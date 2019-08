Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 12 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Chi è senza colpa, Una squadra da sogno, Sister Act, Frozen, La Legge del Signore, Vice, Open Water.

Chi è senza colpa (Drammatico, Thriller, 2014, durata: 107 minuti) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Michael R. Roskam con James Gandolfini, Tom Hardy, Noomi Rapace, James Frecheville, Matthias Schoenaerts, Elizabeth Rodriguez, John Ortiz, Michael Esper, Michael Aronov e Tobias Segal.



Chi è senza colpa: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film : Bob Saginowski è un ex criminale di Brooklyn che gestisce un bar insieme a suo cugino Marv. Il locale però è il centro di un sistema illecito per rifornire di denaro i gangster locali. I sui tentativi di condurre una vita normale con la sua ragazza e un cucciolo di pit bull salvato dalla strada si infrangono quando rimane coinvolto in una rapina andata male.

Una squadra da sogno (Commedia, 2016, durata: 95 minuti), in onda alle 21.20 su Cielo.

Un film di Thomas Sorriaux, con Medi Sadoun, Gérard Depardieu, Chantal Lauby, Barbara Cabrita, Patrick Timsit e Léa Lopez.







Trama del Film: E' la storia di Maxime Belloc (Medi Sadoun), un goleador che durante un momento di rabbia si rompe una gamba. L'infortunio lo costringe a una pausa forzata e il calciatore torna nella sua città natale, dove si dedica all'allenamento calcistico di alcuni ragazzi. Il periodo di convalescenza, però, sarà un modo per Maxime di riavvicinarsi anche al padre, con cui non ha più rapporti da 15 anni.

Sister Act - Una svitata in abito da suora (Commedia, 1992, durata: 102 minuti), in onda alle 21.25 su Rai 1.

Un film di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn, Robert Miranda, Richard Portnow, Jenifer Lewis, Jim Beaver, Joseph Maher, Rose Parenti e Charlotte Crossley.







Trama del Film: Il film racconta le disavventure di Deloris, cantante nei night club, involontaria testimone di un omicidio compiuto dal boss suo ex-amante. Dopo aver denunciato il crimine a un poliziotto, quest'ultimo, per proteggerla, la nasconde in un convento travestita da suora. Sulle prime, alle prese con la tonaca, il refettorio, la cella e tutti gli altri rituali del chiostro, la novizia appare un po' disorientata. Ma poi, poco per volta, ci prende gusto e trasforma lo scalcagnato coro di suorine del convento in uno straordinario "ensemble" vocale, che riempie di nuovo la chiesa di fedeli.

Frozen (Thriller, Drammatico, 2010, durata: 93 minuti), in onda alle 21 su 20.

Un film di Adam Green, con Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt, Adam Johnson e Kane Hodder.



Frozen: il trailer del film



Trama del Film: Il film racconta di come una normale gita in montagna si trasforma in un incubo agghiacciante per tre snowboardisti (Kevin Zegers, Shawn Ashmore e Emma Bell) bloccati sulla seggiovia prima della loro ultima discesa.

Quando i responsabili dell'impianto sciistico spengono le luci, il panico avvolge i tre man mano che si rendono conto di essere stati dimenticati lì, sospesi in aria senza alcuna via di fuga. Ben consci del fatto che l'impianto non riaprirà fino al weekend successivo, con i primi sintomi del congelamento e dell'ipotermia, i nostri protagonisti sono costretti a prendere iniziative disperate nel tentativo di abbandonare la montagna prima di morire congelati. Ma si rendono presto conto con terrore che non è solo il gelo che devono temere. Trovandosi a dover combattere ostacoli inaspettati, devono anche chiedersi se la loro volontà di vivere sia abbastanza potente da aiutarli a sfuggire a una delle morti più atroci possibili.

La Legge del Signore (Western, 1956, durata: 137 minuti), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di William Wyler, con Gary Cooper, Dorothy McGuire, Anthony Perkins, Richard Eyer, Robert Middleton e Phyllis Love.







Trama del Film: La famiglia di Jess Birdwell vive pacificamente nella propria fattoria, osservando rigorosamente i precetti della setta quacquera, che mettono al bando ogni forma di violenza. Certo, è difficile conservarsi pacifici quando la guerra bussa alla porta: imperversa infatti la guerra civile e i soldati sudisti saccheggiano ed incendiano le fattorie. Josh Birdwell, figlio di Jess, è molto turbato perché i suoi genitori non ammettono che gli uomini si armino per uccidersi, mentre tanti giovani s'arruolano nell'esercito dell'Unione, come ha fatto, tra gli altri, il suo amico Gard Jordan. Tornato dalla guerra, Gard invita i Birdwell alla festa del paese e balla con la graziosa Mattie, sorella di Josh, di cui è innamorato. Gard è incaricato di istituire la Guardia civile; malgrado i principi religiosi che gli vietano la violenza, Josh segue l'imperativo della coscienza, che gli impone di contribuire alla difesa, ed imbraccia il fucile. Sua madre Elisa è disperata, ma Jess trova giusto che il figlio obbedisca alla propria coscienza, anzi, quando il cavallo torna senza di lui, prende il fucile per andarlo a cercare

Vice (Azione, Fantascienza, 2015, durata: 96 minuti), in onda alle 21.15 su Rai 4.

Un film di Brian A Miller, con Bruce Willis, Ambyr Childers, Thomas Jane, Johnathon Schaech, Bryan Greenberg e Colin Egglesfield.



Vice: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film: Julian Michaels (Bruce Willis) ha progettato Vice, il più incredibile dei resort, un posto dove a gli ospiti è concesso tutto e dove possono mettere in atto le loro fantasie più estreme con gli abitanti artificiale del luogo, degli androidi che somigliano in tutto e per tutto a veri esseri umani. Tutto sembra andare bene finché Kelly (Ambyr Childers), uno degli androidi, acquisice un'autocoscienza e decide di fuggire dal resort. La "donna" si ritroverà in mezzo a due fuochi: da una parte i poliziotti mercenari al servizio di Michaels e Roy (Thomas Jane), un poliziotto deciso a far chiudere Vice e mettere fine alle indicibili violenze che si consumano in quel posto.

Open Water (Drammatico, Thriller, 2003, durata: 79 minuti), in onda alle 21.15 su Paramount Network.

Un film di Chris Kentis, con Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul Stein, Estelle Lau, Michael E. Williamson, Christina Zenarro e Jon Charles.







Trama del Film: Una coppia di americani, Daniel e Susan si concedono una vacanza su un'isola per evadere da una vita affogata nel lavoro. Appena giunti sull'isola che hanno scelto come meta delle loro vacanze, Daniel e Susan scoprono che la vacanza sta facendo bene anche alla loro relazione più intima, ultimamente caratterizzata dalla stanchezza. Il mattino seguente decidono di salire a bordo di un'affollata imbarcazione per prendere parte a una escursione subacquea della scogliera. Ma, per colpa di una serie di mancate comunicazioni e di un equipaggio distratto, dopo essere rimasti solo una quarantina di minuti sott'acqua, vengono lasciati lì, da soli...

