Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 26 Settembre 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Grease - Brillantina, Bastille Day - Il colpo del secolo, Destini incrociati, Di nuovo in gioco, L'Ultimo Samurai, Nessuno mi può giudicare, Predestination, A United Kingdom.

Grease - Brillantina

(Commedia, musicale, sentimentale, 1978, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Randal Kleiser con Olivia Newton John, John Travolta, Stockard Channing, Jeff Conaway, Michael Tucci, Barry Pearl.







Trama del Film Grease - Brillantina: Nel corso delle vacanze estive, Danny conosce e passa molto tempo insieme a Sandy, una ragazza che però deve tornare in Australia. Sicuro di averla persa, il ragazzo la ritrova invece all'inizio dell'anno scolastico poiché, trasferitasi da Sidney, si è a sua volta iscritta alla "Rydell". Mentre Sandy cerca di fare amicizia con le Pink Ladies, Marty, Frenchy e Jean, capeggiate da Rizzo; Danny trascorre il suo tempo con gli amici Dooby, Sonny e Putzie. Anzi, non volendo perdere la sua fama di "duro", il ragazzo finge di essere indifferente al fascino della ragazza quando se la ritrova accanto. Sandy, allora, civetta con il culturista Tom; e Danny, ingelosito, tenta di iscriversi nelle squadre sportive della scuola.

Bastille Day - Il colpo del secolo

(Azione, thriller, 2016, durata: 92 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di James Watkins con Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon.



Bastille Day - Il colpo del secolo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Bastille Day - Il colpo del secolo: Un borseggiatore americano ed un agente della CIA dal temperamento irruento si ritrovano a far coppia per contrastare i piani di una pericolosa organizzazione criminale. Dopo gli attacchi terroristici che hanno coinvolto la città di Parigi, la tensione è alta nella capitale francese e i funzionari del governo stanno valutando se cancellare o meno la festa nazionale, il "Bastille Day". In realtà i disordini causati non sono altro che un diversivo, un preciso piano per mettere in atto "il colpo del secolo": rapinare la Banca di Francia.

Destini incrociati

(Drammatico, 1999, durata: 131 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Sydney Pollack con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack.







Trama del Film Destini incrociati: Come ogni mattina, Dutch Van Den Broeck, sergente presso il dipartimento Affari Interni della polizia di Washington, e la moglie Peyton si salutano per cominciare le rispettive giornate di lavoro. Qualche ora dopo, Dutch apprende la notizia di un disastro aereo: la linea è quella della moglie, lui cerca informazioni ma sembra che di Peyton non ci siano notizie. Anche Kay Chandler, deputata del New Hampshire impegnata nella campagna per la rielezione, sa che il marito Cullen sta andando a New York e non sospetta niente di più. Solo di fronte all'evidenza dei fatti, Dutch e Kay devono constatare che i rispettivi coniugi sono morti su quell'aereo.

Di nuovo in gioco

(Drammatico, 2012, durata: 111 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Robert Lorenz con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman, Scott Eastwood.



Di nuovo in gioco: Il trailer italiano del film



Trama del Film Di nuovo in gioco: Gus Lobel è da decenni uno dei migliori scout del baseball, sempre in cerca di nuovi talenti sportivi; tuttavia, malgrado cerchi a tutti i costi di nasconderlo, l'età avanza. Ma Gus, che è in grado di riconoscere il tipo di battuta solo dal rumore della mazza da baseball, si rifiuta di finire in "panchina" e di terminare così gli ultimi anni della sua brillante carriera. Purtroppo però non ha scelta. L'ufficio centrale degli Atlanta Braves inizia a mettere in discussione le sue capacità, specialmente in vista della selezione di un nuovo fenomeno del baseball. L'unica persona che potrebbe aiutarlo è l'unica alla quale Gus preferirebbe non doversi rivolgere: sua figlia Mickey, una giovane donna - avvocato di Atlanta - che grazie alla sua ambizione sta per diventare socio dello studio legale in cui lavora. Tra padre e figlia però non corre buon sangue...

L'Ultimo Samurai

(Azione, avventura, 2003, durata: 153 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Edward Zwick con Tom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Kuyuki.







Trama del Film L'Ultimo Samurai: Il capitano Nathan Algren è un uomo alla deriva. Ha rischiato la vita per lealtà verso il suo paese, ma dagli anni della guerra civile il mondo è cambiato. Il pragmatismo ha preso il posto del coraggio, l'interesse personale prevale sul sacrificio e il senso dell'onore non esiste più, soprattutto nel west. Da qualche parte nelle spietate pianure lungo le rive del wahita, Algren ha smarrito la sua anima. In un universo distante, un altro soldato vede andare in pezzi il suo mondo. E' katsumoto l'ultimo erede di una dinastia di guerrieri, i samurai, che hanno consacrato la loro vita al servizio dell'imperatore e del paese. Ma katsumoto non se ne andrà senza lottare. Le strade di questi due combattenti si incontreranno...

Nessuno mi può giudicare

(Commedia, 2011, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Dario Cassini.



Nessuno mi può giudicare: Il trailer del film con Paola Cortellesi e Raoul Bova



Trama del Film Nessuno mi può giudicare: In Nessuno mi può giudicare, la trentacinquenne Alice vive in una bella villetta di Roma nord con un marito, un figlio di 9 anni e tre domestici extra-comunitari. La sua vita sembra un sogno dorato ma si rivelerà ben presto un incubo. Suo marito, imprenditore nel ramo dei sanitari, muore in un incidente e il suo avvocato le spiega che è rimasta sul lastrico. A questo punto deve inventarsi qualcosa per salvare la sua vita e quella del figlio e l'unico modo che trova per guadagnare molto denaro in poco tempo è fare il mestiere più antico del mondo. Si informa su internet e si fa dare una mano da una che il "mestiere" lo fa da anni: Eva, una trentenne bellissima apparentemente superficiale e cinica.

Predestination

(Thriller, fantascienza, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Michael Spierig, Peter Spierig con Ethan Hawke, Noah Taylor, Sarah Snook, Christopher Sommers, Madeleine West, Freya Stafford.



Predestination: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Predestination: Al suo ultimo incarico, un agente che viaggia nel tempo dovrà catturare l'unico criminale sfuggitogli nel corso del tempo. Tratto dal racconto "Tutti voi zombie" del 1959 di Robert A. Heinlein, il film racconta la vita di un singolare agente che deve affrontare una serie intricata di viaggi spazio temporali, progettati per garantire l'applicazione della legge per l'eternità. Ora, al suo ultimo incarico, l'agente è all'inseguimento di un criminale che da sempre continua a sfuggirgli: l'obiettivo è salvare migliaia di vite messe in pericolo dai piani di questo terribile assassino.

A United Kingdom

(Drammatico, sentimentale, 2016, durata: 111 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Amma Asante con Rosamund Pike, David Oyelowo, Tom Felton, Charlotte Hope, Laura Carmichael, Jack Davenport.



A United Kingdom: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film A United Kingdom: Se c'è una forza che muove il mondo e può superare qualsiasi ostacolo, quella forza è l'amore. Tratto da un'incredibile storia vera, A United Kingdom, ne è la potente prova. Nel 1947, il principe del Botswana Seretse Khama, si innnamora e sposa l'impiegata britannica, Ruth Williams. Questa relazione interraziale, ai tempi dell'apartheid, desta forte scandalo, al punto da diventare un caso politico internazionale e obbligare Seretse e sua moglie all'esilio forzato.

