Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 21 Febbraio 2019

Oltre alla nuova puntata della Fiction Che Dio ci aiuti 5, in onda alle 21.25 su Rai Uno, ecco i Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il caso Spotlight, Killing Season, Point Break, L'altra donna del re, Lontano da lei - Away from Her, Olé, Frequency - Il futuro è in ascolto.

Il caso Spotlight

(Drammatico, 2015, durata: 128 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Tom McCarthy con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber, Billy Crudup.



Il caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il caso Spotlight: Il film racconta la storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe soprannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della Chiesa Cattolica degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata col Premio Pulitzer.

Killing Season

(Azione, thriller, 2013, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Mark Steven Johnson con Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin.



Killing Season: Il trailer del film con Robert De Niro e John Travolta



Trama del Film Killing Season: Nelle terre sperdute di Smoky Mountain, un veterano americano della guerra in Bosnia vive isolato in una capanna nei boschi La sua esistenza è tranquilla finché un giorno, uno straniero, un ex soldato serbo, anche lui veterano della Bosnia giunge nei paraggi assetato di vendetta.

Point Break

(Azione, thriller, 2015, durata: 113 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Ericson Core con Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Matias Varela.



Point Break: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Point Break: Johnny Utah è giovane agente dell'FBI che si infiltra in un gruppo itinerante di atleti amanti del brivido, capeggiati dal carismatico Bodhi. Gli atleti sono sospettati di crimini perpetrati in maniera estremamente inusuale. Sotto copertura, con la moglie costantemente esposta a imminenti pericoli, Utah dovrà trovare chi è la mente che si nasconde dietro crimini apparentemente inconcepibili.

L'altra donna del re

(Thriller, storico, 2008, durata: 115 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Justin Chadwick con Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, David Morrissey, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance.







Trama del Film L'altra donna del re: Il film è un’avvincente e sensuale storia d’amore, di intrighi, e tradimenti, sullo sfondo di un momento storico particolarmente delicato e di grandi trasformazioni. Due sorelle, Anna e Maria Bolena, vengono spinte dalla sfrenata ambizione del padre e dello zio, che mirano ad accrescere il potere e lo status della famiglia, a conquistare l’affetto del re d’Inghilterra. Le due ragazze vengono catapultate, dalla loro tranquilla vita di campagna, nell’eccitante e pericolosa vita di corte, e ciò che inizia come un semplice tentativo di aiuto per la loro famiglia, si trasforma gradualmente in una spietata rivalità fra le due, al fine di ricevere i favori del re.

Lontano da lei - Away from Her

(Drammatico, 2006, durata: 110 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Sarah Polley con Julie Christie, Gordon Pinsent, Olympia Dukakis, Murphy Aubrey, Kristen Thomson, Wendy Crewson.







Trama del Film Lontano da lei - Away from Her: Dopo quasi 50 anni di matrimonio, Grant e Fiona sono più legati che mai ed il loro rapporto è fatto di amore, tenerezza, condivisione e serenità. Il passato getta un'unica ombra sul loro matrimonio, un'ombra che paradossalmente rende ancora più solido il legame. Ma tutto questo è destinato a cambiare quando Fiona viene colpita dal morbo di Alzheimer ed è costretta al ricovero ed alla separazione da Grant. Grant dovrà imparare a vivere da solo, assistendo da lontano una moglie che fa sempre più fatica a riconoscerlo e che si avvicina sempre di più ad un paziente della sua clinica.

Olé

(Commedia, 2006, durata: 104 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Carlo Vanzina con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo.







Trama del Film Olé: Due insegnanti di un liceo milanese, Archimede e Sasà, decidono di accompagnare i loro studenti in Spagna per il viaggio scolastico. I due si detestano a causa di una vecchia ruggine nata dieci anni prima per un'avvenente insegnante di nome Margherita. Una sera a Siviglia il destino si diverte con loro...una nuova "Margherita" irrompe nella loro vita.

Frequency - Il futuro è in ascolto

(Drammatico, 2000, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Focus

Un film di Gregory Hoblit con Dennis Quaid, James Caviezel, Jack Shepard, Andre Braugher, Shawn Doyle, Stephen Joffe.







Trama del Film Frequency - Il futuro è in ascolto: Un padre e un figlio si ritrovano in due mondi paralleli a tentare di fermare un orribile crimine. In un approccio rinnovato al tema del viaggio nel tempo, il giovane John Sullivan, nel bel mezzo di una tempesta - il giorno prima dell'anniversario della morte del padre, trova l'attrezzatura da radioamatore di lui nella casa che ha ereditato. Comincia a giocarci e si trova a parlare con un pompiere che sta aspettando il "World Series" del 1969. Capisce di parlare con suo padre, un pompiere morto eroicamente nell'incendio di Bruxton, ancora vivo e vegeto in quella casa trent'anni prima. Passa tutta la notte a parlare con lui, gli esprime tutto il suo amore e capisce anche che può cambiare il corso degli eventi.

Altri film in onda questa sera:

Zohan (commedia, 2008, durata: 113 Min) in onda alle 21.30 su Spike

(commedia, 2008, durata: 113 Min) in onda La maschera di Zorro (avventura, 1998, durata: 136 Min) in onda alle 21.25 su Nove

(avventura, 1998, durata: 136 Min) in onda Silverado (western, 1985, durata: 128 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

(western, 1985, durata: 128 Min) in onda Willow (commedia, fantasy, 1988, durata: 123 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

(commedia, fantasy, 1988, durata: 123 Min) in onda Bound - Torbido inganno (thriller, 1996, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Consulta tutti i programmi stasera in tv