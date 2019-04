Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 25 Aprile 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il fidanzato di mia sorella, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Un amore così grande, Hotel Transylvania, Exodus - Dei e Re, Il Dottor T e le donne, Gothika, Prospettive di un delitto.

Il fidanzato di mia sorella

(Commedia, sentimentale, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Tom Vaughan con Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie.



Il fidanzato di mia sorella: Il trailer italiano del film



Trama del Film Il fidanzato di mia sorella: Richard Haig è un appassionato professore di poesia romantica al rinomato Trinity College di Cambridge con il vizio per le belle donne. Richard ha imparato ad essere un'autentica canaglia da suo padre Gordon, a sua volta professore di Inglese, vero e proprio donnaiolo da giovane che crede ancora con convinzione nell’amore libero. Ma Richard cerca qualcosa di più. Così quando Kate, la fidanzata di Richard, una studentessa americana di 25 anni, gli comunica di essere incinta, Richard è ansioso di diventare padre. Ma ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia, una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali. Presto scoprirà che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, altro non è che la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio.

Sherlock Holmes - Gioco di ombre

(Azione, giallo, avventura, 2011, durata: 129 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry.



Sherlock Holmes - Gioco di ombre: il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Sherlock Holmes - Gioco di ombre: In questo secondo capitolo il Professor Moriarty, una nuova acuta mente criminale con una intelligenza pari a quella di Holmes e con una predisposizione al male nonché una totale assenza di coscienza, potrebbe mettere in grande difficoltà Sherlock Holmes. Quando il Principe d'Austria viene trovato morto, tutte le prove raccolte dall'Ispettore Lestrade, indicano come causa della morte il suicidio. Eppure Sherlock Holmes deduce che il Principe è stato vittima di un omicidio, un omicidio che è soltanto il primo pezzo di un puzzle ben più grande e sinistro messo a punto dal Professor Moriarty.

Un amore così grande

(Commedia, sentimentale, 2018, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Cristian De Mattheis con Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Eleonora Brown.



Un amore così grande: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un amore così grande: Vladimir è un giovane ragazzo di San Pietroburgo che, dopo aver perso la mamma, parte alla volta dell'Italia, più precisapemente Verona, alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Quest'ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui aveva pochissimi anni. A Verona incontra Veronica, la figlia benestante di un'industriale, che di professione fa la guida turistica. Qui nasce il grande amore tra i due ragazzi. Un amore però pieno di ostacoli e di insidie, tra cui la nonna di Veronica che tenta di ostacolare i due con ogni mezzo.

Hotel Transylvania

(Animazione, commedia, family, 2012, durata: 91 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Genndy Tartakovsky con le voci italiane di Claudio Bisio, Davide Perino, Cristiana Capotondi, Paolo Marchese, Graziella Polesinanti.



Hotel Transylvania: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Hotel Transylvania: Benvenuti all'Hotel Transylvania, il sontuoso resort a cinque stelle di Dracula dove i mostri e le loro rispettive famiglie possono divertirsi, liberi di essere sé stessi, senza alcuna presenza umana a dar loro fastidio. Durante uno speciale fine settimana, Dracula invita alcuni dei mostri più famosi del mondo a celebrare insieme il 118mo compleanno della figlia Mavis. Tra questi, Frankenstein e consorte, la Mummia, l'Uomo Invisibile, una famiglia di lupi mannari, e tanti altri. Per Drac, intrattenere tutti questi mostri leggendari non è certo un problema, ma il suo mondo sembra sgretolarsi quando all'albergo arriva un ragazzo che si prende una bella cotta per la giovane Mavis.

Exodus - Dei e Re

(Drammatico, storico, azione, 2015, durata: 154 Min) in onda alle 21.30 su Rete 4

Un film di Ridley Scott con Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, John Turturro, Aaron Paul.



Exodus - Dei e Re: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Exodus - Dei e Re: L'epica avventura di un uomo che ha avuto il coraggio di sfidare la potenza di un impero. Usando effetti speciali allo stato dell'arte e un 3D immersivo, Scott porta nuova linfa alla storia di Mosè e alla sua lotta contro il faraone egizio Ramses, guidando 400,000 schiavi in un monumentale viaggio per fuggire dall'Egitto e dalle sue mortali piaghe.

Il Dottor T e le donne

(Sentimentale, 2000, durata: 118 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Robert Altman con Richard Gere, Helen Hunt, Liv Tyler, Farrah Fawcett, Laura Dern, Shelley Long.







Trama del Film Il Dottor T e le donne: Robert Altman firma questa volta una commedia leggera ma graffiante sulla crisi esistenziale di un affermato ginecologo che non ne può più di essere in balia delle numerose donne che lo circondano: moglie, figlie, pazienti e amante!

Gothika

(Horror, thriller, 2003, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Mathieu Kassovitz con Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles S. Dutton, John Carroll Lynch, Bernard Hill, Penélope Cruz.







Trama del Film Gothika: La dottoressa Miranda Grey viene accusata dell'omicidio di suo marito, direttore del Woodward Penitentiary for Women, dove anche lei lavora come psichiatra criminale. Lei non ricorda di aver commesso il crimine di cui è accusata e man mano che cerca di scoprire la verità e guadagnare la libertà viene ostacolata da un misterioso spirito vendicativo...

Prospettive di un delitto

(Drammatico, thriller, 2008, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Pete Travis con Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, William Hurt, Edgar Ramirez.







Trama del Film Prospettive di un delitto: Durante un discorso a Madrid, il Presidente degli Stati Uniti è vittima di un attentato e contemporaneamente una bomba uccide decine di persone. L'attentato viene visto da diverse prospettive, incluse quelle degli agenti segreti e degli attentatori stessi.

Altri film in onda questa sera:

