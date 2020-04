Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 9 Aprile 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il colore viola, Fuori controllo, Tutto tutto niente niente, The Departed - Il bene e il male, Captain America: Il primo vendicatore, Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma, Il Luogo delle Ombre

Il colore viola

(Drammatico, 1985, durata: 151 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Steven Spielberg con Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh, Akosua Busia, Desreta Jackson







Trama del film Il colore viola: Il colore viola, il film drammatico del 1985 diretto da Steven Spielberg, racconta la condizione delle donne afro-americane agli inizi del secolo scorso attraverso la storia lunga quaranta anni di una di loro. Nei primi anni del ‘900, in Georgia, la sedicenne Celie Harris, a seguito delle violenze sessuali subite dal padre (, partorisce due bambini che le vengono tolti con la forza per affidarli in adozione. Il padre, a questo punto, decide di disfarsi della ragazza, dandola in moglie ad Albert Johnson , un vedovo con tre figli che tutti chiamano Mister. Nella nuova casa il destino di Celie non cambia, ancora stupri e percosse per lei, non conosce affetto se non quello della sorella minore Nettie che la raggiunge nella nuova casa per sfuggire agli abusi del padre. Nel periodo in cui vivono insieme, Nettie insegna a Celie a leggere e scrivere ma, un giorno, decide di scappare perché Mister inizia a riservarle attenzioni inopportune che, presto, si trasformeranno in nuove violenze. Prima di andare, però, Nettie promette alla sorella maggiore che mai, per nessun motivo, smetterà di scriverle, fino al giorno della sua morte. Ma nessuna delle sue lettere arriverà mai alla destinataria, perché Mister le intercetterà tutte e le nasconderà sotto un’asse del pavimento.Passano gli anni e ritroviamo Celie adulta, completamente rassegnata al proprio destino, così sottomessa da considerare ormai giusto e normale il modo in cui viene trattata. Quando Harpo , il figlio maggiore di Mister, le chiede se deve picchiare la moglie Sofia per renderla più ubbidiente, come gli ha consigliato il padre, Celie risponde di sì, vedendo la violenza come unica relazione possibile fra un uomo e una donna. Nessuno squarcio di consapevolezza si insinua nella mente di Celie fino a quando nella sua vita non entra Shug Avery , cantante e ballerina ex amante di Mister, una donna indipendente e ribelle che instaura con Celie un rapporto molto profondo.

Fuori controllo

(Thriller, 2010, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Martin Campbell con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O'Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic, Peter Hermann



Fuori controllo: Il trailer del film con Mel Gibson



Trama del Film Fuori controllo: Thomas Craven è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma . La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo andata a trovare durante una pausa pranzo, quando improvvisamente viene colpita da un proiettile sulla schiena. Inizialmente i sospetti sull'assassino si concentrano tutti su qualche nemico di Thomas in cerca di vendetta, ma quando nessuna delle piste seguite sfocia in qualcosa di concreto, il detective decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio, scegliendo questa volta di concentrarsi sul passato e sui segreti di Emma. In breve tempo scoprirà che la figlia stava svolgendo un periodo di apprendistato presso la Northmoor, una grande organizzazione nel settore dello sviluppo e della ricerca: probabilmente qualcosa o qualcuno in quella azienda ha a che fare con la sua morte. Durante questa missione pericolosa, alla ricerca disperata dei colpevoli della morte della figlia, aiutato dalla migliore amica e dal fidanzato della giovane, Craven finirà col rimanere invischiato nello stesso temibile gioco in cui era finita Emma, un gioco di segreti, collusioni governative e spionaggio industriale. Lui è il solo a poter portare a galla la verità e fare giustizia.

Tutto tutto niente niente

(Commedia, 2012, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Paolo Villaggio, Nicola Rignanese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Lorenza Indovina



Tutto tutto niente niente: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film Tutto tutto niente niente: Perché Cetto La Qualunque, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato finiscono in carcere? E, soprattutto, perché riescono a uscirne? Qual è il destino che li unisce? C'è qualcuno che trama nell'ombra? O costui preferisce farlo in piena luce? Tre storie, tre personaggi con un destino che li accomuna: la politica con la "p" minuscola. Cetto La Qualunque, il politico “disinvolto” che abbiamo imparato a conoscere, questa volta alle prese con una travolgente crisi politica e sessuale (in lui le due cose viaggiano sempre di pari passo). Rodolfo Favaretto, che rincorre il sogno secessionista di un nordista estremo, e che per vivere e combattere la crisi commercia in migranti clandestini. Frengo Stoppato, un uomo stupefacente, in tutti i sensi, che torna dal suo buen retiro incastrato da una madre ingombrante, con un sogno semplice semplice: riformare la chiesa e guadagnarsi la beatitudine. Un ritratto folle ma non troppo dell'Italia di questi anni, in una girandola di situazioni paradossali e travolgenti. In realtà, forse, è semplicemente: neorealismo..

