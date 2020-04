Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 13 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il sesto senso, Una folle passione, L'ultimo imperatore, The Words, Jurassic Park, Il segreto della sirena, Ninja Assassin

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Il sesto senso

(Thriller, drammatico, 1999, durata: 107 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di M. Night Shyamalan con Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris







Trama del Film Il sesto senso: Malcolm Crowe è un riconosciuto e premiato psicologo infantile che vive a Philadelphia con la moglie Anna. Un sera, tornando da una cena, trova in casa ad attenderlo Vincent Gray un suo ex paziente, ormai adulto, che minaccia di ucciderlo perché lo accusa di non averlo aiutato a guarire dalle sue allucinazioni. Gray gli spara e poi si suicida. Qualche tempo dopo Crowe, sopravvissuto allo sparo, prende in cura Cole, un timido bambino di nove anni, che gli confessa di riuscire a vedere e parlare con le persone morte. Inizialmente lo psicologo è scettico, ma è deciso a trovare il modo per aiutare il bambino. Così lo convince che se ha quegli eccezionali poteri, deve considerarli un dono e quindi usarli per aiutare le anime che gli parlano a risolvere ciò che di incompiuto non gli lascia abbandonare la terra. Così Cole entra in contatto con Kyra, una bambina che gli confessa di essere morta avvelenata di nascosto dalla madre che è affetta da un terribile disturbo mentale. La ragazzina ha una sorella e gli chiede aiuto per evitare che anche lei faccia la sua stessa fine. Cole forse ha trovato il modo di convivere con i fantasmi che vede e ad accettare il suo dono...

Una folle passione

(Drammatico, sentimentale, 2014, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Susanne Bier con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans, Toby Jones, Sean Harris, David Dencik, Kim Bodnia



Una folle passione: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Una folle passione: Una folle passione, film diretto da Susanne Bier, racconta una storia d'amore che sfocia nella follia e nell'ossessione, ambientata verso la fine negli anni Venti, durante la Grande Depressione, tra i monti del North Carolina. George e Serena Pemberton sono due giovani sposati da poco, molto innamorati l'uno dell'altra. I due gestiscono insieme l'industria di legname di George; infatti, mentre lui ne è il socio fondatore, lei supervisiona i taglialegna, caccia i serpenti a sonagli dalla zona e, grazie al suo occhio attento, riesce a salvare anche uno degli operai in pericolo. Ben presto la loro ditta diventa un vero e proprio impero, ma i Pemberton non permettono né al successo né a nessun'altro di frapporsi tra loro. George, però, nasconde qualcosa, un passato di cui Serena non è a conoscenza. Quando la donna scopre per caso il segreto del marito, qualcosa di oscuro si risveglia in lei e per timore che il suo amato George possa lasciarla, arriva a commettere l'inimmaginabile. Il solido legame che aveva tenuto uniti i Pemberton inizia a sgretolarsi pezzo dopo pezzo, trascinando la coppia verso un drammatico e tristo epilogo.

L'ultimo imperatore

(Drammatico, 1987, durata: 160 Min) in onda alle 21.15 su La7

Un film di Bernardo Bertolucci con John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Ying Ruocheng, Victor Wong, Wu Jun Mei, Fumihiko Ikeda







