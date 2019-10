Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 3 Ottobre 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il segreto dei suoi occhi, Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line, Big Eyes, The Losers, Prima o poi mi sposo, Il fuoco della vendetta - Out of the furnace, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il segreto dei suoi occhi, Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line, Big Eyes, The Losers, Prima o poi mi sposo, Il fuoco della vendetta - Out of the furnace, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!.

Il segreto dei suoi occhi

(Drammatico, sentimentale, thriller, 2015, durata: 129 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Ashley Walters, Antoine Bertrand.



Il segreto dei suoi occhi: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il segreto dei suoi occhi: Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza responsabilità e senza legami importanti fino a quando una delle sue vecchie fiamme gli lascia tra le braccia una bambina di pochi mesi, Gloria: sua figlia! Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo, quando Samuel e la piccola Gloria sono ormai inseparabili e felici, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite...

Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line

(Biografico, 2005, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di James Mangold con Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Shelby Lynne, Dan Beene.







Trama del Film Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line: La storia del giovane Johnny Cash e del suo turbolento rapporto d'amore con June Carter Cash. La storia ha inizio in Arkansas durante l'epoca della Depressione e mostra le origini del suono di Cash, quando era ancora semplicemente il figlio di un mezzadro, passando poi attraverso i suoi tour scatenati con pionieri del rock and roll come Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis e Waylon Jennings, e terminando la sua corsa con l'indimenticabile concerto del 1968 alla prigione di Folsom.

Big Eyes

(Biografico, drammatico, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Tim Burton con Christoph Waltz, Amy Adams, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Danny Huston, Terence Stamp.



Big Eyes: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Big Eyes: Il film è l'incredibile storia vera di una delle più leggendarie frodi artistiche della storia. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il pittore Walter Keane raggiunse un enorme e inaspettato successo, rivoluzionando la commercializzazione dell'arte con i suoi enigmatici ritratti di bambini dai grandi occhi. Finché non emerse una verità tanto assurda quanto sconvolgente: i quadri, in realtà, non erano opera di Walter ma di sua moglie, Margaret. A quanto pare, la fortuna dei Keane era costruita su un'enorme bugia, a cui tutto il mondo aveva creduto: una storia così incredibile da sembrare inventata.

The Losers

(Azione, avventura, drammatico, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Sylvain White con Zoe Saldana, Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans, Idris Elba, Jason Patric, Columbus Short.



The Losers: Il trailer del film tratto dall'omonimo fumetto



Trama del Film The Losers: Il film racconta di un gruppo d'élite delle forze speciali americane che viene mandato nella giungla Boliviana in una missione di ricerca e distruzione. La squadra: Clay, Jensen, Roque, Pooch e Cougar si trova a essere l'obiettivo di un tradimento letale istigato dall'interno da un potente nemico conosciuto solamente col nome Max. Approfittando del fatto che si presume siano morti, gli uomini combattono strenuamente per dimostrare la propria innocenza e anche saldare il conto con Max.

Prima o poi mi sposo

(Commedia, sentimentale, 2001, durata: 103 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Adam Shankman con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer, Kathy Najimy.







Trama del Film Prima o poi mi sposo: Mary Fiore è la più formidabile organizzatrice di matrimoni a San Francisco ma non ha tempo per l'amore che pure sogna. Mentre festeggia il suo accordo commerciale più remunerativo, l'organizzazione del matrimonio di un magnate di Internet, viene salvata dalla collisione con un cassonetto della spazzatura da un un uomo meraviglioso con cui passa un'incantevole serata. E' pronta a ricredersi sull'amore quando scopre che è lui lo sposo delle nozze che sta organizzando. Intanto suo padre sta preparandole un matrimonio combinato con Massimo Lanzetta, appena arrivato dalla Sicilia. Mary dovrà scegliere tra ragione e sentimento.

Il fuoco della vendetta - Out of the furnace

(Thriller, 2013, durata: 116 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Scott Cooper con Christian Bale, Zoe Saldana, Woody Harrelson, Casey Affleck, Willem Dafoe, Forest Whitaker.



Il fuoco della vendetta - Out of the furnace: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il fuoco della vendetta - Out of the furnace: Russell Baze non fa una vita facile. Di giorno, operaio senza nessuna prospettiva di futuro nell'acciaieria locale; di notte si prende cura del padre malato terminale. Suo fratello Rodney, reduce da una missione in Iraq, resta coinvolto nel giro di una delle più brutali organizzazioni criminali del nord est degli Stati Uniti che organizza incontri clandestini di lotta. Quando Rodney scompare misteriosamente, di fronte all'incapacità della polizia di fornire delle risposte credibili, Russell, che non ha niente da perdere, decide di mettersi personalmente alla ricerca del fratello, rischiando la vita pur di scoprire che fine abbia fatto.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!

(Poliziesco, 1971, durata: 192 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Don Siegel con Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andrew Robinson, John Larch.







Trama del Film Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!: A San Francisco l'ispettore Callaghan rende la vita difficile ai criminali. Ma un giorno un killer s'apposta sui tetti della città e spara ai passanti. Poi invia un biglietto alla polizia firmandosi Scorpio: si tratta di un assassino psicopatico, che ricatta la città minacciando di uccidere ancora se non riceverà 20.000 dollari. L'ispettore Callaghan viene incaricato del caso, Scorpio finisce in prigione ma viene subito scarcerato per mancanza di prove. A quel punto, Callaghan decide di agire al di fuori della legalità.

Altri film in onda questa sera:

Consulta tutti i programmi stasera in tv