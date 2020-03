Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 19 Marzo 2020

Anticipazioni TV

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Benvenuti al Nord

(Commedia, 2012, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Valentina Lodovini, Giacomo Rizzo, Nando Paone



Benvenuti al Nord: Il full trailer del film



Trama del Film Benvenuti al Nord: Benvenuti al Nord, film commedia diretto da Luca Miniero, è il sequel di Benvenuti al Sud. A distanza di due anni dagli eventi raccontati nel primo capitolo, la vita dei due protagonisti, Alberto Colombo e Mattia Volpe si svolge in apparente serenità: il primo vive a Milano, dove dirige un ufficio postale; l’altro invece è postino a Castellabate, dove abita con la madre, la moglie Maria e il figlio Edinson. Tuttavia, proprio la convivenza tra moglie e suocera arriva a diventare insopportabile, fino al punto di spingere Maria a lasciare il marito che, per riconquistarla, decide di fare un gesto estremo: farle credere di trasferirsi al Nord, dimostrandogli finalmente di essere un uomo maturo che può badare a stesso e alla sua famiglia.

Revenant - Redivivo

(Drammatico, western, avventura, 2015, durata: 156 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher



Revenant - Redivivo: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Revenant - Redivivo: Il film è ambientato in Dakota nel 1823. Un gruppo di cacciatori, guidati da Hugh Glass , è attaccato dalla tribù nativa Arikara, che miete molte vittime. Terrorizzati dalla possibilità di un nuovo assalto, i superstiti abbandonano la nave con la quale stanno risalendo il corso del fiume, poiché sarebbero troppo esposti, e decidono di nascondere le pellicce per far torno a piedi al villaggio. Mentre cammina nel bosco, Glass viene attaccato da un orso grizzly e ingaggia una lotta massacrante con l’imponente animale. Pur riuscendo ad abbattere la bestia selvatica, il cacciatore riporta gravi ferite e non può continuare il viaggio. Dal momento che gli Arikara sono sulle tracce dei cacciatori e Glass sembra sul punto di morire, il capo della spedizione decide di lasciarlo nel bosco. Glass è assistito dal figlio Hawk, dal gentile Bridger e dallo spietato cacciatore John Fitzgerald. Quest’ultimo accetta di sorvegliare il moribondo e di dargli una degna sepoltura, in cambio di una cospicua somma di denaro.

Matrix

(Azione, fantascienza, 1999, durata: 136 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga, Joe Pantoliano







Trama del Film Matrix: Thomas Anderson / Neo è un programmatore della Metacortex, virtuoso cittadino di giorno, mentre di notte è un pericoloso hacker. A causa dei suoi illeciti, è tenuto sotto osservazione dagli agenti Smith, Brown e Jones, che gli inseriscono una cimice nel corpo per controllarlo. Incontra un'altra hacker, Trinity , che gli propone di seguirlo per conoscere il suo capo Morpheus ,il quale gli spiegherà tutto riguardo ad una realtà chiamata Matrix. Neo accetta incuriosito, e dopo averlo liberato dalla cimice, Trinity lo conduce da Morpheus, il quale lo pone di fronte ad una scelta: continuare a vivere la vita come l'ha conosciuta fino a quel momento, oppure scoprire la verità. Neo decide di rischiare e si risveglia in una realtà totalmente diversa, un mondo post-apocalittico del XXIII secolo dove le macchine controllano tutto e utilizzano gli uomini come fonte di energia (non potendo più utilizzare la luce solare, ormai oscurata), coltivandoli in uteri artificiali collegati a cavi elettrici che li tengono vivi e cerebralmente attivi, in una vita simulata e programmata dall'intelligenza artificiale chiamata Matrix, costruita sul modello della terra del 1999, dove gli esseri umani nascono, crescono e muoiono, vivendo in una realtà virtuale a loro insaputa.