Trama del film L'ultimo imperatore: Nel 1950 un treno militare proveniente dalla Russia sovietica si dirige verso la Repubblica Popolare Cinese, trasportando alcuni prigionieri. Tra essi c’è Aisin-Gioro Pu Yi, l’ultimo imperatore della Cina. Consapevole dell’umiliazione che gli riserverà il futuro, Pu Yi tenta il suicidio tagliandosi le vene mentre rivive i momenti più importanti del suo passato. La mente di Pu Yi vaga fino al 1908 quando la stabilità dell’Impero Cinese è minacciata da una serie di cospirazioni e intrighi di palazzo. Dopo la morte del regnante, l’Imperatrice Vedova convoca il bambino di tre anni Pu Yi, figlio del principe Chun, entro le mura della Città Proibita e lo proclama suo erede. Cresciuto amorevolmente dalla balia Ar Mo e tra la falsità dei suoi collaboratori, il bambino è costretto a vivere un’esistenza ritirata e a contemplare la fine dell’impero, a seguito dalla guerra civile e dalla proclamazione della repubblica. Nel 1919 il precettore britannico Reginald Johnson giunge alla corte dell’imperatore e diventa suo precettore, lo introduce alla moda occidentale nonostante gli attriti con i consiglieri di palazzo. Pu Yi cresce ammirando l’Occidente e sognando di poter frequentare l’università di Oxford. Si torna nel presente. Pu Yi viene salvato da uno dei suoi aguzzini. Trattato alla stregua di un comune prigioniero, l’imperatore viene accusato di aver complottato con il Giappone ed è condannato alla rieducazione maoista. Pu Yi narra i fatti che lo condussero ad avvicinarsi alla sfera d’influenza nipponica, influenzato dalla giovane età e dalla promessa di esercitare i suoi poteri in Manciuria. Consegnato ai maoisti, l’ultimo imperatore trascorrerà nove anni costretto alla rieducazione comunista e sarà messo in libertà solo nel 1959, costretto a lavorare come giardiniere mentre vede la sua nazione crollare sotto le pressioni comuniste.

The Words

(Drammatico, thriller, 2012, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Brian Klugman, Lee Sternthal con Bradley Cooper, Zoe Saldana, Olivia Wilde, Dennis Quaid, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Ben Barnes,



The Words: Il trailer italiano del film



Trama del film The Words: Durante un incontro pubblico con i suoi lettori, lo scrittore Clayton Hammond comincia a leggere alcuni passi del suo ultimo romanzo di successo. Il protagonista del libro è Rory Jansen , anch'egli appassionato di scrittura, che tuttavia non riesce a trovare un editore che pubblichi il suo ultimo testo. Rory decide così di accettare un lavoro in un'agenzia letteraria, pur non abbandonando la speranza di veder realizzato, un giorno, il suo sogno. Nel frattempo, la vita privata va a gonfie vele: ha una compagna amorevole, Dora, che porta a Parigi in occasione del loro viaggio di nozze. Proprio nella capitale francese, Rory riceve da sua moglie una valigetta trovata in un negozio di antiquariato e che, solo una volta tornato nella sua casa di New York, scopre contenere un manoscritto. Spinto dalla bellezza della storia e dall'insistenza di Dora, convinta che sia farina del suo sacco, Rory pubblica il romanzo col suo nome. Il successo non tarda ad arrivare, ma il libro finisce tra le mani del vero autore, pronto a rivelare la sua identità. Ed è così che la storia di Hammond, di Rory e del "Vecchio Signore", padre del manoscritto, si uniscono nel più emozionante degli intrecci.

Jurassic Park

(Avventura, azione, fantascienza, horror, 1993, durata: 126 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello







Trama del Film Jurassic Park: La vicenda ha inizio quando l’eccentrico miliardario John Hammond invita il paleontologo Alan Grant e la paleobotanica Ellie Sattler su Isla Nubur. Qui i due scienziati sono sorpresi e scossi nel trovare un parco divertimenti popolato da veri dinosauri. Grazie alla clonazione, infatti, Hammond ha finanziato un progetto volto a riportare in vita gli animali estinti, rinchiudendoli poi in un sistema di gabbie elettrificate. Per conquistare i suoi investitori, tuttavia l’uomo ha bisogno del benestare di un gruppo di esperti. In compagnia del matematico Ian Malcom e dell’avvocato Donald Gennaro, Alan e Ellie si recano sull’isola per studiare lo straordinario lavoro genetico del dottor Henry Wu . Sull’isola sono invitati anche i nipoti di Alan, Tim e Lex, che si uniscono al safari organizzato da Hammond. L'uomo controllerà l’esperienza del gruppo dai monitor, assistito dall'ingegnere Ray Arnold. Quando il collaboratore di John, Dennis Nerdy si farà corrompere da un rivale del suo capo, il sistema di sicurezza collasserà improvvisamente e il gruppo si ritroverà a fronteggiare i feroci dinosauri. Mentre il gruppo trova riparo in un bunker di emergenza e Dennis paga per il suo tradimento e la sua sete di ricchezza, l’unica soluzione possibile sarà quella di disattivare il sistema. Ciò, tuttavia, provoca l’apertura degli unici recinti rimasti ancora sigillati e il conseguente assedio dei temibili velociraptor. Impossibilitati a lasciare il bunker e a contattare il mondo esterno, il gruppo dovrà fronteggiare le minacciose e aggressive creature, dimostrando che la potenza della scienza genetica sfugge al controllo umano.

