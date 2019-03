Stasera in TV: i Film di Oggi Lunedì 11 Marzo 2019

Oltre alla seconda puntata della Serie Tv Il Nome della Rosa, in onda alle 21.25 su Rai Uno, ecco i Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Big Eyes, John Wick, La Quinta Onda, Quella casa nel bosco, Quantum of Solace, Amore senza confini - Beyond Borders, Amore senza confini - Beyond Borders, Testimone involontario.

Big Eyes

(Biografico, drammatico, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Tim Burton con Christoph Waltz, Amy Adams, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Danny Huston, Terence Stamp.



Big Eyes: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Big Eyes: Il film racconta l'incredibile storia vera di una delle più leggendarie frodi artistiche della storia. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pittore Walter Keane raggiunse un enorme e inaspettato successo, rivoluzionando la commercializzazione dell'arte con i suoi enigmatici ritratti di bambini dai grandi occhi. Finché non emerse una verità tanto assurda quanto sconvolgente: i quadri, in realtà, non erano opera di Walter ma di sua moglie, Margaret. A quanto pare, la fortuna dei Keane era costruita su un'enorme bugia, a cui tutto il mondo aveva creduto: una storia così incredibile da sembrare inventata.

John Wick

(Thriller, azione, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di David Leitch e Chad Stahelski con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, Jason Isaacs.



John Wick: Il Trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film John Wick: Dopo l'improvvisa morte della moglie, John Wick riceve dalla donna un ultimo regalo: un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Ma il profondo cordoglio di John viene interrotto quando la sua Boss Mustang del 1969 attira l’attenzione del sadico malvivente Iosef Tarasof. Quando John si rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa sua, rubano l’auto, picchiano John fino a fargli perdere i sensi e uccidono il cucciolo. La banda non sa però di aver risvegliato uno dei più crudeli assassini che la malavita abbia mai conosciuto...

La Quinta Onda

(Thriller, drammatico, fantascienza, 2016, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di J Blakeson con Chloë Grace Moretz, Liev Schreiber, Maika Monroe, Nick Robinson, Maria Bello, Maggie Siff.



La Quinta Onda: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Quinta Onda: Il film racconta di quattro ondate di attacchi alieni che hanno decimato la popolazione sulla Terra. In uno scenario dominato dalla paura e dall'angoscia, l'adolescente Cassie cerca disperatamente di salvare il fratellino Sammy. Mentre si prepara all'inevitabile e letale quinta ondata, Cassie incontra un giovane misterioso che potrebbe rivelarsi la sua unica speranza. La giovane eroina potrà però fidarsi ed accettare il suo aiuto?

Quella casa nel bosco

(Horror, thriller, 2012, durata: 105 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Drew Goddard con Richard Jenkins, Bradley Whitford, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Kristen Connolly, Anna Hutchinson.



Quella casa nel bosco: il trailer italiano del film



Trama del Film Quella casa nel bosco: Un gruppo composto da cinque compagni di college va in gita in campagna, in una casetta isolata, per un week-end di dissolutezze, ma subisce l'attacco di orripilanti esseri sovrannaturali e trascorre una notte di infinito terrore tinto da fiumi di sangue. Ti sembra una storia già sentita? Aspetta! È solo la punta dell'iceberg...

Quantum of Solace

(Azione, avventura, 2008, durata: 106 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Marc Forster con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric.







Trama del Film Quantum of Solace: Tradito da Vesper, la donna che amava, 007 deve combattere l'istinto di trasformare la sua missione in una questione personale. Cercando di scoprire la verità, Bond e M interrogano Mr. White che rivela come l'organizzazione che ricattava Vesper sia molto più complessa e pericolosa di quanto immaginassero. Il lavoro di intelligence collega un agente MI6, che ha tradito l’agenzia, ad un conto bancario a Haiti dove, per uno scambio di persona, Bond conosce la bella e aggressiva Camille, una donna che ha una vendetta personale da portare a termine. Camille accompagna Bond da Dominic Greene, un uomo d'affari senza scrupoli, che è tra i membri principali della misteriosa organizzazione. In una missione che lo porta in Austria, Italia e in Sudamerica, Bond scoprirà che Greene è impegnato in una cospirazione per prendere il controllo di una delle risorse naturali più importanti del mondo, che lo spinge a stringere un patto con il generale in esilio Medrano.

Amore senza confini - Beyond Borders

(Drammatico, guerra, sentimentale, 2003, durata: 127 Min) in onda alle 21.15 su La5

Un film di Martin Campbell con Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo, Noah Emmerich, Yorick van Wageningen, Linus Roache.







Trama del Film Amore senza confini - Beyond Borders: Una giovane e brillante donna appartenete alla borghesia benestante di Londra, conosce, per caso, un'organizzazione umanitaria impegnata in prima linea in tutto il mondo. Sconvolta per essere stata catapultata, all'improvviso, dal mondo ovattato della Londra-bene a scenari disastrosi, finisce per innamorarsi del medico-avventuriero che le ha aperto gli occhi.

Testimone involontario

(Azione, 1997, durata: 95 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di David Hogan con Keenen Ivory Wayans, Robert Culp, Jon Voight, Paul Sorvino, Eddie Velez, Jill Hennessy.







Trama del Film Testimone involontario: Accusato ingiustamente dell'omicidio di un suo superiore, il sergente dei marines James Dunn viene imprigionato. Ma quando sembra, ormai, rassegnato a passare il resto della vita in prigione arriva l'occasione del riscatto: viene infatti reclutato per una missione segreta.

Altri film in onda questa sera:

Nascosti per sempre (drammatico, 2018, durata: 88 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

(drammatico, 2018, durata: 88 Min) in onda Scherzi del cuore (commedia, 1998, durata: 121 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

(commedia, 1998, durata: 121 Min) in onda A spasso con Daisy (sentimentale, 1989, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

(sentimentale, 1989, durata: 102 Min) in onda Il grande paese (western, 1958, durata: 165 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