The Departed - Il bene e il male

(Drammatico, thriller, 2006, durata: 152 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin,



The Departed - Il bene e il male: il trailer del film



Trama del Film The Departed - Il bene e il male: Il film del 2006 è diretto da Martin Scorsese che racconta la vicenda di un boss mafioso, Frank Costello, che decide di far infiltrare una talpa nella polizia senza sapere però che la polizia architettato lo stesso piano. A Boston, il dipartimento della polizia dello stato del Massachusetts è intenzionata a porre fine all'impero del boss irlandese Frank Costello agendo dall'interno. Per questa ragione il capo della polizia Queenan recluta segretamente un giovane ragazzo cresciuto nei sobborghi criminali di Boston di nome Billy Costigan , per svolgere un'operazione sotto copertura allo scopo di incastrare Costello infiltrandosi nella sua banda.Contemporaneamente, il figlioccio di Frank Costello chiamato Colin Sullivan, è riuscito a farsi strada nella polizia di stato conquistandosi un posto all'interno dell'unità speciale anticrimine e viene scelto per seguire proprio la delicata missione che ha come obiettivo la distruzione di Costello. Ma quello che la polizia non sa è che Colin è una talpa di Costello a cui passa sottobanco le informazioni segrete della polizia. Nel frattempo anche Costigan riesce, non senza problemi, a guadagnarsi la fiducia del boss, che lo arruola nella sua banda e lo fa partecipare alle sue operazioni criminali. Rischiando più volte di essere scoperto, Billy inizierà a tenere aggiornata la polizia sulle mosse del boss, ma quando si accorge che la banda di Costello riesce a mandare a vuoto tutte le incursioni della polizia, l'agente sotto copertura intuisce che c'è una talpa all'interno della polizia. Allo stesso modo anche il boss mafioso si rende conto che tra i suoi scagnozzi è presente un infiltrato. Tra tradimenti, inseguimenti e scambi di identità, Costigan e Sullivan avranno un incarico speculare: scoprire sé stessi.

Captain America: Il primo vendicatore

(Avventura, azione, fantascienza, 2013, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Joe Johnston con Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Hayley Atwell, Natalie Dormer, Sebastian Stan



Captain America: Il primo vendicatore: il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Captain America : La vicenda è ambientata nel 1943, nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Durante una spedizione in Norvegia, il crudele Johann Schmidt, capo dell’Hydra, una società segreta legata a Hitler, riesce a entrare in possesso del Tesseract, un oggetto dagli enormi poteri. Intanto Steve Rogers un ragazzo gracile e malaticcio, ma profondamente patriottico, si reca alla prima edizione della Stark Expo insieme al suo migliore amico, il sergente James “Bucky” Barnes. L’ostinazione del giovane, che ha tentato innumerevoli volte di entrare nell'esercito degli Stati Uniti, attira l’attenzione di uno dei selezionatori, il Dottor Abraham Erskine, che decide di arruolarlo in una sezione speciale agli ordini del Colonello Chester Phillips e dell’Agente Peggy Carter. A Steve viene iniettato un siero speciale che lo trasforma in un super soldato, eliminando i suoi difetti fisici e facendolo diventare più alto e muscoloso. Tuttavia, durante l’esperimento, una spia dell’Hydra uccide il dottor Erskine e scappa con l’ultima fiala del siero. Inseguita dal “nuovo” Steve, lo scagnozzo di Schmidt muore e distrugge il siero, così come anche la possibilità di creare altri super soldati. Da questo momento in poi l’esistenza di Steve Rogers cambia radicalmente: chiamato da tutti Captain America, deve difendere il mondo dagli oscuri piani dell'Hydra, come solo un vero eroe sa fare…

Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

(Azione, avventura, 2006, durata: 153 Min) in onda alle 21.25 su Canale 5

Un film di Gore Verbinski con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Naomie Harris, Stellan Skarsgård, Tom Hollander







Trama del Film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma: Il film è il secondo capitolo della saga Pirati dei Caraibi e sequel de La maledizione della prima luna. Dopo aver liberato la Perla Nera dal terribile sortilegio del forziere azteco, Will Turner e Elizabeth Swan stanno per convolare a nozze. La cerimonia, tuttavia, è bruscamente interrotta da Lord Beckett che imprigiona la giovane e incarica Will di sottrarre a Jack Sparrow la bussola magica, in grado di indicare al suo possessore la posizione di ciò che brama di più. Il pirata, intanto, riceve la visita di ‘Sputafuoco’ Bill Turner che, incaricato da Davy Jones, lo invita ad onorare il patto stretto tredici anni prima e a unirsi alla ciurma dell’Olandese Volante, se non vuole essere perseguitato dal Kraken. Mentre Will scova Jack e lo salva da un’orda di cannibali, raggiungendo la sacerdotessa vudù, Tia Dalma, Elizabeth è liberata da suo padre e salpa in cerca dell’amato. Per placare l’ira di Jones, Sparrow cede Will al pirata, progettando di liberare l’amico dopo aver pugnalato il cuore del corsaro. Prima di partire alla ricerca del forziere fantasma di Jones, Sparrow fa ritorno a Tortuga dove arruola una nuova ciurma, a cui si uniscono Elizabeth e l’ex commodoro Norrington. L’Olandese Volante e la Perla Nera giungono sull’Isla Cruces, dove è nascosto il forziere ma qui Will, precedentemente liberato da Sputafuoco, Jack e Norrington entrano in competizione poiché tutti e tre vorrebbero ottenere il cuore di Jones. Accecato dalla furia, Davy invoca il Kraken che si scaglia contro la Perla Nera. La creatura esige la vita di Sparrow e il pirata sarà costretto a prendere una decisione inaspettata.

Il Luogo delle Ombre

(Thriller, fantasy, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film diStephen Sommers con Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Nico Tortorella, Melissa Ordway, Patton Oswalt



Il Luogo delle Ombre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il Luogo delle Ombre: Il Luogo delle Ombre, il film diretto da Stephen Sommers racconta di un mondo fantastico, sovrannaturale, abitato da anime che che cercano, costantemente, di interagire con il mondo vivente. Non parlano, ma cercano di comunicare con il cuoco di un fast food di una sperduta cittadina, eleggendolo a proprio - seppur riluttante - confidente. Odd Thomas pensa di essere un tipo normale, e anche con un certo talento, come cuoco del fast food di Pico Mundo, ma soprattutto innamorato della ragazza più bella che ci sia, Stormy Llewellyn. Forse il suo è un dono, forse è una sventura, questo Odd non lo sa, ma cerca di fare bella figura con gli spiriti silenziosi che lo circondano. A volte vogliono solo giustizia, e i consigli che Odd elargisce al capo della Polizia di Pico Mundo, Wyatt Porter, possono aiutare a trovare il colpevole di un efferato crimine. Altre volte, invece, quegli stessi spiriti possono sventare la strage. Ma stavolta è diverso. Sì, perché è arrivato un misterioso uomo in città. Ha un appetito vorace, un ufficio che straborda di documenti su peggiori killer del mondo e una schiera di spiriti simili a iene che lo seguono ovunque vada. Chi sia quell'uomo, e cosa voglia, non lo sanno nemmeno gli spiriti che circondano Odd. Il presagio più negativo è una pagina strappata da un calendario giornaliero. Il 15 agosto. Oggi è il 14 agosto. Tra poco meno di 24 ore, Pico Mundo sarà inghiottita dalla catastrofe. Mentre il male cova sotto il sole rovente, Odd viaggia nell'instabile prisma del suo mondo, per evitare il cataclisma, accompagnato dalla sua anima gemella e da una meno gradita accolita di alleati. Questa è la storia di due straordinarie giornate della vita di Odd, in cui si uniscono passato e presente, in cui fato e destino si confondono nel più terribile degli incubi, e un testamento per vivere la vita: con senno, se non con sicurezza, con coraggio, ironia, e la certezza di perseverare anche nelle difficoltà.

