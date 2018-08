Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 23 Agosto 2013

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un momento di follia, Ti sposo ma non troppo, Jurassic Park, The Truth About Charlie, Prima e dopo, Fantozzi subisce ancora.

Un momento di follia (commedia, 2015, durata: 105 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Jean-François Richet con Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann, Alice Isaaz.



Un momento di follia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film: Antoine e Laurent sono amici di lunga data e, come di consueto, decidono di passare le loro vacanze insieme in Corsica con le loro rispettive figlie: Louna, di diciassette anni, e Marie, che ne ha già compiuti diciotto. Ma Louna si invaghisce del padre della sua amica ed una sera sulla spiaggia decide di sedurlo. Per lei è subito amore ma per Laurent non è stato altro che un momento di follia...

Ti sposo ma non troppo (commedia, 2014, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Chiara Francini, Paola Tiziana Cruciani, Fabio Avaro.



Ti sposo ma non troppo: Il trailer del film - HD



Trama del Film: Il film racconta la storia di Andrea, una giovane e affascinante donna delusa dall'amore, Luca, un fisioterapista single che si finge psicologo per sedurla, e di una coppia, Carlotta e Andrea, che entra in crisi alla vigilia del matrimonio. Per un casuale doppio scambio di identità, le vite dei quattro personaggi finiranno per intrecciarsi ed essere travolte dall'eterna ricerca dell'amore perfetto. Una moderna commedia degli equivoci in cui nessuno è quello che sembra e nessuno può scegliere di non amare.

Jurassic Park (avventura, 1993 durata: 126 Min) in onda alle 21.25 su Focus

Un film di Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello.







Trama del Film: Il magnate statunitense John Hammond ha realizzato in gran segreto, sull'isola Nublar, al largo del Guatemala, il parco divertimenti più ambizioso e fantastico della sua vita. Grazie al dottor Wu, uno scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del DNA, ha riportato in vita, utilizzandone il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel Giurassico, alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori. Per ottenere l'approvazione finale degli azionisti del grandioso progetto, specie in termini di sicurezza dei visitatori e pertinenza degli aspetti scientifici, Hammond invita per un week-end nell'isola il dottor Alan Grant, un esperto paleontologo; Ellie Sattler, paleobotanica; l'avvocato Donald Gennaro, in rappresentanza degli azionisti; un matematico, Ian Malcolm; i due suoi nipotini, Lex e Tim...

The Truth About Charlie (thriller, 2002, durata: 104 Min), in onda alle 21.10 su La5

Un film di Jonathan Demme con Mark Wahlberg, Thandie Newton, Tim Robbins, Park Joong-Hoon, Ted Levine, Jim Brooks, Lisa Gay Hamilton.







Trama del Film: Regina Lambert è una giovane donna che vive a Parigi e che ha deciso di divorziare dal marito Charles Lambert, un uomo tanto affascinante quanto misterioso che ha sposato da pochi mesi. Tornata a casa dopo una breve vacanza in Martinica (nel corso della quale ha maturato la decisione del divorzio) Regina scopre che Charles è morto in circostanze sospette e che tutti i loro soldi sono spariti. A tutto ciò si deve aggiungere che tre ex amici del marito pretendono la restituzione di una notevole somma di denaro e sono convinti che Regina sappia dove i soldi sono stati nascosti. Dopo l'iniziale momento di smarrimento, Regina decide di reagire e comincia ad indagare con l'aiuto di Joshua, un ragazzo conosciuto durante la breve vacanza in Martinica.

Prima e dopo (drammatico, 1996, durata: 108 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Barbet Schroeder con Liam Neeson, Meryl Streep, Edward Furlong, Julia Weldon, Daniel von Bargen, Alison Follond.







Trama del Film: In una villa confortevole di un piccolo centro alla periferia di Rochester, una sera d'inverno, fredda e nevosa, Ben Ryan riceve la visita preoccupata di un amico poliziotto che gli chiede la chiave del garage per controllare la sua automobile. Alla reazione di Ben, sorpreso per l'insolita domanda, l'amico gli dice che è stata trovata morta, orrendamente sfigurata, una ragazza frequentata da Jacob, il figlio sedicenne di Ben, che è stato visto poco prima con lei. Ben rifiuta ed esige un mandato di perquisizione, prima di lasciar scendere l'amico nel garage...

Fantozzi subisce ancora (commedia, 1983, durata: 85 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Riccardo Garrone, Andrea Roncato.







Trama del Film: Il ragionier Ugo Fantozzi, impiegato di concetto presso una grande azienda, è alle prese con le sue solite, umilianti disavventure. Dopo aver "coperto" i suoi colleghi assenteisti per tutta una giornata, viene aspramente redarguito per essere andato in bagno. Tornato a casa, deve affrontare la temibile riunione di condominio, dove nel corso di un'animata discussione gli viene demolita mezza casa. Ma non è finita; dopo una disastrosa esperienza con un "raid" a bordo di un camper di fortuna, il nostro eroe scopre che la sua bruttissima figlia Mariangela è incinta. Si reca con la moglie, coraggiosamente, a parlare con il padre del nascituro, e scopre che si tratta di una specie di maniaco sessuale che ha irretito sua figlia per scommessa...

Altri film in onda questa sera:



Basic (thriller, 2003, durata: 98 Min) in onda alle 21 su Iris

Il prescelto (horror, 2006, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Rete 4

Ticker (thriller, 2001, durata: 92 Min) in onda alle 21 su 20

Michael (commedia, 1996, durata: 108 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

L'asilo dei papà (commedia, 2003, durata: 93 Min) in onda alle 21.30 su Spike

The Millionaire Tour (azione, thriller, 2012, 84 Min) in onda alle 21.25 su Cielo