Il segreto della sirena

(Avventura, fantasy, 2017, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Dustin Rikert con Caitlin Carmichael, Sydney Scotia, Jerry O'Connell, Barry Bostwick, Ronnie Gene Blevins, Jaimi Paige



Il segreto della sirena: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il segreto della sirena: Il segreto della sirena, film diretto da Dustin Rikert, racconta la storia di Ryan, un'adolescente di dodici anni orfana di madre. Dopo la morte del genitore, Ryan è stata costretta dal padre Matt a trasferirsi insieme a lui nel suo decadente villaggio natale, abitato ormai soltanto da qualche pescatore e dal nonno Art. Ryan prova a integrarsi, ma le risulta davvero difficile, eppure durante le sue passeggiate lungo il mare, scopre un posto che la colpisce sin da subito: una baia segreta, frequentata da tanti giocosi delfini. È proprio qui che un giorno Ryan salva la vita a una misteriosa ragazza di nome Coral, rimasta intrappolata in una rete da pesca, mentre nuotava. Le due giovani sembrano andare d'accordo sin da subito e tra loro si instaura un legame di amicizia, che si rafforza quando Coral rivela alla dodicenne di non essere una ragazza comune, ma una sirena. Coral permette a Ryan di accedere nel suo magico mondo e conoscere le altre sirene, con la promessa, però, che l'adolescente non riveli mai il loro segreto. Ryan accetta l'accordo e in cambio le creature marine le rivelano come salvare il fatiscente villaggio in cui vive.

Ninja Assassin

(Thriller, azione, 2009, durata: 99 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di James McTeigue con Rain, Naomie Harris, Ben Miles, Rick Yune, Stephen Marcus, Shô Kosugi, Togo Igawa







Trama del Film Ninja Assassin: Raizo è uno dei più temibili assassini del mondo, cresciuto ed addestrato ad essere un killer implacabile dal Clan Ozunu - una società segreta la cui esistenza è quasi considerata una leggenda. Dopo aver visto il suo migliore amico giustiziato dai suoi stessi capi, Raizo decide di abbandonare e Clan e sparire nel nulla, pianificando la sua vendetta. Nel frattempo, a Berlino, l'agente dell'Europol Mika Coretti è sulle tracce di un flusso di denaro destinato a pagare per assassinii politici commissionati a killer provenienti dall'Estremo Oriente. Disobbedendo agli ordini dei suoi superiori, Mika scopre negli archivi dei servizi segreti la verità dietro alcune uccisioni celebri; diviene così un bersaglio per il Clan Ozunu, che invia il letale Takeshi per ridurla al silenzio. Ma Raizo interviene per salvarla, scatenando così una guerra senza esclusione di colpi tra lui ed il Clan, potendo contare solo sull’aiuto di Mika...

Godzilla (fantascienza, azione, 1998, durata: 132 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Le comiche (comico, 1990, durata: 89 Min) in onda alle 21.25 su Cine34

Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati (sentimentale, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su La5

L'ultima carovana (western, 1956, durata: 88 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Hitman (azione, 2007, durata: 100 min) in onda alle 21 su 20

Una Giusta Causa (biografico, drammatico, 2018, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

L'Immortale (drammatico, thriller, 2019, durata: 115 Min) in onda alle 21.45 su Sky Cinema #IoRestoACasa 2

Non sposate le mie figlie 2 (commedia, 2019, durata: 99 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema #IoRestoACasa 1

