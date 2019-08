Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 29 Agosto 2019

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Hunger Games - La ragazza di fuoco, Il gioco del ricatto, Un mondo perfetto, La matassa, Il genio della truffa, Le Crociate, Autumn in New York, Amore a mille... Miglia.

Hunger Games - La ragazza di fuoco

(Azione, avventura, fantascienza, 2013, durata: 146 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks.



Hunger Games - La ragazza di fuoco: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Hunger Games - La ragazza di fuoco: Katniss Everdeen torna a casa incolume dopo aver vinto la 74ª edizione degli Hunger Games, insieme al suo amico, il "tributo" Peeta Mellark. La vittoria però vuol dire cambiare vita e abbandonare familiari e amici, per intraprendere il giro dei distretti, il cosiddetto "Tour di Victor". Lungo la strada Katniss percepisce che la ribellione sta montando, ma che il Capitol cerca ancora a tutti i costi di mantenere il controllo proprio mentre il Presidente Snow sta preparando la 75ª edizione dei giochi, una gara che potrebbe cambiare per sempre le sorti della nazione di Panem.

Il gioco del ricatto

(Drammatico, 2019, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Doug Campbell con McKinley Blehm, Scottie Thompson, Lucas Kerr, Davida Williams, Erik Fellows, Matthew Pohlkamp.







Trama del Film Il gioco del ricatto: Rachel, accompagna la sua piccola Lindsey in gita scolastica allo zoo, ma durante l'escursione, la donna la perde improvvisamente di vista. Qualche istante più tardi, Rachel vede un uomo trascinare sua figlia su un furgone e fuggire via. In preda al panico, la donna si rivolge immediatamente alla polizia, ma improvvisamente le arriva una chiamata: una voce minacciosa le intima di fare esattamente ciò che dice o ucciderà sua figlia.

Un mondo perfetto

(Drammatico, 1993, durata: 138 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Clint Eastwood con Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T. J. Lowther, Keith Szarabajka, Mark Voges.







Trama del Film Un mondo perfetto: Butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall'infanzia. E' il 1963, e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett, coadiuvato da un'intera équipe comprendente, fra gli altri, la criminologa Sally Gerber.

La matassa

(Commedia, comico, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Mario Pupella, Anna Safroncik, Mariella Lo Giudice, Giovanni Martorana.







Trama del Film La matassa: Questa è la storia di una lite, anzi della lite. Quella lite, simile a tante altre che già erano state, ma che allontanò per sempre due fratelli, e le loro famiglie. Due fratelli che avevano sempre vissuto da fratelli, condividendo gioie e dolori, superando insieme le difficoltà della vita e dei loro caratteri, con amore. Lo stesso affetto che avevano trasferito ai loro figli, i due cugini, cresciuti per tanti anni come fratelli.

Il genio della truffa

(Commedia, 2003, durata: 120 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Ridley Scott con Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce Altman, Tim Maculan, Bruce McGill.







Trama del Film Il genio della truffa: Roy e Frank sono una coppia di piccoli truffatori professionisti attualmente impegnati nella truffa - "vendita di apparecchi per filtrare l'acqua" a persone che non sanno di pagare la merce dieci volte il suo valore, attirate dalle prospettiva di vincere premi favolosi, automobili, gioielli, viaggi vacanze che non vedranno mai. Ma la vita privata di Roy non è altrettanto riuscita. E' un agorafobo ossessivo-compulsivo (e fumatore accanito), senza relazioni personali significative, e quando le sue idiosincrasie iniziano a mettere in crisi la sua produttività criminale è costretto a chiedere aiuto ad uno psicoanalista…

Le Crociate

(Drammatico, guerra, storico, 2005, durata: 145 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Ridley Scott con Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas.







Trama del Film Le Crociate: Balian è un maniscalco che ha perso la famiglia e che ha rischiato di perdere anche la fede. Le guerre di religione che sconvolgono la remota Terra Santa gli sembrano lontane anni luce. Ma il destino bussa alla porta di Balian sotto le spoglie di un grande cavaliere, Godfrey di Ibelin, un crociato che dopo aver combattuto nel lontano Oriente ha fatto momentaneamente ritorno in patria, in Francia. Dichiarando di essere suo padre, Godfrey mostrerà a Balian che cosa voglia dire essere un cavaliere e lo porterà con sé in un favoloso viaggio attraverso i continenti per giungere fino in Terra Santa.

Autumn in New York

(Sentimentale, 2000, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Joan Chen con Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield.







Trama del Film Autumn in New York: Will Keane è un ristoratore di new York nonchè playboy dalla pessima fama che si avvicina ai 50 anni. Egli è un maestro delle relazioni senza impegno, finchè non si imbatte in un vicolo cieco a sorpresa rappresentato da Charlotte Fielding. Charlotte ha la metà degli anni di Will ma è perfetta per lui, la ragazza è uno spirito libero di ventun anni, desiderosa di sbocciare e di provare le emozioni della vita adulta. Will si abbandona alla sua passione per Charlotte, pensando che sia un'altra delle storie di breve durata. Ma niente di ciò che Will e Charlotte si trovano ad affrontare è rapido e facile...

Amore a mille...Miglia

(Commedia, sentimentale, 2010, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su La5

Un film di Nanette Burstein con Drew Barrymore, Christina Applegate, Justin Long, Ron Livingston, Kelli Garner, Natalie Morales.



Amore a mille...Miglia: Il trailer del film con Drew Barrymore e Justin Long



Trama del Film Amore a mille... Miglia: Il film ruota intorno alla storia di un giovane uomo e una donna che tentano di mantenere una relazione a lunga distanza...

Altri film in onda questa sera:

