Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 22 Agosto 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Quello che so di lei, La vita segreta di mio marito, Arturo, Repo Men, Il 7 e l'8, The Cooler, Un povero ricco.

Quello che so di lei

(Drammatico, 2017, durata: 117 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Martin Provost con Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot, Pauline Etienne.



Quello che so di lei: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Quello che so di lei: Il mestiere dell'ostetrica affascina per la portata simbolica del compito: di guidare la nascita, scortare alla vita. Quello che so di lei è il delicato omaggio, volutamente privo di derive autobiografiche, che Martin Provost dedica all'avvincente professione, attraverso il ritratto di una donna dall'etica ineccepibile e il suo rapporto in divenire con la stravagante matrigna.

La vita segreta di mio marito

(Thriller, 2018, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Tamar Halpern con Helena Mattsson, Josh Kelly, Briana Evigan, Sofia Mattsson, Brock Harris.







Trama del Film La vita segreta di mio marito: Avery è una donna che sta tentando di superare la morte del marito avvenuta durante un incidente. Un giorno, dopo il tentato rapimento del figlio, la giovane vedova si innamora perdutamente dell'uomo che l'aiuta a salvare il suo bambino: l'affascinante Alex. A distanza di due mesi dal loro primo incontro, i due decidono di convolare a nozze, ma il loro idillio d'amore è destinato a trasformarsi presto nel peggiore degli incubi. Avery scopre infatti che il suo nuovo marito, in apparenza l'uomo perfetto, ha un'altra moglie.

Arturo

(Commedia, 2011, durata: 110 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Jason Winer con Russell Brand, Helen Mirren, Greta Gerwig, Jennifer Garner, Geraldine James, Luis Guzmán.



Arturo: il trailer del film con Russell Brand e Jennifer Garner



Trama del Film Arturo: Il playboy milionario Arthur, obbligato dalla madre, sta per sposare una donna ricca ma che non ama, e continua continua a comportarsi in modo irresponsabile tra grandi bevute e feste modane. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando si innamora della bellissima Naomi, una guida turistica e aspirante scrittrice di libri per bambini. Arthur dovra fare una scelta tra l'amore e i soldi.

Repo Men

(Fantascienza, thriller, 2010, durata: 111 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Miguel Sapochnik con Forest Whitaker, Jude Law, Liev Schreiber, Alice Braga, Carice van Houten, Liza Lapira, RZA.







Trama del Film Repo Men: Ambientata in un futuro prossimo, la storia del film ruota intorno ad un replicante, in parte umano ed in parte bionico, che si sottopone un trapianto di cuore ma è costretto alla fuga a causa delle estreme difficoltà economiche per le spese mediche.

Il 7 e l'8

(Commedia, 2007, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giambattista Avellino con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Consuelo Lupo, Eleonora Abbagnato, Andrea Tidona, Lucia Sardo.



Il 7 e l'8: Il Trailer Ufficiale del Film con Ficarra & Picone



Trama del Film Il 7 e l'8: Tommaso e Daniele sono due individui profondamente diversi, per temperamento, storia personale e livello sociale. Daniele frequenta senza troppi slanci la Facoltà di Giurisprudenza, e con lo stesso entusiasmo, una fidanzata politicamente corretta che fa l'assistente all'Università. Il padre colonnello dei carabinieri gli ha sempre insegnato a rigare dritto e stare alla larga dai perditempo. Ma il destino, che la sa più lunga, mette sulla sua strada un tipo poco affidabile, un ladro di segnali stradali e taroccatore di professione, specializzato in dvd e schede telefoniche, che guarda caso è nato il suo stesso giorno, nella stessa città, persino nello stesso ospedale. Una volta incontrati i due, loro malgrado, non potranno più dividersi.

The Cooler

(Drammatico, sentimentale, 2003, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Wayne Kramer con William H. Macy, Alec Baldwin, Maria Bello, Shawn Hatosy, Ron Livingston, Paul Sorvino.







Trama del Film The Cooler: Shelly Kaplow è il manager dell'hotel e casino Shangri-La ed è infastidito dalla piega disneyana che la città del gioco e delle scommesse ha preso negli ultimi anni. Lui è uno della vecchia scuola che ama il Rat Pack e, quando necessario, adotta i metodi della vecchia scuola: minacce, intimidazione e violenza nei confronti dei clienti che non sono i benvenuti nel suo casino. Uno dei suoi sistemi per "raffreddare" i giocatori troppo fortunati è quello di mettergli vicino Bernie Lootz, un tizio che è un loser a tutti gli effetti, uno sfigato che porta letteralmente sfiga. Nella sua ultima settimana di lavoro, prima di lasciare Las Vegas per sempre, Lootz conosce la nuova cameriera del casino Natalie Belisario che sorprendentemente è attratta da lui. Una donna nella sua vita era l'ultima cosa che potesse aspettarsi... vale forse la pena di rimanere ancora a Las Vegas?

Un povero ricco

(Commedia, 1983, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Pasquale Festa Campanile con Renato Pozzetto, Ornella Muti, Piero Mazzarella, Ugo Gregoretti, Corrado Olmi, Patrizia Fontana.







Trama del Film Un povero ricco: Eugenio è un industriale quarantenne ossessionato dall'incubo del crack finanziario. Poiché i suoi incubi gli impediscono di essere sereno, ricorre ad uno psicologo, il quale gli consiglia di "allenarsi" a fare il povero, per riuscire a ritrovare se stesso o, nella peggiore delle ipotesi, per essere pronto a tutto. Così, lasciata la sua lussuosa villa ed affidato il suo impero economico ai suoi amministratori, Eugenio si fa assumere come usciere in una delle sue fabbriche, ma non appena si rende conto che sta per fare carriera, si fa licenziare. Intanto conosce Marta, una ragazza sola costretta a fare i salti mortali per sbarcare il lunario, e se ne innamora...

