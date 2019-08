Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 19 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sister Act 2 - Più svitata che mai, Nemico Pubblico, The Losers, Lupin III VS Detective Conan, Pathfinder - la leggenda del guerriero vichingo, Chronicle, Shark Night 3D, Little Boy, Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro.

Sister Act 2 - Più svitata che mai

(Commedia, 1993, durata: 110 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Bill Duke con Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Barnard Hughes, Mary Wickes, James Coburn, Michael Jeter.







Trama del Film Sister Act 2 - Più svitata che mai: Quando le Sorelle del Convento di S. Caterina giungono in una scuola del centro di S. Francisco piena di adolescenti scalmanati, trovano un inferno nei corridoi e nelle aule devastate. Le suore si ritrovano nei guai. A questo punto solo una persona può ridar loro fiducia: una "rilucente" cantante di nome Deloris Van Cartier. Dopo tante preghiere le sorelle riescono a rintracciarla a Las Vegas, dove Deloris ha fatto carriera. Convinta dalle buone sorelle, Deloris accetta di rimettersi le vesti di suor Maria Claretta. Questa volta il suo travestimento deve riuscire ad ingannare quei furbacchioni degli studenti di musica della scuola. Grazie ad un programma di lezioni che non scorderanno mai, Deloris riesce a raggirare il dogma e a scuotere la religione mentre converte la sua "classe infernale" in un paradisiaco coro hip-hop che canta il Vangelo.

Nemico Pubblico

(Thriller, 1998, durata: 126 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Tony Scott con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, James LeGros.







Trama del Film Nemico Pubblico: A Baltimora, Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency (che dipende dal Dipartimento di Stato) non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Nella stessa città, Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie. Qui, precipitosamente, entra un uomo, che lui riconosce come un vecchio amico e che subito scappa. Robert gli va dietro ma può solo vederlo morire sulla strada mentre è inseguito. Poco dopo agenti federali si presentano a casa sua per indagare e fargli domande. Dean è ormai oggetto di una sorveglianza speciale ma lui non può saperlo perché non si è accorto che l'amico, prima di scappare, gli ha nascosto nella busta dei regali un registratore- spia.

The Losers

(Azione, avventura, drammatico, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Sylvain White con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short.



The Losers: Il trailer del film tratto dall'omonimo fumetto



Trama del Film The Losers: Il film racconta di un gruppo d'élite delle forze speciali americane che viene mandato nella giungla Boliviana in una missione di ricerca e distruzione. La squadra: Clay, Jensen, Roque, Pooch e Cougar si trova a essere l'obiettivo di un tradimento letale istigato dall'interno da un potente nemico conosciuto solamente col nome Max. Approfittando del fatto che si presume siano morti, gli uomini combattono strenuamente per dimostrare la propria innocenza e anche saldare il conto con Max. A loro si aggiunge la misteriosa Aisha, una bella agente con un suo piano e in grado di cavarsela egregiamente.

Lupin III VS Detective Conan

(Animazione, azione, 2014, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2

Un film di Hajime Kamegaki con le voci italiane di Stefano Onofri, Monica Bonetto, Alessandro Maria D'Errico, Antonio Palumbo, Alessandra Korompay, Rodolfo Bianchi, Debora Magnaghi.



Lupin III VS Detective Conan: Il trailer italiano del film



Trama del Film Lupin III VS Detective Conan: Il film racconta dell'avvincente inseguimento di Lupin da parte di Conan. Motivo della caccia: un prezioso diamante rubato con maestria da Lupin e la volontà, da parte di Conan, di sventare un altro grande furto architettato sempre, ovviamente, da Lupin 3. Riuscirà Conan a fermare Lupin, diversamente dall'inetto collega Zenigata?

Pathfinder - la leggenda del guerriero vichingo

(Azione, avventura, 2007, durata: 99 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Marcus Nispel con Karl Urban, Moon Bloodgood, Russell Means, Clancy Brown, Jay Tavare, Ralf Moeller.







Trama del Film Pathfinder - la leggenda del guerriero vichingo: Un ragazzo vichingo viene abbandonato dal suo clan dopo una cruenta battaglia. Viene così cresciuto con una tribù di nativi americani per poi scontrarsi con le sue origini... Chronicle (Horror, fantascienza, drammatico, 2012, durata: 84 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Josh Trank con Michael B. Jordan, Dane DeHaan, Michael Kelly, Ashley Hinshaw, Anna Wood, Alex Russell.



Chronicle: Il trailer italiano del film



Trama del Film Chronicle: Andrew, Matt e Steve sono adolescenti comuni, con cui tutti possono identificarsi; ognuno di loro ha una personalità ben distinta con cui affronta le normali difficoltà legate alla scuola, alle nuove amicizie, in una fase della vita in costante evoluzione. Sono imperfetti, goffi e un po' avventati. Sono come noi, e come molti di noi, sono ossessionati all'idea di raccontare la loro vita, sia gli eventi più ordinari, sia - come nel loro caso - quelli più straordinari. Perché Andrew, Matt e Steve s'imbattono in qualcosa che trascende la loro comprensione e quella di chiunque altro. I tre ragazzi, infatti, improvvisamente sviluppano incredibili capacità telecinetiche: per dirla nel linguaggio dei fumetti, sono dotati di superpoteri! Shark Night 3D (Thriller, horror, 2011, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di David R. Ellis con Sara Paxton, Joel Moore, Chris Zylka, Dustin Milligan, Katharine McPhee, Chris Carmack.







Trama del Film Shark Night 3D: Sette amici decidono di concedersi un weekend di vacanza nella villa dei genitori di uno di loro, situata su un isola nel mezzo di un lago salato vicino la costa della Louisiana. Tra feste, bagni e sci d'acqua, i ragazzi sembrano godersi la loro vacanza, fino al momento in cui il divertimento si tramuta in tragedia. Perché scopriranno ad altissimo prezzo che le acque del lago sono infestate da decine di affamatissimi e feroci squali.

Little Boy

(Drammatico, guerra, 2015, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Alejandro Gomez Monteverde con Jakob Salvati, Michael Rapaport, Cary-Hiroyuki Tagawa, Emily Watson, Kevin James, Ted Levine.



Little Boy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Little Boy: Il film è ambientato durante la Seconda guerra mondiale, sullo sfondo delle ostilità tra americani e giapponesi e racconta la sincera amicizia tra un anziano orientale e un ragazzino innocente che non conosce pregiudizi e che è pronto a tutto pur di far tornare suo padre dal fronte sano e salvo.

Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro

(Thriller, 1974, durata: 122 Min) in onda alle 21.35 su TV8

Un film di Guy Hamilton con Roger Moore, Christopher Lee, Richard Loo, Desmond Llewelyn, Marne Maitland, Lois Maxwell.







Trama del Film Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro: James Bond è ricercato dal killer Francisco Scaramanga, che colpisce le sue vittime con proiettili d'oro. I killer agisce per conto di una misteriosa organizzazione di Hong Kong, che intende sfruttare un apparato per la captazione dell'energia solare (inventato da uno scienziato britannico), per la costruzione di un'arma segreta. Recatosi in estremo Oriente, Bond non tarda a scoprire che il capo della gang è l'industriale cinese Hai Fah, cui presto si sostituisce lo stesso Scaramanga. Impegnato in un mortale duello, Bond raggiunge l'ambizioso killer nell'isolotto che gli fa da covo.