La Meccanica delle ombre

(Drammatico, thriller, 2016, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Thomas Kruithof con François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydès, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Daniel Hanssens, Bruno Georis



La Meccanica delle ombre: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film La Meccanica delle ombre: La meccanica delle ombre, il film diretto da Thomas Kruithof, segue le vicende di Duval, un contabile meticoloso e riflessivo che ha un passato da alcolista. Dopo essere stato licenziato a causa di esuberi finanziari, Duval fatica non poco a trovare un nuovo posto di lavoro. L’occasione gli si presenta un giorno grazie a una misteriosa organizzazione che gli chiede di trascrivere delle intercettazioni telefoniche. Avendo estrema necessità di soldi, Duval non si pone tante domande e accetta l’impiego che gli è stato offerto. Ben presto, però, l’uomo capisce di aver sbagliato di grosso, ritrovandosi invischiato in un complicato intrigo politico che coinvolge sia i servizi segreti che il governo francese. Pentito della sua superficialità iniziale, Duval dovrà capire come comportarsi avendo una sola certezza: qualunque sia le decisione che prenderà, uscirne non sarà facile né tanto meno indolore

Ghost - Fantasma

(Sentimentale, fantasy, 1990, durata: 116 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Jerry Zucker con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles







Trama del Film Ghost - Fantasma: Sam Wheat lavora in banca e convive felicemente in un loft a New York con la sua fidanzata Molly Jensen, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati e prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati: una sera, mentre stanno tornando a casa dopo essere stati a teatro, vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Al defunto, però, viene permesso di restare sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso e per proteggere l'amata Molly, del tutto ignara del fatto che accanto a lei c'è sempre il vigile spirito di Sam.

King Arthur

(Fantasy, avventura, azione, storico, 2017, durata: 126 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Guy Ritchie con Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis, Katie McGrath, Aidan Gillen, Millie Brady



King Arthur: Trailer finale ufficiale italiano - HD



Trama del Film King Arthur: King Arthur è un film del 2017 diretto da Guy Ritchie, ispirato a 'La morte di Artù' di Thomas Malroy. Quando Camelot è minacciata dall’attacco di Mordred e dal suo temibile esercito di maghi, il re Uther Pendragon deve difendere il regno.Accecato dalla brama di potere, il fratello del re, Vortigern, complotta segretamente con le streghe del mare, che lo trasformano in un invincibile soldato demoniaco.Grazie alle sue nuove capacità, Vortigern riesce ad uccidere la famiglia reale, ad eccezione dell’erede al trono. Il bambino, fuggito a bordo di una nave, è accolto dalle donne di un bordello che gli danno il nome di Artù.Alcuni anni dopo, Artù è un giovane e abile guerriero, cresciuto per la strada con gli amici Tristan e Mangiagalli. Un giorno, i giovani vendicano il sopruso di un gruppo di feroci vichinghi, ignari del fatto che questi siano ospiti di sua maestà. In breve tempo, le maschere nere del re catturano il giovane nonostante la sua resistenza.Artù scopre che, nei pressi del castello di Camelot, è apparsa una spada magica conficcata nella roccia e che il re vuole che qualcuno la estragga al suo posto. Il giovane riesce nell’impresa ma, sopraffatto dai poteri della lama, sviene ed è condotto alle prigioni.

Attacco al Potere - Olympus Has Fallen

(Azione, thriller, 2013, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser,



Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il giorno della Vigilia di Natale, un attacco terroristico all'auto del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher provoca la morte della First Lady e di alcune guardie del corpo. L'agente Mike Banning viene punito da Asher per aver scelto di salvare lui e non sua moglie, costringendolo al reintegro forzato nel Ministero del Tesoro.Tempo dopo, il ministro della Corea del Sud fa visita alla Casa Bianca ma l'incontro con il presidente è impedito da un attacco terroristico. In pochi minuti, un gruppo di nazionalisti della Corea del Nord, capitanato dal feroce Kang Yeonsak, irrompe nello Studio Ovale e sequestra la delegazione sudcoreana ed americana. Kang vuole ottenere il codice Cerbero, che gli permetterebbe di comandare a distanza il comparto missilistico statunitense per mettere fuori gioco l'America, assicurandosi la vittoria della Corea del Nord sulla Corea del Sud. Per questo minaccia il presidente della Camera Allan Trumbull, costringendolo a ordinare l'evacuazione delle truppe americane oltre oceano. Venuto a conoscenza dell'attacco terroristico, Mike riesce ad infiltrarsi nella Casa Bianca e a salvare il figlio di Asher.

