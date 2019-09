Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 2 Settembre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Io che amo solo te, Jack Ryan - L'iniziazione, Wanted - scegli il tuo destino, Ma tu di che segno 6?, Caccia al ladro, 5 appuntamenti per farla innamorare, Immagina che, The Roommate.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Io che amo solo te, Jack Ryan - L'iniziazione, Wanted - scegli il tuo destino, Ma tu di che segno 6?, Caccia al ladro, 5 appuntamenti per farla innamorare, Immagina che, The Roommate.

Io che amo solo te

(Commedia, sentimentale, 2015, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Maria Pia Calzone, Eva Riccobono.



Io che amo solo te: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Io che amo solo te: Il film racconta la storia di Ninella, cinquant'anni, e del suo grande amore, don Mimì, con cui non si è mai potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia Chiara si fidanza proprio con Damiano, il figlio dell'uomo che Ninella ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia.

Jack Ryan - L'iniziazione

(Azione, thriller, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Kenneth Branagh con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Feore, Gemma Chan.



Jack Ryan - L'iniziazione: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Jack Ryan - L'iniziazione: Il film è un nuovo capitolo della serie con protagonista il celebre personaggio creato da Tom Clancy. In questo nuovo episodio, ritroviamo Ryan, giovane analista della CIA sotto copertura, che scopre un complotto russo per mandare in crash l'economia degli Stati Uniti con un attacco terroristico.

Wanted - scegli il tuo destino

(Azione, 2008, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Timur Bekmambetov con Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann, Common.







Trama del Film Wanted - scegli il tuo destino: Il venticinquenne Wes è un fannullone che odia la propria vita e non ha tutti i torti. Al lavoro il suo capo vive per tormentarlo di fronte agli altri impiegati che bivaccano davanti alle loro scrivanie. A casa, la sua ragazza regala favori sessuali a tutti tranne che a lui, compreso al suo ‘migliore’ amico. Non è strano quindi che il povero Wes ingerisca costantemente pillole contro gli attacchi di panico, trangugiandole come se fossero caramelle. Tuttavia, la patetica vita di Wes sta per cambiare, e la svolta eclatante gli risparmierà altri lunghi anni di insopportabile infelicità, e tutto grazie all'incontro con una giovane donna che gli punta contro una pistola fumante: fa il suo ingresso in scena la bellissima e sexy Fox.

Ma tu di che segno 6?

(Commedia, 2014, durata: 99 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Neri Parenti con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Pio D'Antini, Amedeo Grieco.



Ma tu di che segno 6?: Il trailer del film - HD



Trama del Film Ma tu di che segno 6?: L'oroscopo, quarta parola più cliccata sui motori di ricerca, che effetto ha sulla vita degli italiani?

Caccia al ladro

(Sentimentale, thriller, 1955, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Alfred Hitchcock con Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams (II), Charles Vanel, Brigitte Auber.







Trama del Film Caccia al ladro: L'americano John Robie, detto "il Gatto", era diventato celebre in Francia, prima della guerra, per la sua straordinaria abilità nel compiere furti di gioielli. Questa sua criminosa attività gli aveva fruttato però la prigione e soltanto i casi della guerra gliene avevano aperte le porte, permettendo a lui e ad altri detenuti di unirsi alla Resistenza. Terminata la guerra, gli ex detenuti hanno ottenuto definitivamente la libertà in riconoscimento dei servizi resi alla Francia. John Robie si è ritirato sulla Riviera francese in una lussuosa villa ma essendosi verificato nella regione un furto di gioielli, compiuto secondo il suo ben noto metodo, la tranquillità di Robie ne viene compromessa, in quanto la polizia sospetta di lui...

5 appuntamenti per farla innamorare

(Commedia, sentimentale, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Nia Vardalos con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes.







Trama del Film 5 appuntamenti per farla innamorare: Protagonista del film è Genevieve. Lei Adora il romanticismo, adora i fiori, adora il giorno di San Valentino. E tutto ciò si addice perfettamente alla proprietaria del delizioso negozio di fiori, "Roses for Romance", nel cuore di Brooklyn. Il suo unico problema, è che detesta le relazioni stabili. Ferita troppe volte in passato, quando si tratta di affari di cuore Genevieve non permette mai a nessun uomo di entrare nella sua vita. Per lei frequentare uomini è un gioco, ed è molto brava in questo. Non viene mai scaricata e non viene mai ferita perché non dà neanche il tempo alle relazioni di prendere una brutta piega. Un giorno incontra Greg. Uomo attraente, divertente, umile. Da poco trasferitosi a New York da Atlanta, Greg ha lasciato alle spalle una carriera di avvocato per aprire un nuovo ristorante, il "Get On Tapas." E come mai questo scapolo ideale è ancora single? Semplicemente perché Greg non riesce mai a capire le regole del corteggiare una donna e non sa neppure essere romantico.

Immagina che

(Commedia, drammatico, fantasy, 2009, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Karey Kirkpatrick con Eddie Murphy, Talen Ruth Riley, Thomas Haden Church, Vanessa Williams, Nicole Ari Parker, Catherine McGoohan.







Trama del Film Immagina che: Eddie Murphy interpreta un brillante dirigente finanziario che trascorre più tempo con il suo blackberry che con la sua figlioletta di sette anni. Nel momento in cui sopraggiunge una crisi nella sua carriera, in cui tutta la sua sicurezza inizia a vacillare, l’uomo troverà la soluzione dei suoi problemi, rivolgendosi al mondo immaginario di sua figlia.

The Roommate

(Thriller, horror, 2011, durata: 91 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Christian E. Christiansen con Leighton Meester, Cam Gigandet, Minka Kelly, Danneel Harris, Matt Lanter, Billy Zane.







Trama del Film The Roommate: Sara è una matricola al college. Le viene assegnata come compagna di stanza Rebecca, una ragazza che si rivela subito una psicopatica. Rebecca è ossessionata da Sara e comincia a prendere di mira tutte le persone che la circondano.

Altri film in onda questa sera:

Tutti i Film e i Programmi Stasera in TV