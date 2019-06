Stasera in TV: i Film di Oggi Giovedì 13 Giugno 2019

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 47 Ronin, La Trattativa, Everest, The Illusionist, Come ammazzare il capo ...e vivere felici, Jimmy Bobo - Bullet to the Head, 2012, Prime.

47 Ronin

(Azione, drammatico, 2013, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Italia1

Un film di Carl Rinsch con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi.



47 Ronin: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film 47 Ronin: Keanu Reeves è il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l'onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove per distruggere gli ordinari guerrieri.

La Trattativa

(Drammatico, commedia, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Sabina Guzzanti.



La Trattativa: Il trailer del film - HD



Trama del Film La Trattativa: Di cosa si parla quando si parla di trattativa? Delle concessioni dello stato alla mafia in cambio della cessazione delle stragi? Di chi ha assassinato Falcone e Borsellino? Dell'eterna convivenza fra mafia e politica? Fra mafia e chiesa? Fra mafia e forze dell'ordine? O c'è anche dell'altro? Un gruppo di attori mette in scena gli episodi più rilevanti della vicenda nota come trattativa stato mafia, impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini, massoni, persone oneste e coraggiose e persone coraggiose fino a un certo punto. Così una delle vicende più intricate della nostra storia diventa un racconto appassionante.

Everest

(Avventura, drammatico, thriller, 2015, durata: 150 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Baltasar Kormákur con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clarke, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson.



Everest: Teaser trailer italiano del film - HD



Trama del Film Everest: Ispirato agli eventi incredibili accaduti nel 1996 durante una spedizione volta a raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo, il film Everest documenta il viaggio maestoso di due spedizioni distinte, che sfidano al limite delle loro capacità una delle più feroci tempeste di neve mai affrontate dal genere umano. Con amicizie forgiate attraverso difficoltà e battaglie - testando il loro coraggio contro uno degli elementi più duri del pianeta - gli scalatori si troveranno ad affrontare degli ostacoli quasi insormontabili, come se la loro eterna ossessione fosse diventata una durissima lotta per la sopravvivenza.

The Illusionist

(Drammatico, 2005, durata: 110 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Neil Burger con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Erich Erich Redman, Eddie Marsan.







Trama del Film The Illusionist: In un mondo dove nulla è come appare, un illusionista e un ispettore di polizia si confrontano in una sfida cercando di determinare dove finisce la realtà e dove inizia la magia...tutto questo mentre si offusca la linea immaginaria che divide il potere e la corruzione, l’amore e la devozione, la vita e la morte. Un mistero soprannaturale che combina il racconto fantastico, la politica e la magia.

Come ammazzare il capo ...e vivere felici

(Commedia, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Italia 2

Un film di Seth Gordon con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey.



Come ammazzare il capo ...e vivere felici: Il trailer italiano del film



Trama del Film Come ammazzare il capo ...e vivere felici: Tre amici per la pelle, frustrati nel lavoro, giungono alla conclusione che l'unica soluzione ai loro problemi è uccidere i rispettivi capi. Ovviamente ognuno di loro ucciderà il capo di un altro.

Jimmy Bobo - Bullet to the Head

(Azione, poliziesco, thriller, 2013, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Walter Hill con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Sarah Shahi, Christian Slater, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Sung Kang.



Jimmy Bobo - Bullet to the Head: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Jimmy Bobo - Bullet to the Head: Si racconta la storia di un sicario di New Orleans che non conosce le buone maniere e che medita vendetta contro Keegan, un mercenario senza scrupoli che prova a 'liquidarlo' dopo avergli commissionato un omicidio. Lo aiuterà Taylor Kwon, un detective di Washington D.C. col vizio del BlackBerry e della navigazione virtuale, a cui salva la vita. Jimmy e Taylor metteranno le mani su documenti scottanti e su un politico corrotto, che vorrebbe cambiare faccia alla città e poi lucrare sull'edilizia.

2012

(Azione, drammatico, fantascienza, 2009, durata: 158 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Roland Emmerich con Amanda Peet, John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Danny Glover, Oliver Platt, Woody Harrelson.







Trama del Film 2012: Secoli fa, i maya ci hanno lasciato il loro calendario con una chiara data di conclusione e tutto quello che implica questa scelta. Da allora, gli astrologi hanno analizzato questa profezia, i numerologi hanno trovato dei modelli che la annunciano, i geologi sostengono che è un evento atteso sulla Terra e anche gli scienziati governativi non possono negare il cataclisma di proporzioni cosmiche che attende il nostro pianeta nel 2012. Una profezia nata con i maya e che ora è stata ben delineata, discussa, messa in evidenza ed esaminata. Arrivati al 2012, non potremo negare di essere stati avvertiti.

Prime

(Commedia, 2005, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Ben Younger con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Zak Orth, Annie Parisse.







Trama del film Prime: Una psichiatra, la dottoressa Lisa Metzger, sta cercando di aiutare Rafi a superare le paure del suo intimo e scopre che il nuovo amante di Rafi è, sfortunatamente per lei, il suo unico figlio, David. David e Rafi hanno a loro discapito una differenza d'età di 14 anni, differenti esperienze di vita e le aspettative della mamma tradizionalista di David. Con uno sguardo molto franco nei riguardi dell'amore moderno e metropolitano, questo film candidamente e con molto humour esplora la gioia di innamorarsi follemente di qualcuno e i problemi che inevitabilmente ne seguono.

Altri film in onda questa sera:

