglie, Lara, viene arrestata e condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. A tre anni dalla condanna, John continua a battersi per tenere unita la famiglia, a crescere il loro unico figlio, Luke e a svolgere il suo lavoro di insegnante in un college pubblico, tentando sempre di dimostrare l'innocenza della moglie con ogni mezzo a disposizione. Quando la Corte Suprema respinge il loro ultimo appello, Lara tenta il suicidio e John decide che è rimasta solamente una soluzione possibile: organizzare l'evasione della moglie dalla prigione.

Tentazioni d'amore

(Commedia, sentimentale, 2000, durata: 128 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Edward Norton con Edward Norton, Ben Stiller, Jenna Elfman, Anne Bancroft, Eli Wallach, Ron Rifkin.







Trama del Film Tentazioni d'amore: Amici per la pelle sin dall'adolescenza, Jake Schram e Brian Kilkenny Finn, sono due giovani single di successo, avvenenti e sicuri di sè che vivono nell'Upper West Side di New York. Quando Anna Reilly, un tempo loro amica d'infanzia, oggi una splendida dirigente d'azienda, fa ritorno in città la vita e il cuore dei due vengono travolti con la forza di un turbine. Ne nasce un insolito ed elettrizzante triangolo amoroso, complicato dal fatto che Brian è un sacerdote cattolico, e Jake un rabbino.

La gang del bosco

(Animazione, 2006, durata: 83 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Karey Kirkpatrick e Tim Johnson con le voci italiane di Luca Ward, Franco Mannella, Pupo, Luigi La Monica, Graziella Polesinanti, Gerolamo Alchieri.







Trama del Film La gang del bosco: Un gruppo di bestioline, si stabilisce in un parco cittadino. L'eccitazione della comitiva e' al massimo perche' pensano che per loro sara' molto facile procurarsi da mangiare...

La peggior settimana della mia vita

(Commedia, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Alessandro Siani, Antonio Catania.



La peggior settimana della mia vita: Il trailer del film



Trama del Film La peggior settimana della mia vita: La settimana che precede le nozze di Paolo e Margherita. Paolo ha quarant'anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita invece di anni ne ha trenta, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese che vive in un'austera villa sul lago di Como. Forse a causa della soggezione che ha nei confronti dei genitori di Margherita, e probabilmente anche per l'agitazione di dover pronunciare a breve il fatidico sì, fin dall'inizio della settimana Paolo entra in un vortice di tragicomici eventi.

Rocky IV

(Drammatico, 1985, durata: 91 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Michael Pataki, Dolph Lundgren.







Trama del Film Rocky IV: Ivan Drago, campione sovietico dei pesi massimi categoria dilettanti, arriva negli Stati Uniti per una esibizione fra lui e Rocky Balboa, che ormai ritiratosi dal ring rinuncia. Drago è un gigante, ma Apollo Creed, l'antico avversario di Rocky già campione del mondo, che da cinque anni non sale però sul "ring", decide di sfidarlo. Malgrado il suo fido amico Rocky Balboa tenti di dissuaderlo dall'impresa azzardatissima, Apollo vuol tentare. Invece perderà la vita sotto i durissimi colpi dell'avversario, la cui forza ed addestramento sono incredibili. Rocky allora accetta di andare a Mosca per Natale, allo scopo di affrontare a sua volta Drago.

