Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 18 Febbraio 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43, L'ultimo dei templari, Deepwater - Inferno sull'Oceano, Closer, Quel mostro di suocera, Pianeta rosso, Shin Godzilla.

Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43

(Giallo, 2019, durata: 111 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Dominic Chianese, Sonia Bergamasco, Angelo Russo.



Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Clip Ufficiale del Film con Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta -HD



Trama del Film Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Il Commissario Montalbano è alle prese con tre storie che bussano alla sua porta dal passato. La prima riguarda la scoperta di un diario scritto nell'estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi. Il ragazzo, intriso di ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, una strage. Nella seconda è coinvolto un novantenne dall'aria arzilla, un certo John Zuck. L'uomo, vigatese di nascita, durante la Secondo Guerra Mondiale fu fatto prigioniero dai soldati americani, sbarcati in Sicilia. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, decise di restare negli Stati uniti e di farsi lì una nuova vita. Tornato a Vigata ha scoperto il suo nome inserito per sbaglio sul monumento dei caduti in guerra e chiede dunque a Montalbano se può aiutarlo a far cancellare il suo nome dalla lapide. La terza storia giunta dal passato arriva il giorno successivo all'incontro con Zuck. Un altro novantenne, Angelino Todaro, uno degli imprenditori più ricchi della zona, viene ritrovato morto assassinato. Tra le luminarie della festa di San Calorio, Salvo Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro...

L'ultimo dei templari

(Avventura, fantasy, thriller, drammatico, 2011, durata: 95 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Dominic Sena con Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan.



L'ultimo dei templari: Il trailer del film con Nicolas Cage



Trama del Film L'ultimo dei templari: Europa XIV secolo. Un cavaliere viene incaricato di scortare una ragazza accusata di stregoneria, fino ad un monastero dove verrà sottoposta ad un esorcismo e processata.

Deepwater - Inferno sull'Oceano

(Drammatico, azione, 2016, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Peter Berg con Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O'Brien, John Malkovich, Gina Rodriguez.



Deepwater - Inferno sull'Oceano: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Deepwater - Inferno sull'Oceano: Il 20 aprile 2010 sulla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, si è verificato uno dei più gravi disastri mondiali causati dall'uomo. Questo film racconta una storia di vitale importanza che molti non hanno visto: la storia dei 126 lavoratori che si trovavano a bordo della Deepwater Horizon quel giorno, sorpresi nelle più strazianti circostanze immaginabili - uomini e donne altamente specializzati che riponevano in un faticoso turno le speranze di tornare dalle loro famiglie ed alle loro vite sulla terraferma. In un attimo, si sono trovati catapultati nel giorno più brutto della loro vita, spinti a trovare il coraggio per combattere contro un inarrestabile inferno di fuoco nel bel mezzo dell'oceano e, quando tutto sembrava perduto, cercare di salvarsi l'un l'altro.

Closer

(Drammatico, commedia, sentimentale, 2004, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Mike Nichols con Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts, Nick Hobbs, Colin Stinton.







Trama del Film Closer: Closer, diretto da Mike Nichols a partire dalla commedia teatrale omonima di Patrick Marber, è ambientato nella Londra dei giorni nostri il film analizza le moderne relazioni di coppia, narrando le vicende di quattro personaggi e dei loro incontri fortuiti, attrazioni istantanee e tradimenti distratti.

Quel mostro di suocera

(Commedia, 2005, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Robert Luketic con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Annie Parisse.







Trama del Film Quel mostro di suocera: Dopo anni passati alla ricerca dell'Uomo Ideale, Charlotte "Charlie" Cantilini finalmente incontra l'uomo dei suoi sogni, Kevin Fields e scopre che la madre di lui, Viola (Jane Fonda), è invece la donna dei suoi incubi. Viola, conduttrice di notiziari televisivi da poco licenziata, ha il timore di perdere suo figlio, proprio come ha perso la sua carriera, ed è determinata a terrorizzare la di lui nuova fidanzata trasformandosi nella peggiore delle suocere. Mentre l'assistente di vecchia data di Viola, Ruby fa del suo meglio per aiutare Viola a mettere in atto i suoi pazzi progetti, Charlie decide di passare al contrattacco ed una volta gettato il guanto le due donne danno il via ad una guerra senza esclusione di colpi per stabilire chi delle due sarà la primadonna.

Pianeta rosso

(Azione, fantascienza, thriller, 2016, durata: 119 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Anthony Hoffman con Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore, Benjamin Bratt, Simon Baker, Terence Stamp.







Trama del Film Pianeta rosso: In un futuro ormai prossimo gli abitanti della Terra, che abitano un pianeta vicino al collasso, hanno una sola chance di sopravvivenza. Esplorare il 'pianeta rosso' e capire se possa essere abitabile. Ma il team tutto americano incaricato della spedizione incontrerà tanti pericoli.

Shin Godzilla

(Azione, fantascienza, 2016, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Hideaki Anno e Shinji Higuchi con Jun Kunimura, Shinya Tsukamoto, Satomi Ishihara, Hiroki Hasegawa.



Shin Godzilla: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Shin Godzilla: È una giornata tranquilla in Giappone, quando una strana fontana d'acqua erutta nella baia, provocando il panico, che si diffonde anche tra i funzionari di governo. Inizialmente si pensa a un'anomala attività vulcanica, ma un giovane dirigente osa chiedersi se possa trattarsi di qualcosa di vivo. Il suo incubo peggiore prende vita quando un mostro emerge dal profondo e comincia a seminare distruzione per la città. Mentre il governo cerca di salvare i cittadini, una squadra di volontari cerca di scoprire la debolezza della creatura. Ma il tempo non è dalla loro parte: la più grande catastrofe mai abbattutasi sul mondo evolve e lo fa davanti ai loro occhi.

